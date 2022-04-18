Нота протесту приречених

Якби я не був такою вихованою людиною, я обов'язково написав би, що москва «всралася!».
Не крейсер з однойменною назвою, що вже три дні загороджує пейзаж крабам на чорноморському дні. Та москва, що "the capital of russia".
З'їла, мабуть, щось не те...
Не крейсер з однойменною назвою, що вже три дні загороджує пейзаж крабам на чорноморському дні. Та москва, що "the capital of russia".
З'їла, мабуть, щось не те...
Наприклад, заява Капітолію про те, що США найближчим часом поставить сучасне високоточне озброєння Україні. А найновіші 155-міліметрові гаубиці дозволяють вражати ворожі цілі не лише в степах Донбасу, а й на території великої та могутньої.
Поставлена словаками 155-міліметрова гаубиця "Сюзанна" з дальністю пострілу 33 км та скорострільністю до 6 пострілів за хвилину, вже в дії. Роздає подарунки окупантам за милу душу. "Отримувач" такого "посилання" вагою понад 30 кг автоматично потрапляє на концерт Кобзона. У перші ряди…
Важка бронетехніка виробництва США, яка також прогнозується в нових постачаннях озброєння американськими партнерами, теж займе гідне місце у справі очищення української землі від бруду та смолоскипів московитів.
Озброєння, що надається зарубіжними партнерами, помножене на мужність, героїзм і високий професіоналізм захисників України, якісно ставить ворога в колінно-ліктьове становище від самого початку кремлівської агресії. Але ворог, поки що, «пищить, але лізе».
"Внутрішня росія" теж, поки що, "пищить, але терпить". Але одна справа терпіти економічні санкції та вчитися робити підгузки з моху. І зовсім інша річ – отримувати подарунки від Збройних сил України у прикордонних областях.
На початку – ТІЛЬКИ у прикордонних з Україною областях. Рано чи пізно відстань до ворожих об'єктів не матиме вирішального значення для розлютованої української нації. Усюди знайдемо і покараємо!
Кремль це розуміє... Як розуміє і те, що бездумним шаленим нападом накликав на себе геополітичну та внутрішню катастрофу, яка повністю призведе до руйнування диктаторського режиму та відкине росію у похмуре середньовіччя.
Кремль усе це розуміє… Але не визнає і ніколи не визнає. До самої своєї смерті. Тому зараз він лише розсилає дипломатичні депеші про те, що постачання Україні «найчутливіших» систем озброєнь з боку США та НАТО нібито «підливають олії у вогонь» конфлікту.
"Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки", - заявили в росії.
Але дипломатичні кола США так само виховані, як і я! Вони не посилають москву-столицю навздогін за крейсером з однойменною назвою. Москаль і сам туди дійде! Заокеанські партнери продовжують впевнено збільшувати обсяги військової допомоги Україні, що допоможе агресору швидше особисто потрапити на концерт "перуки, що співає", і стати/лягти поруч із колишнім лідером ЛДПР.
Поставлена словаками 155-міліметрова гаубиця "Сюзанна" з дальністю пострілу 33 км та скорострільністю до 6 пострілів за хвилину, вже в дії. Роздає подарунки окупантам за милу душу. "Отримувач" такого "посилання" вагою понад 30 кг автоматично потрапляє на концерт Кобзона. У перші ряди…
Важка бронетехніка виробництва США, яка також прогнозується в нових постачаннях озброєння американськими партнерами, теж займе гідне місце у справі очищення української землі від бруду та смолоскипів московитів.
Озброєння, що надається зарубіжними партнерами, помножене на мужність, героїзм і високий професіоналізм захисників України, якісно ставить ворога в колінно-ліктьове становище від самого початку кремлівської агресії. Але ворог, поки що, «пищить, але лізе».
"Внутрішня росія" теж, поки що, "пищить, але терпить". Але одна справа терпіти економічні санкції та вчитися робити підгузки з моху. І зовсім інша річ – отримувати подарунки від Збройних сил України у прикордонних областях.
На початку – ТІЛЬКИ у прикордонних з Україною областях. Рано чи пізно відстань до ворожих об'єктів не матиме вирішального значення для розлютованої української нації. Усюди знайдемо і покараємо!
Кремль це розуміє... Як розуміє і те, що бездумним шаленим нападом накликав на себе геополітичну та внутрішню катастрофу, яка повністю призведе до руйнування диктаторського режиму та відкине росію у похмуре середньовіччя.
Кремль усе це розуміє… Але не визнає і ніколи не визнає. До самої своєї смерті. Тому зараз він лише розсилає дипломатичні депеші про те, що постачання Україні «найчутливіших» систем озброєнь з боку США та НАТО нібито «підливають олії у вогонь» конфлікту.
"Закликаємо США та їхніх союзників припинити безвідповідальну мілітаризацію України, яка тягне за собою непередбачувані наслідки для регіональної та міжнародної безпеки", - заявили в росії.
Але дипломатичні кола США так само виховані, як і я! Вони не посилають москву-столицю навздогін за крейсером з однойменною назвою. Москаль і сам туди дійде! Заокеанські партнери продовжують впевнено збільшувати обсяги військової допомоги Україні, що допоможе агресору швидше особисто потрапити на концерт "перуки, що співає", і стати/лягти поруч із колишнім лідером ЛДПР.
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