Нездійснені мрії хуснулліна

11:57 21 травня Киев, Украина

4 березня 2022 року, після важких боїв на вулицях міста Енергодар, окупанти рф захопили найбільшу атомну електростанцію Європи, Запорізьку АЕС. Під час обстрілів мерзотники пошкодили низку об'єктів на її території: із-за влучань у перший енергоблок на ньому сталася пожежа, яку, дякувати Богу, вдалося швидко локалізувати та ліквідувати. Своїми діями психічно хворі окупанти поставили Європу на межу ядерної катастрофи.



Після захоплення станції загарбники фактично перетворили її територію на свою військову базу… З 14 березня на території Запорізької АЕС знаходяться представники «росатому», які фактично контролюють її діяльність.



Запорізька АЕС розташована на березі Каховського водосховища в Запорізькій області України поруч із містом Енергодар. Це найбільша в Європі й шоста у світі атомна електростанція. Вона складається з шести атомних енергоблоків по 1 млн кВт кожний.



18 травня 2022 року віцепрем’єр рф марат хуснуллін голосно заявив про наміри окупантів перенаправити електроенергію, яку виробляє Запорізька АЕС, до російської енергосистеми. Така заява не стала шоком для українців, які вже добре розуміють мародерську сутність армії кремля. Окупанти крадуть все, від жіночої білизни та кондиціонерів, до зерна та мінеральних добрив. Не дивно, що мерзотники не могли пройти повз такий ресурс як «халявна» електроенергія.



Та чи відповідають хворобливі мрії кремля та крикливі заяви хуснулліна реаліям?



Технічна реалізація «проєкту» приєднання ЗАЕС до енергосистеми рф навіть у невоєнні часи – вкрай складне завдання, що потребує величезних фінансових, ресурсних та часових складових. Зараз же, коли самими окупантами знищується енергетична інфраструктура України, подібні плани перетворюються на фантастичні мрії людей, дуже далеких від енергетики.



Практично зруйнована високовольтна лінія ЗАЕС-Південнодонбаська. Внаслідок обстрілів окупантами знищені підстанції. Будівництво нової інфраструктури для приєднання ЗАЕС до енергосистеми рф навіть за найшвидшою процедурою вимагатиме 1-2 роки та сотні мільйонів доларів.



І це при тому, що Збройні сили України просто спостерігатимуть за «потугами» і не будуть «порушувати процес виконання робіт». Окупантам годі навіть сподіватися на такий перебіг подій. Уся ця «відновлена» інфраструктура може бути легко зруйнована військовим ударом ЗСУ, особливо зважаючи на степовий ландшафт місцевості розташування.



Крім того, безпосереднє приєднання енергосистеми України та рф після того, як українська ОЕС була синхронізована із європейською у березні 2022 року – технічно неможливе, навіть виходячи із міркувань безпеки роботи енергосистем рф та рб. А спроби відділення лише частини української енергосистеми в межах окупованих територій для подальшого її приєднання до енергосистем окупанта вимагає кількох місяців тестувань та моделювань на предмет оцінки стійкості енергосистеми, значного обсягу інженерних та технічних робіт. Знову ж таки - час і кошти. До того ж ризики порушення стійкості енергосистеми військовими засобами. Кошти на росії закінчуються. Західні санкції вже сказали своє вагоме «слово» у знищенні економіки агресора.



Часу немає зовсім. Незабаром ЗСУ розпочнуть повномасштабний наступ на окупанта, не залишивши ніякої можливості проводити таку «реконструкцію». Тому всі сподівання та заяви різних «хуснулліних» - це ні що інше, як «видавання бажаного за дійсне», спрямовані на внутрішню аудиторію у спробі винайти хоч якісь «досягнення» від окупації територій.



Адже затурканим кремлем росіянам так легко «їздити по вухах». Одним словом – хворобливо мрійлива «вата», повністю відірвана від страшної для росії реальності та «перспектив»…