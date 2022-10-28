Не від цього світу

23:31 27 жовтня Київ, Україна

Ось же пил! Вибачте…

Виступ путіна анонсувався кремлем як таке, що «читати-читати», «вчити-вивчати», а потім ще й «перечитувати». Було б що…

Знову порожні путінопусті розмови. Переказувати те, що путін «розповідав» протягом багатьох годин, немає сенсу. Винен Захід. Росія біла і пухнаста, останній оплот цивілізації. Україна сама винна, тим більше, що це штучна країна, створена росією. Але українці – єдина з росіянами нація, хоч і знедолена своїм керівництвом. І все таке…

Але як він бреше! Як за писаним. Так спотворювати реальні факти, подавати власну бездарність правління, що призвело до падіння росії на саме дно і власні злочини під таким «солоденьким» соусом – треба вміти!

Нещодавно один знайомий сказав, що слухав якийсь виступ путіна і впіймав себе на думці, що перестає розуміти реальний стан речей. То це за 5-10 хвилин! А що робити росіянам, яким уже понад 20 років «ллють у вуха»? Бідолашна росія!

Дивлячись на підкреслену увагу і рабську повагу, з якою зал валдайського клубу сприймав кремлівського казкаря, схвально хитав порожніми головами і посміхався дурним жартам про вже звичну для путіна «попу», розумієш, що домовлятися з сучасною росією абсолютно немає сенсу.

Нам ніколи не зрозуміти вивернуту логіку бункерного диктатора, а росіянам – вона як мед. Знаєте, виникла дуже жахлива асоціація, порівняння. Коли в сім'ї, на жаль, народжується дитина - інвалід, приречений не на життя, а на існування, батьки (справжні батьки!) намагаються через власні сльози, горе і відчай дати йому все найкраще, постійно підтримуючи його надії та надії на одужання. Яке зовсім неможливо… Це справжня батьківська самопожертва та любов. Святе кохання.

Кремлівський антихрист теж вважає себе «батьком» росіян. Принаймні про це постійно каже. І прості росіяни, у своїй розумовій затьмареності, теж його сприймають. А путін, довівши цілу країну до втрати здорового глузду, по-звірячому знущається зв «своїх дітей». Десятиліттями…

А країна-інвалід цього не розуміє.

І не зрозуміє ніколи. Поки живий путін поки путінські посіпаки керують росією, півтори сотні мільйонів росіян приречені на життя в акваріумі, який стоїть на столі в кабінеті довічного керманича. Захотів – погодував, захотів – поміняв воду, забув погодувати чи дати кисень – рибки передохли. Частина видихла, частина вижила. Різниці такому «акваріумісту» немає, скільки померло чи живе. Народяться ще. Щось там копошиться в каламутній воді – отже, «акваріум живий», тішить око і дає можливість відчути себе «богом» для якихось істот.

Акваріумні рибки ніколи не розуміли і не зрозуміють поведінку «акваріуміста». Він для них усе! І цар, і Бог, і Доля, і Життя. Так і для сучасної затьмареної росії путін, схоже, став «усім». Складається враження, що пуповина путінської брехні, на якій не живе, а виживає російське суспільство, настільки підмінила населенню реальний світ, що зі зникненням чи руйнуванням цього «джерела віри, надії та нескінченного щастя», зникне саме населення росії, перейде за своїм вождем в якийсь інший астральний вимір.

Може, хоч так наша планета очиститься від бруду і смороду кремлівської диктатури.