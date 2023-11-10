Якось зовсім не тішать події минулого та початку цього тижня. З усіх боків. Невтішні результати довгоочікуваного та бажаного наступу, невтішні розмови про те, що США вже видали Україні 96% запланованих коштів, статті в іноземних виданнях, які роздратують суспільство і роздратують у владу. Десь щось ми робимо не те й не так. Куди і до чого ми йдемо? Кому потрібні всі ці виступи фаріонів та дубинських? Хто наступний за Хоренком?

Складається враження, що нам, українцям, було б дуже добре зупинитися та відпочити від напруження війни, яка поступово починає крутити голову. Всім. Дуже погано, коли розум залишає двірника чи сантехніка. Але ще гірше, коли це трапляється з тими, від кого залежить обороноздатність, єдність та імідж країни на міжнародному рівні.

Важко уявити (або, навпаки, не важко), як іноземці зараз реагують на події в Україні. Ті, від кого залежить, скільки ще Захід зможе надавати нам допомогу, без якої, не дай Боже, буде зовсім сумно. Захисників і так не вистачає, вже імпортну зброю майже нема кому роздавати на фронті, призов перетворився з патріотичного натхнення та підйому на квест "утечі від військкома", а Фаріон ще й Азовців пропонує визнати "російськими". Дуже цікаво, як відреагує на депутатське звернення СБУ і чи знайде у промовах цієї, м'яко кажучи, "дивної дами" підстави для порушення кримінальної справи? Чи, може, краще було б відправити її до Азовців з метою викладання мови в хвилини тиші? Чи хлопці самі б її навчили, якою мовою спілкуватися з побратимом, знищуючи ворогів? Чи вони, ці, для неї не вороги, а ворогами чомусь стали герої, які захищають її саму?

А Захід у розпачі... Виходить, що він власноруч озброює "росіян", які є абсолютним Злом? Або як?

Дубинський розговорився. Річ навіть не в тому, про що він каже. Реально жахливі речі. Але де ж офіційна реакція влади на такі звинувачення від депутата Парламенту? Президент – наркоман! Ні? То чому всі мовчать, а самого Дубинського прибирають зі сцени якимось нікчемним звинуваченням про допомогу втекти з країни кільком псевдоволонтерам? Що думає Захід, якою в їхніх очах є влада країни, коли депутат Парламенту публічно називає свого Президента наркоманом? Демократичною зі стовідсотковою свободою слова чи балаганом, який уже просто почав набридати?

Хтось втомився, хтось почав зневірятися, хтось загинув, а хтось крав, краде і крастиме. І відстоюватиме своє "право красти" будь-яким способом. Суспільство, об'єднане спільними мріями, бідами, втратами та досягненнями – це не театр лицедійства, де можна померти у першому акті, а назавтра вже знову вийти на сцену. Завіса якщо впаде, то назавжди. Для країни України та для кожного з нас. Тому ми не маємо права поводитися, як блазні у давно вже не смішному балагані! Зупинятися на перепочинок ми зараз не можемо, війна! Але й бігти стрімголов у прірву тотальної зневіри та зневаги ми не маємо Абсолютно Жодного Права.

Добре, що є інші новини, які радують і не дають впасти у розпач. Законопроєкт про передачу Україні частини заморожених російських активів, розглянутий за поданням голови комітету з міжнародних справ республіканця Майкла Маккола, отримав двопартійну підтримку. Добре? Безперечно! Єврокомісія рекомендувала розпочати офіційні переговори щодо вступу України до Євросоюзу. Ми довго до цього йшли крок за кроком. Нарешті!

Безумовно, погано, що Залужний із Зеленським так і не дійшли розуміння з питання, по чому сьогодні "вжарити". Один пропонував Севастополь, інший вважав, що треба "вжарити" по Керчі. Та й нічого страшного. Таку новину ми переживемо. Головне - "вжарити" так, що окупантам місця не знайшлося на нашій землі. Живим окупантам... (https://t.me/baza_houston/2256))))