Нові надії

Сьогодні, 6 вересня 2022 року, Королева Великобританії Єлизавета II прийняла відставку вже екс-прем'єр-міністра Бориса Джонсона та привітала нового прем'єра Ліз Трасс. За 70 років правління Єлизавети ІІ це вже третя жінка-прем'єр Туманного Альбіону. Три – завжди було щасливим числом. Сподіваємось, що воно таким і залишиться. І не лише для Великої Британії, а й для України, країни, для якої попередник Трасс зробив стільки, що став для українців справжнім Національним Героєм.

"Наш хлопець Борис Джонсонюк". Саме так говорять про Джонсона українці. І в них, безумовно, є всі підстави вважати так. За прем'єрства Джонсона, який спочатку виступив на підтримку України у боротьбі з російськими загарбниками. Прем'єр Британії був одним із Західних лідерів, який у перші години війни зателефонував президенту Зеленському.

Ще на початку лютого Джонсон відвідав Київ. Як зазначив Зеленський, «відверта, відкрита дискусія негайно була підкріплена першими постачаннями протитанкових ракет. Ця зброя зіграла свою роль у зупинці просування російських бронетанкових колон, що здавалися нескінченними».

Вже під час війни, у квітні та серпні, Джонсон ще двічі відвідав Київ. І жодного разу "не з порожніми руками". Фінансова, військова, гуманітарна допомога Україні від уряду Великобританії стала дуже важливим компонентом боротьби проти нахабного кремлівського агресора, який своїми злочинними діями становить загрозу не лише Україні та українцям, а й усьому світовому демократичному суспільству.

Уряд Великобританії на чолі з Борисом Джонсоном повністю усвідомив необхідність допомоги Україні та об'єднанню провідних світових країн у так звану антипутинську коаліцію. Лише Королівські повітряні сили Великобританії за півроку виконали понад 1000 місій, доставляючи гуманітарну та військову допомогу українцям. Як каже Президент України Зеленський, «При кожній зустрічі та розмові у Бориса було одне дуже гарне запитання: «Що ще? Що вам ще потрібно?. Це стало нашим девізом, який гарантує ефективний прогрес та рух уперед».

Сьогодні Борис Джонсон здав із себе прем'єрські повноваження. У понеділок, 5 вересня, лідером Консервативної партії Великої Британії обрали голову зовнішньополітичного відомства країни Ліз Трасс. Відтак вона стане новою прем'єр-міністром країни.

Ще на посаді керівника МЗС Британії Ліз Трасс висловлювала постійну підтримку Україні. 29 липня вона пообіцяла, що, вступивши на нову посаду, «стане найбільшим другом України», а також гарантувала, що «путін зазнає невдачі та стратегічної поразки в Україні, а росія буде обмежена в майбутньому». 24 серпня Ліз Трасс привітала Україну зі святом, зазначивши, що Сполучене Королівство одним із перших визнало незалежність України у 1991 році, а зараз перебуває в авангарді підтримки у боротьбі за те, «щоб перешкодити шляху повернути стрілки годин тому силою зброї».

Зміна керівника Уряду Британії не виправдала надії кремля на те, що до влади Островного Королівства прийде людина лояльніша до злочинної політики московії. Ліз Трасс може стати для путіна справжнім «кошмаром», який не побоюється ні путінського шантажу, ні навіть ядерних загроз бункерного диктатора.. 24 серпня, на передвиборчих дебатах із Ріші Сунаком, вона заявила, що готова застосувати ядерну зброю у разі потреби, якщо стане прем'єром. «Я думаю, що це важливий обов’язок прем'єр-міністра. Я готова це зробити», – сказала Трасс.

Борис Джонсон уже привітав Ліз Трасс із перемогою на виборах лідера Консервативної партії та підбив підсумки свого перебування на посаді, згадавши про підтримку України. «Я пишаюся тим, що був лідером Консервативної партії протягом останніх трьох років, при цьому завоював найбільшу за останні десятиліття кількість голосів, завершив Brexit, забезпечив найшвидше в Європі поширення вакцин та надав життєво важливу підтримку Україні», - зазначив Джонсон.

Українці впевнені, що Трас продовжить політику Джонсона та Великобританія залишиться справжнім другом України і стоятиме поряд із нею у боротьбі з кремлівською загрозою. З такими друзями, як Велика Британія, путін приречений на поразку і йому нізащо не вдасться «повернути стрілки годин тому силою зброї».