Незручні російські генерали: кремль веде армію до поразки

Недооцінка супротивника часто призводить до поразок. Практично за всю історію людства "закидати шапками" ворога не вдалося жодній армії та жодному полководцю. "Завалити тілами" - так. Але хіба можна назвати повноцінною "перемогою" загибель власної армії, навіть якщо прапор перемоги залишається в руках останнього солдата, що вцілів?

Завжди перемагає воля, мета та професіоналізм. Тобто саме те, чого в сучасній російській армії немає від слова "зовсім". І це зовсім не зверхня недооцінка супротивника-злочинця. Ну, звідки у загарбника може бути воля, якщо мета так званої "спецоперації" незрозуміла нікому і існує лише в затуманених мізках дурного диктатора. А "воля" - суто психічна функція, що полягає у здатності індивіда до свідомого управління своєю психікою та вчинками у процесі прийняття рішень для досягнення поставлених цілей. Коло замкнулося... Ні цілей, ні волі...

Щодо професіоналізму, то тут все, з одного боку, простіше, з іншого - набагато складніше. Успіхи на фронті залежить від кожного учасника бойових дій. Починаючи з простого стрільця чи кулеметника, закінчуючи тактичним та стратегічним управлінням військами на рівні генералітету. Є талановиті стрільці та пілоти "від Бога". Є рядові, лейтенанти, майори, полковники, які "бачать" кожен на своєму рівні всю картину і можуть прогнозувати події та можливі наслідки, мають тактичне чи навіть стратегічне бачення. Але від їхнього "бачення" загальний перебіг бойових дій практично не залежить. Тому що вони не ухвалюють кінцевих рішень. Це прерогатива російського генералітету, який, на наше щастя, своєю некомпетентністю становить, мабуть, основну причину проблем армії рф.

Протягом останніх десятиліть саме некомпетентність російських генералів стала одним із ключових факторів, які серйозно впливають на ефективність та боєздатність армії російської федерації. Без якісного керівництва та професійної підготовки військових керівників будь-яка армія стає лише "гарматним м'ясом", результати дій якої залежать виключно від кількості ресурсу. З ресурсами в росії поки що все добре. Чого не скажеш про керівництво.

На сьогодні, в армії росії налічується понад 1300 генералів різних рангів. Переважна більшість із них вже давно перестала бути суто військовими (навіть якщо колись і були такими), перетворившись на представників окремої касти, яка знаходиться так само далеко від збройних сил, як і влада кремля від російського народу загалом. І саме ці "повні" генерали знаходяться на верхніх щаблях "військової влади", займаючись питаннями не підвищення боєздатності армії та стратегічним аналізом та плануванням, а лише проблемами власного збагачення та захисту "накопичень" шляхом "замилювання" очей головнокомандувача путіна. Звична в цілому картина для російського суспільства, що наскрізь прогнило корупцією, де тільки причетність до "касти" дає можливість будь-якого успіху і "зростання".

Топовий за рангом і можливостями генералітет росії вже давно пройшов віковий рубіж 55 років і складається з тих лейтенантів-капітанів, які в часи розпаду СРСР не залишили армію, розуміючи безперспективність подальшої служби, а, не маючи жодних здібностей і талантів до "цивільного" життя, продовжили "тягнути лямку". Патріотизм? Можливо, що й так, але для дуже малого відсотка. Переважна більшість тих, хто не поклав погони в шухляду - невдахи та пияки, яким краще було залишатися в армії, ніж опинитися на узбіччі життя без жодних шансів на успіхи на "цивільці".

Ще в цьому "генеральському прошарку" є ті, кому Єльцин подарував високе військове звання за часів свого правління, сподіваючись таким чином посилити власну вертикаль влади. На початок 1992 року на 2,822 млн військовослужбовців росії припадало 2200 генералів і адміралів. 1997 року на 1,7 млн солдатів - 2865 вищих офіцерів.

Після приходу до влади путіна та посилення уваги кремля до стану збройних сил росії кількість генералів значно зменшилася. Але це практично не знайшло відображення на якості генералітету. Головним показником "успішності" генералів за часів шойгу стала яскравість паперових презентацій та проведення парадів або "танкових біатлонів" для демонстрації "непереможності" російської армії. Мільярди бюджетних коштів перетворювалися на "вітрину", яка зовсім не відображала справжній стан занепаду зс рф.

Безумовно, окрім старшого виконроба та рятівника шойгу на посаді міністра оборони, є серед російських генералів і такі, як герасимов, що пройшов шлях від суворовського училища до двох військових академій. Але в сформованій десятиліттями кланово-апаратній верхівці зс росії такі "виключення" повинні грати "за правилами" більшості.

Реальну загрозу для України становить молодше покоління керівного складу російських зс. Ті, хто пішов у військові училища вже після розпаду СРСР. 45-50-річні генерали, які вже здобули бойовий досвід і мають своє професійне військове бачення та власну думку щодо перебігу подій на фронті. На початку збройної агресії росії проти України, із 166 командирів російських підрозділів, у 39 осіб (23%) вже був реальний бойовий досвід (журналістське розслідування видання "Проєкт"). 26 з них здобули досвід у Сирії, де російські дивізії переважно стикалися не з регулярною армією, а з бойовими групами, озброєними легкою стрілецькою зброєю без важкої техніки. Ще шість командирів у 2014-2015 роках брали участь у конфлікті на Донбасі – в умовах, ближчих до поточної військової ситуації.

