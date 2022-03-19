Невиліковно хворий

18:57 12 березня Київ, Україна

У безумних планах навіженого диктатора Україна повинна була зіграти роль такого собі перехідного містка, який би дозволив Путіну зробити суттєвий крок до такого омріяного ним світового панування.

Територія України для кремлівського коротуна не самоціль. Путін намагається використати війну з незалежною Україною в затіяній ним глобальній кривавій геополітичній грі.

Мова йде не про розширення лише частини Донбасу, яка вже знаходиться під контролем луганських та донецьких маріонеточних військових формувань з 2014 року. У своїх вологих психопатичних фантазіях Путін поставив собі за першочергову мету захопити всю українську територію, залишаючи за собою можливість створити в Західній Україні «недодержаву», роззброєну, край ослаблену та позбавлену легітимності. Таку собі «фіктивну» країну, яка живе виключно за вказівкою та забаганкою Кремля.

Території на схід від Дніпра, а також величезний регіон між Донбасом, Кримом та Молдовою перейшли б під прямий контроль Росії, перетворивши Чорне море на практично «внутрішнє» море Росії.

Геополітичні амбіції Кремля далеко виходять за межі України та навіть пострадянського простору. Сама динаміка подій матиме наслідки від Балтійського до Чорного морів.

Перетворення Білорусі на оперативний плацдарм для російських військ створює загрозу для країн Балтії та Польщі. А можливе розміщення Кремлем ядерної зброї у цій країні ще більше може змінити баланс сил.

Вимога Москви про створення транспортного коридору через Литву для відновлення постійного зв'язку з анклавом Калінінграда - один з можливих кремлівських сценаріїв, за яким піде черговий ультиматум.

Просування Росії у напрямку Одеси матиме серйозні наслідки для ситуації у Молдові, яка не є ні членом НАТО, ні членом Європейського союзу, що у сприйнятті Путіна дає йому зелене світло на тотальну анексію. Достатньо пригадати події у Грузії 2008 року та в Україні станом на 2014 рік.

Самопроголошений нейтралітет Молдови не зможе протистояти «територіальним зазіханням» Кремля.

Ситуація в самій Грузії може стати практично непрогнозованою, якщо Чорне море стане практично «російським». Тотальний морський контроль з боку Росії суттєво вплине на можливості для геополітичного маневру цієї країни.

Україна сьогодення стала ключовою точкою перетину геополітичних інтересів. Так, план Путіна по швидкому захопленню України не спрацював. Україна стала тим наріжним каменем спротиву ревізіоністським намірам Кремля, об який армія останнього перечепилася та зламала ноги. Але ще не впала. Залишаються безумні амбіції кремлівського поганця, який готовий на будь-які кроки заради досягнення своїх примарних цілей.

Практично відкриті загрози застосувати ядерну зброю, особливо з урахуванням початку негласного перегляду ядерної доктрини Росії та появленню у ній «нових видів озброєнь», відверто вказує на те, що Путін готовий до застосування «зброї тотального знищення» для примусу супротивника та отримання стратегічних переваг.

Росія нагло використовує свій ядерний арсенал як частину агресивної стратегії «забезпечення недоторканності». Таким чином вона утримує треті країни від військового втручання для спільного захисту України, відкрито погрожуючи вустами Путіна та Лаврова ядерною ескалацією.

На полі битви в Україні зараз визначається майбутнє Європи та, загалом, всього Світу. Скажений водій Путін вивів Росію на полосу зустрічного руху і несеться лоб у лоба цивілізаційному вибору інших країн, намагаючись їх залякати та змусити звернути.

Та він відверто блефує. У таких, як Путін, не тільки гіпертрофовані амбіції. В них гіпертрофоване ще й почуття самозбереження. Він страшенно боїться за себе, за власне життя в цілому. Тому перемогу отримає той, хто має непереборну волю та готовність до самопожертви.

Україна вже показала всьому світові, що не готова підкоритися загарбнику і буде нищити ворога до своєї повної перемоги.