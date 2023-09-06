"Про чверть мільйона та про інше..."

На ранок понеділка, 07 серпня, кількість орків з початку повномасштабної війни скоротилася на чверть мільйона. 250 тисяч мерзотників вже забруднили українські простори своїм протухлим м'ясом. Страшна цифра не викликає жодного жалю чи співчуття. Це загибель людей залишає по собі тугу, а росіяни – звірі. Шалена зграя, упакована в поліетилен, не викликає нічого, окрім огиди і бажання подвоїти-потроїти кількість мертвих ворогів, знищити всю ворожу орду і викорінити навіть згадку про них і те горе, яку вони принесли на нашу землю.
Не вдасться ні забути, ні викоренити. Надто страшну ціну коштували ці 250 тисяч обрубків Україні! І дуже не хочеться, щоб ця "чверть" була як у школі - "першою", за якою друга, третя... Кожна така чверть - це десятки тисяч наших життів, мужніх захисників, мирних людей, діточок... Це розуміння лякає і змушує знищувати ворога, як "в останнє". Так воно і є: якщо ми зараз не знищимо ворога, він знищить нас. Дуже проста арифметика. Не для всіх...
Смерть на війні є першою ознакою самого поняття "війна". Ну не буває "війни" з квітами, піснями, поцілунками та радісним настроєм. Принаймні у цивілізованого людства. Війна – це жах, біль, смерть. В усіх своїх проявах. Будь-яка нація, якщо вона складається з людей, не хоче війни. Вона її боїться. І страх цей є абсолютно раціональним та свідомим. Навіть звірі намагаються уникнути смерті та захистити своїх дітей, свій прайд. Але, коли ворог загрожує території проживання, життю нащадків - практично навіть будь-яка тварина боротиметься до кінця. Чи до переможного, чи – до власного. Визвольна війна – єдина форма зворотної агресії, яка виправдовує жертви для тих, хто захищає свою землю, своїх дітей, своє майбутнє.
96 відсотків українців вважають війну загрозою майбутньому своєї країни, своїй родині, рідним та близьким. Чому не 100%? Ну, немає правил без винятків. Таке життя. Потім за рангом небезпеки йдуть зрозумілі кожному високі ціни, безробіття, злочинність, висока вартість та низька якість послуг та інші ознаки та наслідки того, що в країні йде ВІЙНА. Все зрозуміло. Але... Перед усіма цими "сестрами" війни, на другому місці, стоїть КОРУПЦІЯ. 89% вважає саме корупцію чи не найстрашнішим лихом України! І йдеться не про чутки на кшталт "я леніна не бачила, але я його люблю!". Щодня, практично кожен із нас, українців, бачить сам, чує від знайомих та друзів, отримує інформацію зі ЗМІ про її прояви, які нищать те, за що українці відчайдушно борються. А як же те, що "перед лицем війни всі українці, як один... нація об'єдналася...". Чи корупціонери – не українці? То що вони роблять на території України?
Корупція вбиває Націю. І має шанс зробити це навіть швидше, ніж зовнішній ворог, який більш менш відвертий у своєму бажанні нас знищити. А корупція одягнена у вишиванки, розмовляє виключно українською мовою та патріотичними гаслами і часто є тими "лідерами громадської думки", яких, до певного часу, нам ставлять як приклад "сумлінного служіння української нації".
Лише три очевидні чинники руйнівного впливу корупції на нас, українців та країну Україну загалом.
Бюджет України, який і так страждає від злочинної агресії кремля, тобто наші податки. Які ми не хочемо платити... Чому? 73,6% відсотків платників податків упевнені в тому, що сплачені ними гроші, яких і так не вистачає на повноцінне забезпечення хоча б базових потреб людини, вкрадуть чи втратять.
Зовнішня допомога країн-партнерів нині тримає Україну не лише на фронті, а й у тилу. Відновлення, соціалка, виплати, допомога, якийсь розвиток... Але чи надовго? Якби ваш сусід, навіть родич, доросла людина, не інвалід, батько-одинак з двома неповнолітніми дітьми та старенькою мамою прийшов до вас із проханням про допомогу, напевно, що ви, як порядна людина з усіма чисто людськими нормами поведінки та співчуттям, дали б йому гроші на кашку для дітей і ліки для бабусі. А потім вийшли б з дому і побачили, що ця людина лежить п'яна під парканом і замість кашки та ліків навколо неї лише порожні пляшки. Наступного разу ви дали б гроші такому?