Можливо, це й не зовсім повноцінний досвід у порівнянні з повномасштабною війною, де супротивник дає жорстоку відповідь окупантам. Але яким би він не був, "молоді" генерали - це вже не виставково-паркетні лампасоносці, обвішані ювілейними медальками та кон'юнктурними орденами.

Саме одним із таких "молодих" є генерал-майор Попов, колишній командувачем 58 армії росії. Мав репутацію одного з найшвидше зростаючих командирів сухопутних військ росії. До того часу, поки не наважився назвати речі своїми іменами в доповіді начальнику генштабу герасимову. Про практичну відсутність засобів контрбатарейної боротьби, "снарядний голод", необхідність ротації. І спрацював принцип "заявив про проблему - ворог". А навіщо керівництву правдива доповідь? Якщо таких правдивих немає, можна зі спокійною душею махати рапортами і гордо заявляти, що все добре. Тому система і позбавляється від людей, які говорять правду, щоб не заважати бравурним звітам нагору.

Вище командування мо і ссс рф може пробачити поразки та невдачі. Вони не так заважають і не є головною загрозою клану генералітету та системі загалом, як доповіді про реальний стан справ. Стовідсотково, що доповідь Попова герасимову не стала для останнього "одкровенням від Іоанна". Але одна справа знати, і зовсім інша – про це відкрито говорити. Тому Попова за годину усунули з посади і відправили "в розпорядження". Вже відомо, що після відпустки він відбуває на рівнозначну генерал-лейтенантську посаду заступника командувача Групи військ у САР. З очей геть, подалі від можливих гострих заяв і, не дай Боже, демаршів на кшталт пригожинського театрального рейду на москву.

До речі, про "прощення". Головком ВКС с.суровікін, який тимчасово зник безвісти після пригожинського маршу, з 17 липня вийшов з відпустки і приступив до виконання своїх обов'язків, зокрема, першого заступника командувача "СВО", у повному обсязі. Жодних кримінальних справ, понижень на посадах тощо. Виправдань та інтерв'ю "де і чому пропадав" давати не збирається. Колишній командир 106 ПДР В. Селіверстров після зняття з посади за конфлікт з вищим керівництвом мо рф вирушає на очне навчання до академії генерального штабу. Як кажуть, "винну голову меч не січе".

Хоч і не генерал, але перший бунтівник мо рф пригожин перебрався до білорусії. 80% особового складу його ПВК вже воюють у частинах міністерства оборони та інших добровольчих формувань. Близько 10% пішли на дембель. Решта – трохи більше 2 тисяч осіб особового складу та сім персон із переліку колишньої Ради Командирів, теж у білорусі. Кухар взяв їх на роботу в належну йому білоруську юридичну особу. Поки що нова компанія надає лише консультаційні та освітні послуги білоруським силовикам. Але пригожин сподівається найближчим часом повернутися до Африки, використовуючи свою репутацію та зв'язки серед африканських вождів на суто комерційному фронті.

Генерал Лямін, який прийшов на місце Попова, також із категорії "молодих з досвідом". Але для клану він перспективніший, тому що, за чутками, дуже добре розуміє правила гри і "грані" переходити не збирається. Саме "розуміння свого місця" стало необхідною ключовою компетенцією путінських генералів. Стратегічне мислення, аналітичні здібності, лідерство, комунікаційні навички та здатність приймати рішення у складних умовах – теж потрібні, але лише у суто визначених обмежувальних рамках поведінки окремого гвинтика загального механізму корупції та диктатури.

Путін створив систему управління величезною країною, яка тримається виключно на тотальній брехні та силовому примусі. Будь-які прояви не те що дій, а навіть думок, які йдуть у розріз із провладними трендами, несуть загрозу самому існуванню такої влади. Скільки не кричи про те, що "армія відокремлена від політики", в росії саме вона, як найбільша складова силових структур, є головною опорою диктаторської влади путіна. І допустити будь-яке "бродіння" всередині цієї сили влада кремля не може. Тому що тоді їй кінець. Поразки, загибель сотень тисяч росіян – охоче. Кремль вибачить. Країна величезна та величезний людський ресурс. На місце одного вбитого окупанта влада нажене силою сотню таких самих психічно знівечених пропагандою хворих злочинців-виконавців.

А ось мати власну думку, яка врешті-решт призведе до питань "чому?", "для чого?" , хто винен?" - це неприпустимо для кремля. Адже відповіді відомі будь-якому більш-менш свідомому росіянину, навіть не генералу. Страх того, що "марш пригожина" може повторитися у вигляді не "циркової вистави", а реального військового заколоту проти диктатора та його прихильників, змушує знищувати прояви будь-якого самостійного "некланового" розуміння ситуації. Тому очікувати при путінській владі кардинальних змін керівного складу мо і ссс рф, мабуть, не варто. Система не витримає навантаження самостійним розумом.

Українці щиро підтримують корупцію та непрофесіоналізм мо і ссс рф. Нехай так і буде. На горе кремлю та на радість нам! Розум потрібен нашим генералам, а для російських - нехай він буде рудиментом, що стабільно зникає...