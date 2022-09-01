Натуральний обмін кремля

Путінська росія "вдало" змінює свої товарно-грошові зовнішньоекономічні відносини на "натуральний обмін", що панував у світі на зорі цивілізації. Саме з первісних днів, коли економіка була примітивною і люди займалися полюванням та збиранням для задоволення потреб свого племені, почалося вимінювання того, що в племені було достатньо на те, чого мало.

Росія стрімко відноситься по історичній спіралі у зворотному для людської цивілізації напрямку. За неповні шість місяців безглуздої війни проти України путінська росія вже проскочила навіть темне середньовіччя і поступово наближається до первісно-общинного ладу. І навіть новомодний термін «бартер» ніяк не може приховати поступової зміни економічної моделі путінської росії, що деградує від міжнародних санкцій та «геніального» керівництва бункерного диктатора.

Напередодні було досягнуто «історичної» угоди між путінським режимом і терористичним рухом «Талібан», згідно з якою Афганістан «купуватиме» в росії нафту та товари за бартерною схемою.

Чого-чого, а нафти та нафтопродуктів у російського племені достатньо. Принаймні так здається. А ось ізюму, тобто «родзинок» – недостатньо. Тому й вирішили мудреці з кремля обмінювати підсанкційну нафту на солодкі афганські родзинки, яких достатньо у міжнародних терористів з «Талібану».

Дуже вдала угода. Тим більше, що, крім родзинок, «нові старі друзі» з Афганістану ще й багаті на лікарські трави, що дуже доречно для «імпортозаміщення» іноземних лікарських засобів, без яких росія не може вгамувати навіть свої нескінченні розлади шлунка і нудоту.

Як же добре, що кремль має таких «багатих друзів». Бурунді та Гватемалі кремль запропонує нафту за каву, Судану – отриману каву за целюлозу. Кремлівські можновладці обвішуються культивованими перлинами та біжутерією з Уганди. Сі Цзіньпін «від щедрот» завалить росію рисом в обмін на ресурси та території, а «кишеньковий картопляний диктатор» забезпечить картоплею.

І тоді настане рай у скрепній країні. Ситий і забезпечений… «Не май сто карбованців, а май сто друзів»… Рублі - це в росії є, але вони нікому не потрібні. (До речі, відсутність туалетного паперу росіянам не загрожує. Центробанку росії досить не різати надруковані аркуші рублів, а видавати населенню великими аркушами. Воно, населення, саме розбереться, який розмір йому краще підійде).

І з друзями у кремля все гаразд. Цілих десять! А що ще потрібно для економічного розвитку та процвітання?!!

А ще серед «друзів», мабуть, головний «друг» – Ніколас Мадуро Морос, президент Венесуели. Тому з венесуельським коксом, який так любить кремлівська верхівка і без якого життя в первісно-общинній країні з диктаторським режимом схибленого вождя абсолютно неможливе, проблем не буде від слова «зовсім»…

Єдина проблема – чим усі ці «багатства» та «нештяки» перевозити? Літаки практично не літають. Навіть розібравши останній Боїнг на запасні частини, росія навряд чи зможе забезпечити регулярні авіаперевезення.

Припустимо, що кокс із Венесуели має шанс доставляти при попутному вітрі маленькими партіями на мотодельтапланах, зібраних із залишків Аербасів та Боїнгів у гаражному кооперативі Рязані. А що робити з картоплею та рисом, адже всі залізничні потужності будуть задіяні на евакуації тієї непотрібності, що залишиться від «непереможної армії» після «вдалого» відвідування України?

Та й Бог із ними, з картоплею та рисом. Головне – кокс! Адже в стані наркотичного путінського делірію, в якому вже кілька десятиліть знаходиться росія, головне – це нова доза, за допомогою якої можна й надалі підтримувати марення про власну «велич» і «обраність» російської псевдонації, яка вже опинилася у власному тимчасовому вимірі первісних днів.

Наступна зупинка – популяція амеб і виродження в банальну протоплазму.