Україна відзначила 32 роки Незалежності. Так сталося, що другий рік поспіль це свято проходить під звуки вибухів та сирен повітряної тривоги. Війна. Війна з ворогом, якому наша Українська Незалежність як кістка у горлі. Війна з нелюдьми, які розплодилися на території російської псевдоімперії, що опинилася під гнітом божевільного диктатора. Нічого дивного, будь-яка диктатура як форма авторитарної влади є антагоністом незалежності та демократії, які є, по суті, смертю для диктатора та його поплічників. Тому "сусідство" двох діаметрально протилежних державотворчих парадигм абсолютно неможливе. Тим більше, що Україну та росію, на жаль, не поділяють тисячі кілометрів, океани, гори чи пустелі.

Україна пройшла складний історичний шлях та тяжкі випробування. За 32 роки наша країна набрала ознак незалежності, які відображаються як у внутрішньому політичному та соціальному житті, так і на міжнародній арені. Ці ознаки підтверджують суверенітет країни та свідчать про здатність українського народу визначати власний шлях розвитку, незважаючи на складнощі та виклики.

Однією з ключових ознак незалежності є політична самостійність. Україна має власний конституційний устрій, парламентську систему та виборчий процес, що дозволяють населенню обирати своїх представників та визначати курс розвитку країни. Різноманітні політичні партії та рухи свідчать про багатогранність політичного спектру та свободу вибору громадянами.

Економічна незалежність відіграє важливу роль у зміцненні державності. Україна розвиває власну економіку, спираючись на різні галузі, такі як сільське господарство, важка та легка промисловість, інформаційні технології тощо. Відмінним показником економічної незалежності є здатність країни протистояти зовнішнім тискам та впливам, зокрема у торговельних відносинах та енергетичному секторі.

Культурна та мовна ідентичність відіграють важливу роль у збереженні незалежності. Українська мова, культура, традиції та історія формують основу національної самосвідомості та гідності. Різноманітність релігій, етнічних груп та свобода культурного вираження відображають толерантність та розуміння важливості різноманітності в українському суспільстві.

Активна зовнішньополітична діяльність свідчить про незалежність України на міжнародній арені. Країна співпрацює з численними державами, міжнародними організаціями та партнерами з метою підтримки миру, безпеки та економічного розвитку. Це свідчить про здатність України брати участь у глобальних процесах та впливати на них.

Нині наша Незалежність проходить випробування вогнем. Захищаючи свої національні інтереси від ворожої навали, українці доводять здатність Незалежної Держави захистити надбання, відстояти право на власний шлях, незалежний від будь-якого зовнішнього тиску чи примусу. Потужна міжнародна підтримка доводить вірність обраного українцями шляху. Імперії та диктатури є рудиментами соціального устрою та приречені на історичну смерть. Незалежність – єдиний цивілізаційно виправданий шлях розвитку суспільства, яке прагне реальних перспектив на повноцінне життя, а не сіре та убоге виживання у чергах за пайкою під диктаторською п'ятою.

Водночас важливо визнати, що справжня незалежність є постійним процесом, який потребує щоденних зусиль для зміцнення та розвитку. Війна поставила перед нашою країною багато питань, без вирішення яких Незалежність не буде повною. Здолавши ворога зовнішнього, українці повинні якнайшвидше здолати ворога внутрішнього. Корупція, економічні труднощі та зовнішні тиски можуть впливати на стабільність та незалежність країни. Проте історія України доводить, що народ має силу подолати труднощі та просувати країну вперед, зберігаючи та зміцнюючи свою незалежність.

Україна стикається з економічними викликами, такими як низька зайнятість, велика частка неофіційної економіки та високий рівень корупції. Для досягнення повної незалежності в економічному плані необхідно розвивати конкурентоспроможність, залучення інвестицій та розвиток сталої економіки.

Розвиток власних альтернативних джерел енергії та зменшення впливу зовнішніх постачальників є важливим завданням для досягнення такої необхідної повної енергетичної незалежності. Реформа судової системи та забезпечення верховенства права залишаються актуальними завданнями. Рівний доступ до правосуддя, незалежність судів від політичних та інших впливів є важливим аспектом незалежності держави.

Україна має продовжувати розвивати медійний простір, де журналісти можуть вільно висловлювати свої погляди без страху перед тиском чи переслідуванням. Забезпечення незалежності та свободи ЗМІ є важливим аспектом демократичної суспільної системи.

Забезпечення належного рівня життя, медичного обслуговування, освіти та інших соціальних послуг для всіх громадян є важливим аспектом на шляху до повної незалежності. Рівний доступ до соціальних благ допомагає зміцнювати соціальний плюралізм та сприяє згуртуванню суспільства.

Активна участь громадян у прийнятті рішень та контролі за діяльністю влади є важливим фактором незалежності. Розвиток громадянського суспільства сприяє демократизації та зміцненню держави.

Роботи дуже багато. Попереду після нашої Перемоги довгий і важкий шлях відновлення країни. Відпочивати не на час для кожного свідомого українця. Але ворожа навала не лише принесла смерть на українські землі та завдала страшної шкоди. Загиблих Героїв та мирних українців Нація пам'ятатиме вічно, зруйноване – відбудуємо, знищене – відновимо. Страшна війна об'єднала українське суспільство перед путінською загрозою та повністю розкрила глибокий духовний потенціал українського народу та його здатність самостійно визначати власну долю на карті світу. Що є головною ознакою справжньої Незалежності!