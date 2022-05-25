Навальна сага

22:01 16 грудня Киев, Украина

Розслідування факту отруєння Навального не сходить з інформаційних «радарів» ЗМІ, загострюючи і без того непросту ситуацію перед пресконференцією Путіна. Кремль в політичному нокдауні після жахливого міжнародного скандалу, пов'язаного з новими фактами по Навальнгейту. Звідси істерична спроба обвалу спецслужбами Ютубу, Вотсапа і Телеграма. На наступний день після виходу матеріалів про причетність російських спецслужб до отруєння, прессекретар президента Дмитро Пєсков раптово скасував щоденні брифінги навіть для "свого" пулу журналістів, що закріпило впевненість у виборі тактики Кремля, в основу якої, за браком реальних засобів протидії, покладено ігнорування і ситуативне істеричне висміювання ситуації. Будь-який крок теперішньої влади Кремля (навіть скасування пресконференції Гаранта) буде мінусом. І знову Кремль потрапив до інформаційного цугцвангу!

Навальний за 12 років, починаючи з 2008 року, опублікував десятки текстів, що викривають окремих вищих діячів російської політики і бізнесу. Для широкого кола читачів в Росії і за кордоном ці розслідування створювали картину корумпованості оточення Путіна.

І ось тепер у всьому цьому поставлена «жирна крапка». Всі учасники політичних і ділових комунікацій навколо Кремля - як всередині системи, так і поза - тепер мають справу з розслідуванням, яке показало, що група співробітників ФСБ протягом трьох років експериментувала з бойовою отрутою на сім'ї Олексія Навального, використовуючи всю інфраструктуру ФСБ - підроблені паспорти, підтримку регіональних УФСБ, спеціальні наукові центри.

Метою цих трирічних експериментів було встановлення можливості «вбивства без доказів». Жертвою цього жахливого експерименту могли виявитися не тільки сам Навальний, але і його дружина, і діти.

Це розслідування за наслідками набагато вагоміше, ніж, наприклад, санкції, до яких путінська верхівка вже адаптована. Жахливість цієї історії вплине на все, що є зараз на політичному обрії Росії: на участь Кремля в мінських угодах по Україні, на «Північний потік», на політичні комунікації в Євразії, на становище російських держкорпорацій і їхнього керівництва, на всі форми російського просування в світі. Ця історія веде до остаточного переосмислення путінізму для тих людей, які не збиралися цього робити раніше.

Картина трирічної спецоперації, протягом якої методично знищується сім'я російського опозиціонера з метою перевірки дії бойової речовини, яка надалі могла б застосовуватися щодо будь-кого, - це виходить за межі взагалі будь-яких аргументацій на користь Кремля - «геополітичних», «політики націнтересів», «ексцесу виконавця» і т.д.

Ізоляція та відсторонення АП від реального діалогу робить постановку питання про справу Навального на президентській пресконференції фактично неминучою.

Єдиною відповіддю на розслідування отруєння Навального стала ініціація нових дій по старих справах замість роботи з фактурою нинішніх звинувачень. Останнє свідчить про провал інформаційної політики Кремля, котрий використовує неактуальні контраргументи, бо ніякої реальної контраргументації не існує взагалі.

Ключові моменти в розслідуванні отруєння Навального виглядають логічно, незважаючи на запущену АП у широкий загал методичку про те, що розслідування – це частина відкритої інформаційної війни проти Росії і Путіна. Куратори вважали, що у «вдумливої аудиторії» отримана Навальним інформація повинна викликати сумніви про чисто «журналістський» тип розслідування, без втручання та роботи спецслужб і розвідки. Але спроби АП знизити напругу навколо ситуації вже не призводять до потрібного результату через те, що «кожен день – новий "удар" припадає саме по Путіну. Якщо минулі «атаки» на Путіна і його оточення ще якось спростовувалися, то на розслідування Навального досі Кремль не дав ніякої відповіді, що говорить про досягнення ефекту розслідування: АП більше не намагається відбивати атаки і пішов за президентом в «бункер».

Цілком можливо, що на пресконференції питання про справу Навального буде поставлене у вкрай м'якій і знеособленій формі.