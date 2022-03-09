Не всі однакові

20:46 04 березень Київ, Україна

Більшість емігрантів з Росії, які проживають у всьому світі, не бажають мати з кривавим режимом Путіна нічого спільного. Тисячі етнічних росіян висловлюють підтримку українцям, які страждають від свавілля російського агресора, виходять на мітинги, збирають кошти на допомогу постраждалим в Україні.



У перший же день війни, 24.02.2022 року, журнал російської еміграції в Чехії «Російське слово», який існує ще з першої хвилі російської еміграції, розмістив заяву, в якій різко засудив злочинні дії путінського режиму і закликав демократичне людство зупинити криваву війну, яку Москва веде проти України.



"На запитання з радянської пісні "Чи хочуть росіяни війни?" Сьогодні, безумовно, розуміють під «росіянами», як це заведено в публіцистиці, російську владу та її електорат, її армію, чиновницький апарат та парламентські партії. Історія ХХ століття — це суцільні криваві війни, серед ініціаторів головних з яких, світових, були й «росіяни».



Чергова війна, яку розв'язали у Росії своїми неприборканими імперіалістичними і мілітаристськими прагненнями відродити Радянський Союз і знову підпорядкувати собі країни колишнього «табору соціалізму», викликає у нас гнівне засудження.



Якщо людство хоче жити в ХХI столітті інакше, ніж у столітті ХХ, столітті перманентних війн, воно має єдину волю, єдине слово і єдину жорстку дію зупинити війну в Україні.



Президент Росії В. Путін разом із бандою своїх підлеглих має сидіти на лаві військових злочинців у Гаазі. Закликаємо керівництво Чеської Республіки, всі європейські країни, США, весь цивілізований світ покласти край російському мілітаризму, відновити дотримання міжнародного права, права людини на життя, право на вільний вибір шляхів розвитку."



Крім того, на сторінках журналу надруковано звернення до посла РФ у Чехії з вимогою надати нерухомість російського посольства в Чехії для розміщення українських біженців, мова насамперед про "Російський дім", російську школу та десяток подібних об'єктів.