Самі тільки Сполучені Штати за час війни надали Україні допомогу $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки - $20,5 млрд і ще $2,6 млрд гуманітарна допомога. І ці величезні гроші – це також податки простих американців. Гроші, які уряд США взяв практично з їхньої кишені! Які можливості надає корупція ворогові для припинення закордонної підтримки своїми діями! Влада переважної більшості країн Заходу будується на громадській думці та якісному задоволенні потреб населення власних країн. Що буде з Байденом, якщо прості американці зрозуміють, що певна (немала!) частина з 66,2 млрд не дійшла до реального вигодонабувача такої допомоги, а осіла в кишенях чиновників, перетворившись не на танки, дрони, ракети, ліки та продукти, а на вілли на Лазурному узбережжі чи "золоті унітази" нових януковичів та пшонок?
Та й найстрашніше. Для Захисника, який перебуває на фронті, щодня ризикує власним здоров'ям та самим життям, вкрадена чи втрачена гривня/долар – це можлива смерть. Власна, побратимів, підрозділу. Смерть, яка призведе до можливої загибелі сім'ї, дітей, коханої. То як до корупції можуть ставитись Захисники? З яким настроєм вони йдуть у бій, кого захищають? Корумповану владу?
Подолати корупцію можливо і необхідно. Питання лише у тому, хто візьме на себе цю відповідальність? Спеціалізовані органи, серед яких "не може бути корупціонерів за визначенням"? Чи повірить такій "боротьбі" українська Нація чи громадянське суспільство не витримає знущання корупціонерів над Нацією та наведе лад, можливо, навіть у вигляді "самосуду"? Адже ми пам'ятаємо "правосуддя" сміттєвих контейнерів та зеленки. Але хто дасть гарантію, що така "боротьба" не призведе до ще більшого поширення корупційної іржі?
Чи все ж таки подолати корупцію та викорінити її з українського сьогодення доведеться тим хлопцям, які повернуться після Перемоги до своїх домівок, маючи досвід боротьби зі злом? Вони, як ніхто, мають на це право! Скільки ж чартерних рейсів спішно вилітатиме з Борисполя напередодні остаточної української Перемоги!
Для існування Української Нації конче потрібна Перемога! Знищивши зовнішню загрозу, настане час захисту України від загрози внутрішньої. Інакше ми не виживемо! Тому що дуже важко жити, коли твою країну розривають на два фронти, кожен із яких становить практично однакову загрозу для Нації!
Не вдасться ні забути, ні викоренити. Надто страшну ціну коштували ці 250 тисяч обрубків Україні! І дуже не хочеться, щоб ця "чверть" була як у школі - "першою", за якою друга, третя... Кожна така чверть - це десятки тисяч наших життів, мужніх захисників, мирних людей, діточок... Це розуміння лякає і змушує знищувати ворога, як "в останнє". Так воно і є: якщо ми зараз не знищимо ворога, він знищить нас. Дуже проста арифметика. Не для всіх...
Смерть на війні є першою ознакою самого поняття "війна". Ну не буває "війни" з квітами, піснями, поцілунками та радісним настроєм. Принаймні у цивілізованого людства. Війна – це жах, біль, смерть. В усіх своїх проявах. Будь-яка нація, якщо вона складається з людей, не хоче війни. Вона її боїться. І страх цей є абсолютно раціональним та свідомим. Навіть звірі намагаються уникнути смерті та захистити своїх дітей, свій прайд. Але, коли ворог загрожує території проживання, життю нащадків - практично навіть будь-яка тварина боротиметься до кінця. Чи до переможного, чи – до власного. Визвольна війна – єдина форма зворотної агресії, яка виправдовує жертви для тих, хто захищає свою землю, своїх дітей, своє майбутнє.
96 відсотків українців вважають війну загрозою майбутньому своєї країни, своїй родині, рідним та близьким. Чому не 100%? Ну, немає правил без винятків. Таке життя. Потім за рангом небезпеки йдуть зрозумілі кожному високі ціни, безробіття, злочинність, висока вартість та низька якість послуг та інші ознаки та наслідки того, що в країні йде ВІЙНА. Все зрозуміло. Але... Перед усіма цими "сестрами" війни, на другому місці, стоїть КОРУПЦІЯ. 89% вважає саме корупцію чи не найстрашнішим лихом України! І йдеться не про чутки на кшталт "я леніна не бачила, але я його люблю!". Щодня, практично кожен із нас, українців, бачить сам, чує від знайомих та друзів, отримує інформацію зі ЗМІ про її прояви, які нищать те, за що українці відчайдушно борються. А як же те, що "перед лицем війни всі українці, як один... нація об'єдналася...". Чи корупціонери – не українці? То що вони роблять на території України?
