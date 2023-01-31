Не про танки 2

Незважаючи на назву – спочатку про танки…

Журнал Spiegel вчора вийшов із промовистим питанням «kann die ukraine jetzt siegen?» (чи може Україна перемогти зараз?), маючи на увазі позитивне вирішення питання про постачання важких танків для ЗСУ країнами антипутінської коаліції. Чи зможе! Тим більше, що танки – це лише підтвердження намірів партнерів допомагати Україні, незважаючи на будь-які путінські «червоні лінії».

Українці ніколи не підкоряться окупантам. З танками чи без, вибору у нас немає. Тільки перемога. І ми переможемо. Це не порожнє вихваляння чи бравада. Це єдина умова продовження нашого українського життя, існування самої української нації. Росія не зупиниться, допоки нас не знищить докорінно. Тому ми маємо знищити її першими.

Самим своїм існуванням сучасна Росія поставила ультиматум не лише Україні, а й усьому навколишньому світу.. Або – росія, чи – мир, спокій та розвитку людства. Принаймні тієї частини цивілізації, яка реально відповідає критеріям загальноцивілізаційних цінностей. На жаль, колонізація Марса поки що залишається лише фантастичною мрією і відправити росіян на червону планету не вдасться.. Тому слід розуміти, що перемогти Росію, очистивши від окупантів українську землю – це лише відстрочка нових, краще підготовлених та кривавих агресій з боку варварів ХХІ століття.

Надії Західного співтовариства на санкційну облогу, в якій опинилася росія, і на те, що «залізна завіса» надасть розуму громадянському суспільству росії і підштовхне до активних дій усередині країни, поки не збуваються. Поодинокі пікети та квіти біля пам'ятників видатним українцям – це крапля в океані загальної ненависті та руйнівної заздрощів росіян до всього гарного та світлого. Статистична похибка, на яку навіть у кремлі не звертають уваги, розуміючи, що на 140 мільйонів обдурених навіть 100 тисяч незгодних з прірвою в прірву, але розпорошених величезною територією – це «ні про що». Та й немає на росії тих 100 тисяч. З такої «іскри» ніколи не «займеться полум'я». Росія в сучасному її стані ніколи не підніметься проти Зла, бо сама і є Зло.

Путіну вдалося завершити процес мутації росіян, який століттями знищував їхню совість – суд розуму, який у відповідний момент наказує людині творити добро і уникати зла. У позбавлених власного розуму нічим судити. Весь «новий» розум росіян спрямований лише на те, щоб збільшити ареал свого існування, перетворивши барвистий навколишній світ на похмурі болота. Будь-яка ізоляція лише посилює сутінки на Росії, посилюючи симптоми соціальної фотофобії практично втраченої для людства нації.

Важко відповісти на запитання «що робити?» стосовно Росії. Стовідсотково, що не те, про що знову говорять Шольц із Макроном. Жодні діалоги чи переговори з путінським режимом неможливі. Будь-яке ослаблення тиску на ворога лише дозволить йому набрати більше сили, що абсолютно неприпустимо заради спільного світового майбутнього. Танки, літаки, ракети повинні не дати заразі прийти до тями. Росію треба налякати. І не тільки Білгород чи Курськ. Росія повинна прострілюватися скрізь, "від Москви до самих до околиць, з південних гір до північних морів". Щоб хвора нація тремтіла від постійного страху за власне, навіть нехай і незначне життя. Не за життя своїх дітей, братів, чоловіків, на яке всім начхати, і яку «прості росіяни» охоче змінюють на «ладу гранту», а за особисте, своє, життя кожного з тих, хто зараз мріє про світове панування та власну історичну велич !

Чи зупинить це Росію? Ні. Поки гідра має кремлівську «голову», слизьке «тіло» робитиме те, що йому наказують схиблені мізки. Тому фізичне зміщення путінської верхівки абсолютно необхідно для того, щоб ввести росію в стан «штучної коми». Можливо, тоді на перше місце в тупих некерованих головах вийде страх, що змусить «тіло» шукати вихід із критичної ситуації. Без путінської «вертикалі влади», росія, насаджена на цю «вертикаль», як на осиковий кілок, розвалиться на частини та втратить болючі фантазії по відношенню до своєї «величі».

Такі "окремі частини", ставши "самостійними організмами", швидше усвідомлюють необхідність дотримання принципів совісті та моралі для власного існування.

Будь-які інші варіанти розвитку подій – переговори, затягування війни, дипломатичні ігрища та порожні обіцянки – підуть на руку лише агресору. І нарешті все завершиться трагедією всієї цивілізації, яку покриє хмара сморід з кремлівських боліт.