Політикою тотального знищення будь-яких паростків демократії Путін перетворив Росію на величезний концентраційний табір для Свободи та Правди. Але цього йому виявилося замало.

Ненажерливий тиран, який «черпає натхнення» з найстрашніших сторінок історії цивілізації вирішив «поставити на коліна» спочатку Україну, а, потім - всю Європу. Але Україна для нього стала «кісткою у горлі».

«Блискавична війна», такий собі Blitzkrieg по-путінськи провалився з самого початку. Набагато швидше, ніж у 1941-1945 роках. «Можемо повторити» – кричали розбещені диктатором путінські націоналісти, та сталося протилежне. Україна не тільки встояла, а й змогла на рівних протистояти «другій армії світу», яка несе справжню, а не надуману кремлівськими рупорами, «нацифікацію» народам Європи.

Нічому не навчила історія Путіна. Схоже на те, що він зміг прочитати лише перші сторінки Книги Розвитку Цивілізації. На більше його не вистачило, тому він не знає, або не зрозумів, чим закінчилася Друга Світова війна. Його розуму виявилося достатньо лише на те, щоб перейняти у Гітлера ненависть до людства та жагу до масових смертей.

Саме з обожнювання звірств фашистів, схоже, черпає своє натхнення пристаркуватий коротун. Саме з цих причин він тисне руку та нагороджує медальками Дмитра Уткіна, славнозвісного «Вагнера», справжнього фашиста розцяцькованого нацистськими позначками.

Саме тому на полях України зараз палають та іржавіють танки окупантів із позначкою «Z». Zондеркоманда недороблена!

А ще, у пам’яті народів Європи літера «Z» вкарбувалася, як назва будівлі за територією табору Заксенхаузен, в якій фашисти проводили масові вбивства. У блоці «Z» знаходився спеціальний пристрій для пострілів у потилицю і крематорій з чотирма печами, а в 1943 році була прибудована газова камера.

Іноді транспортні засоби з людьми вирушали безпосередньо до цієї будівлі, минаючи реєстрацію в таборі, у зв'язку з чим неможливо точно встановити точну кількість вбитих тут людей.

Загалом, на території табору Заксенхаузен загинуло понад 100 000 людей.

Саме таке «майбутнє» приготував Путін людству. Саме у цьому його страшні мрії…

"Gott mit uns" - девіз, що був вибитий на пряжці ременя німецьких окупантів. «З нами Бог» - вірив у своїй маячні Гітлер. Не зрозуміло, чи вірить Путін у Бога і взагалі чи вірить він у щось, але Бог точно не з ним!

Гітлер помилився. Бог не може бути на стороні диявола!