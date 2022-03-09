Справжнє дно...

Багато хто в Росії тішить себе сподіваннями про те, що міжнародні санкції ніяк не вплинуть на їхнє життя. «Проживемо й без Мерседесів», вважають вони. Можливо, й проживуть… Та чи зможуть вони прожити без якісних медичних послуг?

Навіть в СРСР вітчизняного складного медичного обладнання практично не було, майже вся імпортна (крім звичайно совкових «корчів» типу ЕКГ чи електрофорезу «на скрутках»). Але в 90-х роки виробництво навіть такої відсталої продукції було зруйновано, залишилися лише деякі витратні матеріали. Решта – все імпортне. Від термопаперу для кардіографів до голки- «метелика».

Сучасні медичні апарати йдуть із Європи (Франція, Німеччина) та США. У Китаї щось є, але не дуже багато, і в основному сумнівної якості. Китайці самі на західному устаткуванні працюють. І що буде з японським ангіографом після використання останнього ремкомплекту цілком зрозуміло.

З виходом з ладу медичних діагностичних апаратів, складні операції та діагностика, наприклад, на серці та судинах вже буде під питанням. Деякі лікарі це вже розуміють і перебувають у шоці.

А є ще узі, різні томографи, апарати екмо та багато іншого, що потребує регулярного обслуговування, всі запчастини, витратні матеріали та ремкомплекти до яких раніше везли з-за кордону.

А клінічні лабораторії? Практично всі діагностичні реагенти виробляються та завозяться з Європи! А стоматологія?! Повернення металевих зубних протезів?