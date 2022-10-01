30 вересня – це свято, коли християнська церква вшановує трьох дівчаток-мучениць – Віру, Надію, Любов, а також їхню матір Софію. Римський імператор Адріан не зміг зламати їхню волю і стратив маленьких дівчат, які не зреклися християнської віри. Через три дні померла їхня мати, Софіє…

Вивернутий розум старого диктатора не може обійтися без символізму. Напередодні, 29 вересня, Путін підписав укази про «визнання незалежності» окупованих Запорізькою та Херсонською областями. А на свято Віри Надії Любові, 30 вересня, у кремлі запланована церемонія підписання договорів про «вступ до складу Росії» окупованих областей, а також самопроголошених «ДНР» і «ЛНР».

За час свого правління, Путін вкрав у росіян не тільки ресурси, гроші, перспективи, право вибору, свободу слова… Не залишивши від російського соціуму «каміння на камені», відібравши цілу націю Віру, Надію та Любов, він підмінив християнство якимось. пекельним сурогатом на власну честь.

Важко спираючись на хвіст і приховуючи копита в піноходах, диктатор «всієї Росії» сьогодні знову бреше про «щастя і радість», з якими населення окупованих українських областей «увійде у велику дружню родину». На червоній від сорому площі відбудеться «народне свято» невиліковно хворих людей. Вже намічено та розподілено чергове розпилювання бюджетних коштів, спрямованих на покращення життя мешканців звільнених територій, призначено нову владу та надруковано карти нової, розширеної за рахунок української землі росії.

У Путіна все йде «за планом». Поразка та оточення на фронті – «за планом», міжнародна ізоляція та санкції – «за планом», відправлення «стада» 200-300-500…. тисяч голів на «бійню» – «за планом». Тепер "за планом" "добровільне приєднання" вкрадених територій. І чхати на якісь там християнські цінності! У кремлівської секти своя кривава релігія, що розтоптала все справжнє, добре і вічне.

З приводу символізму та паралелей. 30 вересня 1939 р. Ще один біснуватий диктатор, але XX століття, підписав директиву про нові тимчасові політичні кордони Рейху на Сході. У ній були зазначені точні кордону, оскільки фюрер залишив у себе право подальшого формування та призначення військових адміністрацій. Чим закінчилося для гітлера таке "розширення кордонів" відоме всім. Тільки путін цього чи не знає, чи забув. Або вважає гітлера диктатором-невдахою, доля якого аж ніяк не може пророкувати «долю» нового «володаря всіх і вся».

Кривавий «об'єднувач» вкрадених земель намітив на сьогоднішній день остаточно позбавити Віри, Надії та Любові тих українців, котрі опинилися у ворожому окупаційному полоні. Але «насильно милим не будеш». Це – аксіома! «Російська сім'я» ніколи не стане рідною для українців. І жодного фіктивного насильницького «шлюбу» не вгамує ні на мить український опір і ненависть до загарбника. Сьогоднішнє дійство приречене на провал. Не дарма ж на Віру, Надію та Любов заборонено вінчатися та свататися.

Вважається, що шлюб не буде щасливим і швидко розпадеться.

Зрештою розпадеться і вся путінська примарна псевдоімперія, смерть якої стане справжнім святом для переважної більшості людей.