Корупція вбиває Націю. І має шанс зробити це навіть швидше, ніж зовнішній ворог, який більш менш відвертий у своєму бажанні нас знищити. А корупція одягнена у вишиванки, розмовляє виключно українською мовою та патріотичними гаслами і часто є тими "лідерами громадської думки", яких, до певного часу, нам ставлять як приклад "сумлінного служіння української нації".
Лише три очевидні чинники руйнівного впливу корупції на нас, українців та країну Україну загалом.
Бюджет України, який і так страждає від злочинної агресії кремля, тобто наші податки. Які ми не хочемо платити... Чому? 73,6% відсотків платників податків упевнені в тому, що сплачені ними гроші, яких і так не вистачає на повноцінне забезпечення хоча б базових потреб людини, вкрадуть чи втратять.
Зовнішня допомога країн-партнерів нині тримає Україну не лише на фронті, а й у тилу. Відновлення, соціалка, виплати, допомога, якийсь розвиток... Але чи надовго? Якби ваш сусід, навіть родич, доросла людина, не інвалід, батько-одинак з двома неповнолітніми дітьми та старенькою мамою прийшов до вас із проханням про допомогу, напевно, що ви, як порядна людина з усіма чисто людськими нормами поведінки та співчуттям, дали б йому гроші на кашку для дітей і ліки для бабусі. А потім вийшли б з дому і побачили, що ця людина лежить п'яна під парканом і замість кашки та ліків навколо неї лише порожні пляшки. Наступного разу ви дали б гроші такому?
Самі тільки Сполучені Штати за час війни надали Україні допомогу $66,2 млрд, з яких частка військової допомоги становить $43,1 млрд, частка економічної підтримки - $20,5 млрд і ще $2,6 млрд гуманітарна допомога. І ці величезні гроші – це також податки простих американців. Гроші, які уряд США взяв практично з їхньої кишені! Які можливості надає корупція ворогові для припинення закордонної підтримки своїми діями! Влада переважної більшості країн Заходу будується на громадській думці та якісному задоволенні потреб населення власних країн. Що буде з Байденом, якщо прості американці зрозуміють, що певна (немала!) частина з 66,2 млрд не дійшла до реального вигодонабувача такої допомоги, а осіла в кишенях чиновників, перетворившись не на танки, дрони, ракети, ліки та продукти, а на вілли на Лазурному узбережжі чи "золоті унітази" нових януковичів та пшонок?
Та й найстрашніше. Для Захисника, який перебуває на фронті, щодня ризикує власним здоров'ям та самим життям, вкрадена чи втрачена гривня/долар – це можлива смерть. Власна, побратимів, підрозділу. Смерть, яка призведе до можливої загибелі сім'ї, дітей, коханої. То як до корупції можуть ставитись Захисники? З яким настроєм вони йдуть у бій, кого захищають? Корумповану владу?
Подолати корупцію можливо і необхідно. Питання лише у тому, хто візьме на себе цю відповідальність? Спеціалізовані органи, серед яких "не може бути корупціонерів за визначенням"? Чи повірить такій "боротьбі" українська Нація чи громадянське суспільство не витримає знущання корупціонерів над Нацією та наведе лад, можливо, навіть у вигляді "самосуду"? Адже ми пам'ятаємо "правосуддя" сміттєвих контейнерів та зеленки. Але хто дасть гарантію, що така "боротьба" не призведе до ще більшого поширення корупційної іржі?
Чи все ж таки подолати корупцію та викорінити її з українського сьогодення доведеться тим хлопцям, які повернуться після Перемоги до своїх домівок, маючи досвід боротьби зі злом? Вони, як ніхто, мають на це право! Скільки ж чартерних рейсів спішно вилітатиме з Борисполя напередодні остаточної української Перемоги!
Для існування Української Нації конче потрібна Перемога! Знищивши зовнішню загрозу, настане час захисту України від загрози внутрішньої. Інакше ми не виживемо! Тому що дуже важко жити, коли твою країну розривають на два фронти, кожен із яких становить практично однакову загрозу для Нації!
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