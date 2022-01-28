«Нє, ну а чо? ... ля?» Найбільш поширена цитата в діалогах між Кремлем і Л/ДНР

08:33 10 травень Київ, Україна

Надії, які покладало керівництво невизнаних республік на щорічне послання президента РФ, виявилися марними. Вони були впевнені в тому, що Путін покаже Україні «кузькину мать» і таки приєднає «недореспубліки» до "матінки-Росії". Та не так сталось, як гадалось…

Такого невпевненого в собі та слабкого «довічного керманича» Росія ще не бачила. Схоже на те, що хтось, у відверто ультимативній формі поставив Путіна на «місце». Російські військові куратори на Донбасі ламають собі голови, що є причиною такої різкої зміни настрою Путіна. США, НАТО, Євросоюз? Чи може просто хвороба відпустила (хоча навряд чи). Але стовідсотково, щось екстраординарне відбулося в Кремлі у верхніх ешелонах влади Росії. І це дуже не сподобалось керівництву ЛДНР.

Змінилася навіть риторика прокремлівських ЗМІ. Ніхто не кричить, ніхто не ділить і не закликає захоплювати Україну. Всі спокійно говорять про необхідність вирішення внутрішніх проблем Росії, про соціалку, про дітей. Про Україну – ні слова!

23 квітня в Донецьку завершився міжнародний форум «Єдність росіян: захист прав і свобод». У заході брали участь понад 500 учасників. Керівники невизнаних республік, депутати Державної Думи РФ, «високі гості» - всі чекали на те, що форум буде логічним «святковим» продовженням заяви Путіна про приєднання до РФ. Ширилися чутки, йшли розмови, будувалися плани. Виявилось, що даремно. А плани були велично-імперські.

Вибрати проросійський шлях розвитку або приєднатися до Росії хочуть не тільки жителі самопроголошених республік Донбасу, але і низки міст решти України, заявив в кулуарах форуму «Єдність росіян: захист прав і свобод» російський політолог Сергій Марков.

«Зараз абсолютна більшість не тільки Слов'янська, Краматорська, Маріуполя проголосують за возз'єднання з Росією, але і в Харкові, Одесі, Миколаєві, Запоріжжі, Херсоні також на голосуванні за возз'єднання буде абсолютна більшість, якщо у них буде можливість вільно проголосувати.

Але у них немає такої можливості. Треба дати їм можливість вільно проголосувати - це наша головне історичне завдання» - сказав Марков. За словами політолога, проєкт «антиросійська Україна» запущений з метою ліквідації Росії. «Це пістолет, приставлений до нашого серця. І ми повинні цей пістолет вибити з рук ворога і забрати собі», - додав експерт.

Безумовно, не слід звертати увагу на брехню кожного прокремлівського брехуна. Але Сергій Марков – не «кожний». Генеральний директор ТОВ «Інститут політичних досліджень», депутат Державної Думи РФ 5-го скликання, член Громадської палати РФ, довірена особа президента В.В. Путіна. Тому заяви Маркова на форумі в Донецьку все ж таки ближчі до офіційної точки зору його господарів.

Кремль за власним бажанням ніколи не відмовиться від спроб відібрати українські землі. Путін зрозумів, що з «наскоку» такий номер не пройде. Україна вже не та, що в 2014 році. Та й активна підтримка світової спільноти української незалежності не «спустить» Путіну спроби прямої агресії. Тому Кремль пішов на замороження конфлікту. А ЛДНР за путінським сценарієм - це просто розмінна карта.

Заморожені конфлікти створюються з метою впливу на політику країни шляхом загострення ситуації в потрібних умовах і часі. В цьому випадку під загрозою не тільки Україна, але і частина Європи і інтереси США. Тому і далі буде імовірна ескалація. На відміну від НАТО, де більшість навчань і переміщень військ відомі заздалегідь, Росія часто проводить раптові масштабні «перевірки» військ, як в березні-квітні. Це і далі буде створювати напруженість у регіоні.