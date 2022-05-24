Не склалось...

Минулої неділі на москві пройшов ювілейний саміт країн-учасників ОДКБ, присвячений 30-річчю створення організації. Відповідно до офіційних російських документів, Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ, Ташкентський договір) — військово-політична міжнародна організація, до якої входять білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, росія, Таджикистан. Вона була створена 15 травня 1992 «як головний міждержавний інструмент, покликаний протистояти регіональним викликам і загрозам військово-політичного і військово-стратегічного характеру, включаючи боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин».
Для офіційного кремля ця подія повинна була стати «трибуною» для підтвердження своїх регіональних амбіцій та створити яскравий агітаційний меседж про потужну підтримку путінської агресивної політики з боку країн-членів.
Не склалося… Навіть абсолютно куце та дуже скромне за кремлівськими агітаційними мірками медійне висвітлення події російськими ЗМІ, яке звелося до сухої констатації самого факту зустрічі та окремих речень, вирваних з контексту промов запрошених учасників, відверто вказує на той факт, що єдності та підтримки серед країн ОДКБ, на яку так розраховує довічний диктатор, взагалі не існує.
Де-факто, тема війни в Україні повинна була б стати темою №1 в обговоренні поточної ситуації та можливих варіантів подальшого розвитку. Але з виступів високих представників країн-учасників склалося враження, що більшість з них намагаються максимально дистанціюватися від згубної політики путіна.
Навіть «кишеньковий» путінський поплічник лукашенко, попри повторення основних тез росії про Україну та Захід, не зробив жодних обіцянок або заяв, які б свідчили про готовність білоруської влади змінювати свою позицію або робити більше для підтримки рф у війні в Україні.
Годі вже казати про те, що інші президенти у своїх промовах взагалі практично не торкалися тематики України та намагалися змістити центр уваги на можливу загрозу від Афганістану. Зате більшість з них вказала на той факт, що ОДКБ не є зараз єдиною та солідарною організацією.
Безумовно, країни-учасниці ОДКБ розуміють проблеми, пов’язані з ситуацією в Україні, і воліють не відмовлятися повністю від зв’язків з росією для балансування у міжнародній політиці, оскільки їх не приваблює монополізація впливу Заходом. Для країн ОДКБ така «монополія» не краща за домінування росії або Китаю. Але, попри намагання кремля заручитися підтримкою Організації, не мають бажання надавати допомогу рф у війні в Україні, а воліють уникати цієї теми, і займатися тими питаннями регіональної безпеки, які їх цікавлять більше, і в яких росія має обмежений вплив.
Надія кремля на старих стратегічних партнерів себе не виправдала. Треба бути божевільним, щоб добровільно «стояти поруч» з путіним у реалізації його схиблених намірів. Незважаючи на довготривалі партнерські стосунки між країнами ОДКБ, серед них немає дурнів «підставляти» власні країни за хворобливі мрії пристаркуватого диктатора.
Незважаючи на всі «потуги» кремля, роль ОДКБ у регіональній та міжнародній політиці і системах безпеки є обмеженою і скромною, про що добре знають її учасники. Своїми неадекватними злочинними діями путін звів нанівець навіть саму можливість будь-якого реального, не «на папері», «блокування» з сучасною росією – країною-вигнанцем, від якої відвернулося практично все цивілізоване міжнародне суспільство.
Для офіційного кремля ця подія повинна була стати «трибуною» для підтвердження своїх регіональних амбіцій та створити яскравий агітаційний меседж про потужну підтримку путінської агресивної політики з боку країн-членів.
Не склалося… Навіть абсолютно куце та дуже скромне за кремлівськими агітаційними мірками медійне висвітлення події російськими ЗМІ, яке звелося до сухої констатації самого факту зустрічі та окремих речень, вирваних з контексту промов запрошених учасників, відверто вказує на той факт, що єдності та підтримки серед країн ОДКБ, на яку так розраховує довічний диктатор, взагалі не існує.
Де-факто, тема війни в Україні повинна була б стати темою №1 в обговоренні поточної ситуації та можливих варіантів подальшого розвитку. Але з виступів високих представників країн-учасників склалося враження, що більшість з них намагаються максимально дистанціюватися від згубної політики путіна.
Навіть «кишеньковий» путінський поплічник лукашенко, попри повторення основних тез росії про Україну та Захід, не зробив жодних обіцянок або заяв, які б свідчили про готовність білоруської влади змінювати свою позицію або робити більше для підтримки рф у війні в Україні.
Годі вже казати про те, що інші президенти у своїх промовах взагалі практично не торкалися тематики України та намагалися змістити центр уваги на можливу загрозу від Афганістану. Зате більшість з них вказала на той факт, що ОДКБ не є зараз єдиною та солідарною організацією.
Безумовно, країни-учасниці ОДКБ розуміють проблеми, пов’язані з ситуацією в Україні, і воліють не відмовлятися повністю від зв’язків з росією для балансування у міжнародній політиці, оскільки їх не приваблює монополізація впливу Заходом. Для країн ОДКБ така «монополія» не краща за домінування росії або Китаю. Але, попри намагання кремля заручитися підтримкою Організації, не мають бажання надавати допомогу рф у війні в Україні, а воліють уникати цієї теми, і займатися тими питаннями регіональної безпеки, які їх цікавлять більше, і в яких росія має обмежений вплив.
Надія кремля на старих стратегічних партнерів себе не виправдала. Треба бути божевільним, щоб добровільно «стояти поруч» з путіним у реалізації його схиблених намірів. Незважаючи на довготривалі партнерські стосунки між країнами ОДКБ, серед них немає дурнів «підставляти» власні країни за хворобливі мрії пристаркуватого диктатора.
Незважаючи на всі «потуги» кремля, роль ОДКБ у регіональній та міжнародній політиці і системах безпеки є обмеженою і скромною, про що добре знають її учасники. Своїми неадекватними злочинними діями путін звів нанівець навіть саму можливість будь-якого реального, не «на папері», «блокування» з сучасною росією – країною-вигнанцем, від якої відвернулося практично все цивілізоване міжнародне суспільство.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии