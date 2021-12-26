Нечиста Сибір ... чи влада?

15:12 16 квітень Київ, Україна

В березні цього року Сибірське відділення РАН підготувало доповідь про забруднення атмосфери і ґрунту в Сибіру і вирішило не публікувати його у відкритому доступі, а також обмежило на YouTube доступ до відеозапису із засідання. Але дещо просочилося в ЗМІ. Інформаційне агентство «Тайга-Інфо» встигло його собі завантажити.

Доповідь про стан міст Сибіру представив директор Інституту оптики і атмосфери Ігор Птичник. З його виступу випливає, що 78% російських міст з високим і дуже високим рівнями забруднення атмосфери розташовані в Сибірському федеральному окрузі. У 23 сибірських містах інтегральний індекс забруднення атмосфери оцінюється як високий. Майже все населення (99%) Красноярського краю, де розташований Норильськ, живе в умовах високого забруднення повітря.

У 14 з 15 сибірських міст з високим рівнем забруднення повітря основним забруднювачем став бензапірен, який автор доповіді назвав "дуже сильним канцерогеном". У низці міст гранично допустима концентрація бензапірена перевищена в десятки і навіть в сотні разів - наприклад, під час проведення спостережень в Кизилі цей показник був вище норми в 116 разів, а в Абакані - в 88,2 раза. За сумою викидів бензапірена лідирує Норильськ, за яким слідують Новокузнецьк і Красноярськ.

Лідерами по забрудненню ґрунту важкими металами, зокрема, свинцем, цинком, нікелем і міддю стали Свірськ в Іркутській області і Норильськ в Красноярському краї. Найбільше забруднення ґрунту нітратами і фторидами виявлено в Новокузнецьку, де гранично допустимі концентрації цих хімікатів перевищені в десятки разів. Динаміка по роках невтішна. Забруднення наростає.

Крім того, в містах Сибіру виявлені проблеми не тільки з повітрям і ґрунтом, а й з водою. 82% поверхневих вод в Новосибірській області оцінюються як брудні. У Томській області цей показник становить 68%.

Все це призводить до підвищення захворюваності у місцевих жителів: містами з найбільшими показниками захворюваності стали Кемерово, Красноярськ, Новокузнецьк і Іркутськ. У Красноярському краї домінують онкопатології, в Кемеровській області - вроджені вади розвитку, в Алтайському краї - захворювання дітей. На обговоренні презентації учасники засідання прийшли до висновку, що публікувати доповідь, засновану на відкритих даних, озвучену в прямому ефірі на каналі СВ РАН, не можна. Хоча аналогічні звіти Росгідромету і Мінприроди не раз публікувалися в ЗМІ.

Як заявив після презентації глава Сибірського відділення РАН, академік Валентин Пармон, «Не потрібно виступати алармістом. Часто Росгідромет не має достатньо акуратних приладів, у них можуть бути неправильні результати». Засновник Інституту геології нафти і газу СВ РАН, академік Олексій Конторович, в свою чергу, закликав «не турбувати» жителів «непотрібними питаннями». «Уявіть, що ми опублікуємо ці доповіді з концентрованою інформацією - як бомбу напередодні виборів!

Що буде? Результати передбачити важко. Ми не маємо на це права», - сказав Конторович. Така позиція СВ РАН викликала обурення жителів Сибіру. Кузбаська журналістка Наталя Зубкова опублікувала петицію, в якій говориться: «Попри важливість донесення цих даних екологічного характеру, вчені приймають рішення засекретити свою доповідь! Приховати інформацію екологічного характеру від громадян РФ, які проживають на території СФО!

Російські вчені пішли дивним шляхом. Замість турботи про населення країни, вони вирішили подбати про вибори. У сфері науки не повинно бути політики, особливо, якщо результатом цієї політики стане народження тисяч дітей з вродженими захворюваннями через погану екологію в місцях проживання батьків».

У зверненні міститься вимога оприлюднити доповідь в офіційному друкованому засобі масової інформації уряду Росії - «Российской газете». Також у петиції говориться: «Вимагаємо, щоб генеральна прокуратура провела перевірку даного факту і дала правову оцінку діям вчених з СВ РАН, також притягнула до відповідальності осіб, які прийняли рішення приховати інформацію екологічного характеру від громадян РФ».

У Кремлі не побачили політики в рішенні академіків РАН не публікувати доповідь про екологічну обстановку в містах Сибіру. Але прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков не став коментувати, чому вчені взагалі могли зв'язати гнітючі умови життя з майбутніми виборами в Держдуму.