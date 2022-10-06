Не прогаяти свій шанс

«Настають рішучі часи. Нічого не бійтеся! - написав росіянам політичний ув'язнений Габишев, якого кремлівська система намагається перетворити на психічно хворого, продовжуючи утримувати його на примусовому лікуванні у спеціальній психіатричній клініці-в'язниці.

Все вірно. Рішучі часи, навіть вирішальні, вже настали. Для Росії. Система, яку вибудовував зі своїх хворих забаганок і затьмарених мрій путін, вже зламалася. Але продовжує свій саморуйнуючий шлях, не маючи волі покинути колію, в яку потрапив з примусу божевільного диктатора.

"Гамна і палиці", з яких була "зліплена" "скріпна сутність" російської псевдосвідомості, не витримали перевірки реальністю. Стрілки механізму завмерли, вказуючи на прірву, до якої котиться приречена країна. Яскравий циферблат кремлівського годинника роз'їла іржа лицемірства, корупції і свавілля путінських чинуш.

Як заявив колаборант Стремоусів: «Коли ми відступаємо – це означає, що ми вперед йдемо». Ця теза повністю характеризує стан сучасної путінської росії, захопленої в полон тотальною брехнею влади та кремлівським мракобіссям.. Росія мчить «вперед», не розбираючи шляхи і сплутавши педалі. Більшість росіян уже зрозуміли, що "їдуть не туди". Але замість того, щоб забрати кермо у хворого «водія», росія лише коментує його згубне для нації керування.. Коментує із сарказмом, огидою, але без реальних спроб хоч якось виправити свій шлях і згорнути від прірви.

Відверта брехня кремлівської влади, на жаль, викликає в переважній більшості лише подив та легке розчарування. Замість ненависті – анекдоти та посмішки. Економічні та військові катастрофи сприймаються як щось відокремлене від російського суспільства, яке, начебто, не стосується кожного. Захисна реакція висміювання влади, що дісталася Росії, як «спадкоємиці СРСР», ще з часів правління сталіна, коли пошепки розповідали один одному анекдоти про «вусата тарган» і таким чином вважали виконаною свою соціальну місію опору свавіллю «батька всіх народів», зараз абсолютно недоречна . Новий «тарган» не того калібру.

Над такими не сміються, таких давлять.

Що ще має статися, щоб Росія очистилася від путінізму і чи можливо це взагалі? За неофіційною інформацією з кремлівських джерел, після початку могилізації з Росії вже втекло близько мільйона громадян. Нація демонструє патологічну слабкість та неміч. Краще мовчати і тихенько глузувати з бункерного. Донасміхалися! Тепер тікають, як пацюки з пароплава, що тоне, від «рідних берізок».

Не такою вже «смішною» виявилася «переможна спецоперація» у супроводі марення клоуна конашенкова. Не так уже веселить його брехня про вже десяте за рахунком «взяття» одного і того ж українського населеного пункту з практично «нульовими» втратами з боку окупантів.. Особливо після «патріотичного» та «мотивуючого» звернення до «новобранців», яке записав директор цвинтаря до війни, а тепер «безстрашний путінський воїн» на прізвисько «людожер», підрозділ якого за два тижні втратив дві третини особового складу.

Після того, як український безпілотник захопив «на гарячому» двох стовідсотково «блакитних беретів», які «дарували насолоду» один одному і померли у «вибуховому екстазі» влучною українською гранати, вже не таким смішним мабуть виглядає «розбещений Захід» і не такими вже й «скріпними» власні «традиційні» цінності. Чи може така «традиція» у «багатирів» за відсутності поряд інших тварин, які «за розміром підходять», користуватися не лише «плечем товариша», а й іншими його частинами тіла? Спроба кремлівської пропаганди про «ви не так зрозуміли! Це була молитва! тільки наводить на думку, а чи не «молиться» вся «росія» саме в такий спосіб? Бо тоді стає зрозуміло, як, коли християнська країна – росія, перетворилася на секту послідовників бункерного безрогого диявола.

Що ще має статися з Росією або на Росії, щоб раз і назавжди вирішити для себе питання про приналежність до Homo sapiens? Щоб пожвавити свій розум у випадку, якщо він залишився? Невже мало десятків тисяч загиблих та обов'язково потрібний «ядерний гриб» на власному дворі? І від необхідності усвідомлення свого власного кінцевого вибору не втечеш ні до Фінляндії, ні до Еритреї.. Росія в тому вигляді, на що вона перетворилася завдяки режиму путіна, заслуговує лише на ненависть за колективні злочини проти людства і відразу за нікчемну слабкість і відсутність свободи у понівеченої безглуздим диктатором російської нації.