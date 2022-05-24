10:16 19 серпня Киев, Украина

18 серпня на мультимедійній платформі іномовлення України Укрінформ відбулася прес-конференція на тему: «Незалежна Україна: виклики зовнішні і внутрішні». Цей захід було організовано Всеукраїнським товариством «Просвіта» імені Тараса Шевченка.

Учасниками цього заходу були: Віктор Ющенко - Президент України (2005-2010 р.); Георгій Філіпчук – академік АПН, член Центрального правління Товариства «Просвіта»; Володимир Василенко - український правознавець-міжнародник, Надзвичайний і Повноважний Посол України, доктор юридичних наук, професор; Микола Голомша – голова політичної партії «Патріот»; Іван Заєць – народний депутат України І-VІ скликань; Іван Васюник - віце-прем’єр-міністр України 2007-2010 рр.; Микола Жулинський - директор Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, академік НАН України; Євген Шевченко – голова Національної спілки майстрів народного мистецтва України, голова Координаційної Ради Національних творчих спілок України; Леонід Мужук - сценарист, кінодраматург, кінорежисер, народний артист України; Сергій Присухін - доктор філософії, політичний експерт; Петро Чернега - доктор історичних наук, професор; Павло Мовчан - голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, народний депутат України І-VІ скликань, модератор.

У своєму виступі Микола Голомша чітко визначив головні виклики сьогодення для молодої у своїй незалежності держави Україна. Ми знаходимося у ситуації, коли і зовнішні і внутрішні як ніколи поєднані між собою. Цим викликом є агресивна поведінка Росії, країни-сусіда. Країни, яка самою своєю державністю повинна завдячувати Київській Русі. Наче виконуючи обіцянку київського князя та засновника Москви Юрія Долгорукого, який обіцяв після вигнання з Києва «Я повернуся і вас повоюю», сучасна влада Росії у буд який спосіб намагається «повоювати» незалежну Україну. Північний сусід не гребує ні зовнішньою агресією та анексією територій суверенної України, ні створенням та підігріванням проросійських настроїв в середині України, намагаючись розколоти українське суспільство. Як влучно привів Микола Голомша слова Василя Макаровича Шукшина, сучасна Росія є «…ложь, …ложь, …ложь. Вся Россия покрылась ложью как коростой!» Росія постійно бреше, використовуючи брехню як засіб приховати свою звірину сутність.

На жаль, де хто в Україні дослуховується до цієї брехні. Навіть всередині країни Україна, права справжніх щирих українців знаходяться під тиском проросійських настроїв певних владних «псевдоукраїнців», які намагаються перешкоджати європейському шляху розвитку, обраному народом України. Так не повинно бути! Український народ, справжні українці, не можуть бути байдужими до таких проявів. Не мають права. Як не мають права стояти осторонь від політики, якою б «брудною справою» на думку загалу вона не була. Таке відсторонення та потурання «чужим» інтересам призведе до краху української державності на угоду Кремля. Бо саме цього і домагається влада Росії – знищення українськості та України в цілому як ззовні, так і з середини…

На думку Миколи Голомші, прийшов час створити єдину, по справжньому – народну, політичну силу, яка об’єднає всі справжні проукраїнські, продемократичні політичні сили та рухи. Тільки таке широке політичне об’єднання, як носій самої ідеї справжньої українськості, може стати на заваді планам Москви перетворити Україну на «сировинну та ресурсну провінцію».

Тільки активна участь кожного свідомого українця у політичному житті країни дозволить тисячолітній Україні розквітнути та зайняти своє важливе місце на сторінках сучасної світової та європейської історії!