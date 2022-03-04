Нова квазі еліта

14:28 03 червень Київ, Україна

У листуванні генерала СЗР РФ Чернова, керівника управління президента з міжрегіональних і культурних зв'язків із зарубіжними країнами, яке опублікувало російське інтернет-видання The Insider, є дуже цікавий документ. В ньому – перелік осіб, яких генерал пропонує використовувати для роботи в Білорусі.

«По суті сьогодні мова повинна йти про «дорожню карту» і невідкладний Комплекс заходів з врегулювання ситуації в РБ і збереженню її в ролі стійкого союзника Росії», - йдеться в оприлюднених документах Чернова.

Хто ж, на думку Чернова, допоможе зберегти Білорусь для Росії у ролі «стійкого союзника»?

Першим номером у списку «активу» йде Максим Леоненков, голова правління громадського об'єднання підтримки бізнесу і підприємництва «Сприяння та розвиток». Наприкінці минулого року в Мінську між російською асоціацією РАКІБ (асоціація розробників і користувачів технології блокчейн і систем штучного інтелекту і продуктів, створених на їхній основі в інтересах розвитку цифрової економіки) і Громадським об'єднанням підтримки бізнесу і підприємництва «Сприяння та розвиток» (Республіка Білорусь) укладено угоду про співпрацю Білорусія-Росія в рамках взаємодії між нашими країнами в сфері інформаційних технологій.

Другим у списку значиться засновник групи компаній «Фермент» Валерій Бестолков. Технопарк «Фермент» також має статус резидента Парку високих технологій РБ. «Все для життя!» - так, на думку засновника, можна коротко охарактеризувати основну ідею, яка відображатиме місію компанії «Фермент».

Іван Логовий, співвласник і голова ради директорів СП ТОВ «Фармленд», значиться третім номером у списку «активу».

«Фармленд» - білорусько-голландське спільне підприємство, але у Логового є і російські компанії. Наприклад, він активно займається забудовою в калінінградській області (є співвласником ТОВ «Новобуд» і ТОВ «Стройдом»).

Логовий часто виступає в політичному клубі єдиноросів «Центр соціально-консервативної політики», де підтримує поглиблення білорусько-російської інтеграції. При цьому він відкрито дистанціюється від Лукашенка: «Необхідно виробити порядок денний для Білорусі та Росії, в тому числі в рамках ЄАЕС. Базу для громадського руху або партії необхідно виробити не з точки зору радикальних позицій, а з позицій конструктивізму і центризму. Необхідно бути з народом, а не з чинною владою, що діє без підтримки народу».

Цікаво те, що в опублікованій The Insider установчій програмі можливої нової партії, яку в Кремлі іронічно назвали «Право народу» видно безліч правок від якогось Микити Логового, який, судячи з його рішучих коментарів, збирається зайняти в партії не останнє місце. 28-річний Микита Логовий - випускник факультету міжнародних відносин БДУ, в соцмережах він активно підтримує опозиційні заходи, фотографується з БЧБ прапором. Як же Кремль довірився такому опозиціонеру? Справа в тому, що Микита Іванович Логовий - син Івана Логового із списку.

Ще один член «активу» - директор Центру цифрової трансформації Максим Тарасевич - також відвідує засідання ЦСКП та інші подібні заходи, розповідаючи про те, що Росія повинна стати «міжнародним арбітром» для виходу з політичної кризи в Білорусії. «Ми можемо створити нову систему. У щось нове люди повірять. До старої системи (чинної влади РБ) довіри немає. Важливо дійсно відновити довіру влади і суспільства перед тим, як відбудуться які-небудь зміни, будь то зміни в конституції, будь то реформа виборчої системи. І як це зробити - відповіді всередині країни немає, і без участі міжнародних арбітрів, які поки ще зберігають авторитет для пересічних громадян Білорусі, з цієї кризи нам не вийти. У цьому могла б і полягати місія нашої Союзної держави».

У тих же самих дискусійних клубах єдиноросівського ЦСКП можна побачити і іншого представника «активу» - голову Республіканського союзу промисловців і підприємців РБ Олександра Швеця. Як і Логовий, він виступає за інтеграцію з Росією, але проти Лукашенка і «прозахідної» Тихановської. Швець стверджує, що в підтримці Лукашенка сенсу вже немає, потрібен новий соціальний контракт, для чого потрібна політична реформа.

Інший член «активу» - Віталій Купрік, «аналітик ринку цінних паперів і криптовалют», на тому ж, освітленому News-Front заході ЦСКП у своєму виступі також закликає до зближення з Росією: «...фінансово-економічна модель Білорусі заснована на субсидії РФ. Росія надає фактично братську безоплатну допомогу <<…>> необхідно вибудовувати економічну модель Білорусі за типом моделі Сінгапуру. Вона повинна бути привабливою і відповідати також інтересам Росії. Модель економіки Білорусі повинна бути на 100% пов'язана з РФ».

Викликає подив присутність в цьому списку Павла Данейки, члена Координаційної Ради, керуючого Групи компаній ІПМ, співзасновника Бізнес-школи ІПМ, адміністративного директора Білоруського економічного дослідницько-освітнього центру (BEROC), який більше ніж 23 роки займається консалтингом і дослідженнями білоруського бізнесу. Але він спростував свою участь у створенні будь-якої політичної партії. Павло Данейко заявив, що брав участь в круглих столах Центру соціально-консервативної політики (ЦСКП) в форматі відеоконференції в ролі експерта, але не обговорював створення громадського руху або партії і не зустрічався з ким-небудь з Адміністрації президента РФ. Можливо, генерал СЗР Чернов видав «бажане за дійсне».

Варто зазначити, що заходи за участю «активу» в великих ЗМІ не висвітлюються, зате їх активно просуває видання News-Front, яке, як уже раніше писав The Insider, пов'язане зі Службою зовнішньої розвідки, як і генерал Чернов.

Цілком очевидно, що практично всі люди із списку прокремлівського «активу» тим чи іншим чином завжди публічно виступали і виступають за подальше «зближення та інтеграцію» Республіки Білорусь та Росії. Тому вибір Кремлем цих людей для впливу на політичну ситуацію в РБ цілком виправданий. Безумовно, така відданість «братніх стосунків» з Росією з їхнього боку може бути абсолютно свідомою та відвертою.