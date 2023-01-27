Не про танки

Росія справді велика країна… За своєю тупістю та ницістю мізків, або що там у «простих росіян» виконує функції керівництва тулубом та фізіологічними відправленнями. Дні, місяці, незабаром рік від початку агресії проти України так нічому не навчили росіян і не відкрили заплющені кремлівською пропагандою очі. Сліпоглухоніма нація продовжує мріяти про перемогу над «Згнилим Заходом та його послідовницею – Україною». Якщо ж не вдасться перемогти, тоді – гойда: «І як один помремо. У боротьбі за це».

Російське "Ето" ніколи не відображало реальні людські цінності. Але навіть ефемерна «влада совєтов», про яку так мріяли віками жителі боліт, перетворилася зрештою на палац у Геленджику та мережу бункерів по всій «необ'ємній батьківщині», за які тепер і гинуть десятками і сотнями тисяч ті, для кого образливе слово « путін» підмінило все те, за що дійсно є сенс віддати власне життя. Все ціннісне людське виявилося для росії «імпортним» і вона «імпортозамістилася» на свою довічну «скріпну» гниль і морок.

Перетворення росії на країну, що відокремила себе від людства за всіма основними постулатами і принципами загальнолюдських цінностей, знаходиться, на жаль, не в розрізі керівництва типу путіна або ще якогось навіженого керманича. Величезний організм сам дозволив раковій пухлині без жодного опору захопити черепну порожнечу. Важко сперечатися з роллю особистості історії, але й переоцінювати її теж варто. Кремль лише вдало скористався генетичною схильністю болотної псевдонації до всього мерзенного і очолив руйнівні процеси соціального занепаду країни, яка досі вважає себе обраною незрозуміло ким і навіщо.

162 трохи неповних роки, що вже минули з моменту скасування Олександром II кріпосного права на росії, ніяк не змінили саму генетичну неможливість життя росіян за власним розумом. "Не треба думати - з нами той, хто все за нас вирішить", як співав Володимир Семенович, виявилося в сучасному контексті не про Німеччину, а про росію. Мабуть, навіть у страшному болісному сні Висоцький, який мав українське коріння і лише за 1977-1978 роки дав концерти в 16 містах України, не міг собі навіть уявити, що через 45 років саме «брати-росіяни» намагатимуться перетворити на «випалену рівнину» квітучі українські поля.

У всьому винен путін?! Та де там… Путін та його маріонетки – це лише верхівка гнійника, на який століттями перетворювалася величезна за розмірами, і за відсутністю розумом країна. Не повідомленнями путіна з побажаннями смерті українським дітям рясніє мережа! І ні медведєв, ні шойгу, ні лавров не грають «першу скрипку» у тому бруді, що ллється на українців. Вони лише спрямовують і керують процесами гнильного бродіння, які зсередини розривають російське суспільство.

Колись давно, ще за часів СРСР, одна звичайна проста російська жінка, якій довелося проїхати поїздом пів росії дорогою до Києва, була вражена тим, якою навіть у ті часи була впорядкованою українська земля порівняно з «просторами росії». Єдине, на що змогла її душонка, це заздрість! "Я вас ненавиджу за те, що ви можете так жити!"

Саме в цьому і полягає вся «загадковість російської душі». Заздрість до тих, хто бажає та може. Без вказівок «зверху» і не «за щучим велінням», а самотужки, своїми силами і розумом. Кріпосна сутність не містить навіть натяку на можливість самовизначення та самостійності. І вона, ця сутність, незмінна вже багато століть. «Царі» лише прискорюють або більш-менш гальмують поширення тліну на тілі нації. Путін прискорив...

Питання лише в тому, чи залишилося ще під такою паршею щось по-справжньому живе, людське.