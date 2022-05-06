Новий Голокост?

19:35 05 травня Київ, Україна

Російська влада вперто продовжує нести нісенітницю про необхідність «денацифікації» України, прикриваючи цією відвертою брехнею збройне вторгнення на території суверенної країни. Використовуючи латинські літери «Z» та «V» у прокремлівській агітації та маркуванні військової техніки, які свого часу рясніли на агітках гітлерівської Германії та «прикрашали» боки німецької військової техніки часів Другої світової війни, росія тим самим практично вказує, на чиїх прикладах насправді ґрунтується сучасна кремлівська ідеологія.



Та лише на нацистських позначках кремль не зупинився. Невдачі на окупаційному фронті та дипломатичні провали врешті решт повністю зняли маски з кремлівських «вовків», які певний проміжок часу маскувалися під добросердних «овечок».

Безглузді виступи лаврова про «єврейське коріння» Гітлера спровокували хвилю негативу з боку єврейського світового суспільства. В багатьох країнах світу пройшли акції, на яких євреї висловлювали своє справедливе обурення та спалювали російські прапори.



Глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід заявив, що слова лаврова «непробачні, обурливі і є грубою історичною помилкою». «Сказати, що Гітлер був євреєм, все одно, що сказати, що євреї вбивали самі себе», – говорить Лапід. «Нацисти переслідували євреїв, тільки нацисти були нацистами, тільки нацисти здійснювали систематичне знищення єврейського народу», – наголосив він.



Відверто антисемітські висловлювання лаврова, які звинувачують євреїв у розв'язуванні Другої світової війни та Голокосту, є доказом того, що саме росія є спадкоємицею нацистської ідеології. Саме росія потребує денацифікації. Звично, намагаючись переписати історію, москва лише шукає аргументи для виправдання масових вбивств українців.



Ще 5 років тому росія вважалася практично «європейським чемпіоном» із протидії проявам антисемітизму з поправкою на жорстке державне замовлення на боротьбу з даним видом ксенофобії стосовно зазначеної етнічної групи. Але висловлювання лаврова практично зірвало всі «маски» з реального ставлення кремля до «єврейського питання».



Остаточно всі крапки над «і» розставило розпорядження керівника федеральної служби державної статистики рф Малкова від 3 травня 2022 року, яке наказує територіальним підрозділам служби по федеральних округах у 10-денний термін провести практично перепис єврейського населення росії у віковій групі 27-50 років та облік центрів їхньої життєдіяльності в рф. Ймовірно, це робиться з метою подальшого аналізу можливостей насильницького виселення єврейських меншин у разі їхньої відмови від участі у війні з Україною або для створення резервацій для компактного проживання євреїв у росії.



До чого готується влада росії? Такий собі «привіт» від кремля виселенню європейських євреїв до Палестини наприкінці 30-х років XX століття та Мадагаскарському плану улюбленця путіна фюрера чи перший крок до реального Голокосту єврейського населення?



Росію потрібно зупинити та тотально денацифікувати. Кремль вже перетнув усі «червоні лінії» совісті та моралі у своєму безумному прагненні «можемо повторити»!