Бізнесмен Євген Пригожин, якого також називають «кухарем Путіна», направив письмове звернення до директора Федерального бюро розслідувань з вимогою видалити з сайту ФБР пропозицію про винагороду в 250 000 доларів США за надання інформації, яка приведе до його арешту і затримання, оскільки дане оголошення є не тільки «порушенням міжнародних принципів прав людини, але і порушенням російського та американського законодавства". Про це повідомляється в офіційному ВК-паблік компанії «Конкорд», що належить Пригожину.
З бізнесменом пов'язують так звану «фабрику тролів» - Агентство інтернет-досліджень. За відомостями журналістів-розслідувачів, а також за зізнанням колишніх співробітників «фабрики», агентство займається просуванням прокремлівських наративів в Інтернеті, формуванням громадської думки, дискредитацією російської опозиції і дезінформацією.
Найгучніший скандал, пов'язаний з «пригожинськими тролями» - вибори в США. У документі, підготовленому в 2018 році за результатами розслідування апарату спецпрокурора США Роберта Мюллера, стверджувалося, що активна робота Агентства на західних Інтернет-ресурсах почалася в 2014 році. Напередодні виборів президента США 2016 Агентство розпалювало внутрішньополітичні конфлікти і намагалося викликати розкол в американському суспільстві. Після цього проти Пригожина і його бізнесу американською владою стали вводитися санкції, потім сам він був оголошений в розшук по лінії ФБР.
Пригожин, людина, яку розшукують в США і вважають господарем ПВК «Вагнера» звернувся до Слідчого комітету РФ із заявою на президента США Джо Байдена, директора ФБР Крістофера Рея, главу ЦРУ Вільяма Бернса і міністра юстиції Мерріка Гарланда. Фарс!
Але ще більшим фарсом є недавня офіційної заяви пригожинської компанії «Конкорд» про створення «кухарем Путіна» власного ФБР! Прокремлівський бізнесмен Євген Пригожин заснував некомерційну організацію «Фонд боротьби з репресіями», який буде займатися «боротьбою за права людини в західних країнах і підтримкою громадських активістів»!!!
Фактично Пригожин фінансуватиме деструктивну антидемократичну і антиліберальну проросійську діяльність на Заході, фінансуючи і захищаючи (яким чином?!!) лобістів Кремля.
«Організація буде вести правозахисну діяльність, в тому числі вимагати відповіді від західних держав в разі порушень там прав людини», - заявили в пресслужбі компанії «Конкорд», яка оголосила про створення пригожинського ФБР.
Все це було б дуже смішно, якби не було так сумно... Якщо судити з публікацій виключно західної преси, «NewFBI» від Пригожина може стати реальною силою хоч завтра. Фінансові та владні ресурси є, «Ольгинська ботоферма і тролі» теж, серйозна приватна розвідувальна (для «зливів») і воєнізована (для охорони персон і інтересів) складова в наявності. Плюс класичні медіа. Плюс аналітика. Плюс Пригожин може розраховувати як мінімум на лояльність кількох гуманітарних фондів і МЗС.
Влада Кремля розуміє, що програє на міжнародній арені країнам Заходу. Тому намагається використовувати будь-які можливі (і неможливі) засоби для реалізації своїх хворобливих намірів тотального контролю і домінування. Тому створення ще однієї прокремлівської структури, тим більше - ресурсно забезпеченої і повністю контрольованої Кремлем, може нести реальну загрозу всьому демократичному світу.
З бізнесменом пов'язують так звану «фабрику тролів» - Агентство інтернет-досліджень. За відомостями журналістів-розслідувачів, а також за зізнанням колишніх співробітників «фабрики», агентство займається просуванням прокремлівських наративів в Інтернеті, формуванням громадської думки, дискредитацією російської опозиції і дезінформацією.
Найгучніший скандал, пов'язаний з «пригожинськими тролями» - вибори в США. У документі, підготовленому в 2018 році за результатами розслідування апарату спецпрокурора США Роберта Мюллера, стверджувалося, що активна робота Агентства на західних Інтернет-ресурсах почалася в 2014 році. Напередодні виборів президента США 2016 Агентство розпалювало внутрішньополітичні конфлікти і намагалося викликати розкол в американському суспільстві. Після цього проти Пригожина і його бізнесу американською владою стали вводитися санкції, потім сам він був оголошений в розшук по лінії ФБР.
Пригожин, людина, яку розшукують в США і вважають господарем ПВК «Вагнера» звернувся до Слідчого комітету РФ із заявою на президента США Джо Байдена, директора ФБР Крістофера Рея, главу ЦРУ Вільяма Бернса і міністра юстиції Мерріка Гарланда. Фарс!
Але ще більшим фарсом є недавня офіційної заяви пригожинської компанії «Конкорд» про створення «кухарем Путіна» власного ФБР! Прокремлівський бізнесмен Євген Пригожин заснував некомерційну організацію «Фонд боротьби з репресіями», який буде займатися «боротьбою за права людини в західних країнах і підтримкою громадських активістів»!!!
Фактично Пригожин фінансуватиме деструктивну антидемократичну і антиліберальну проросійську діяльність на Заході, фінансуючи і захищаючи (яким чином?!!) лобістів Кремля.
«Організація буде вести правозахисну діяльність, в тому числі вимагати відповіді від західних держав в разі порушень там прав людини», - заявили в пресслужбі компанії «Конкорд», яка оголосила про створення пригожинського ФБР.
Все це було б дуже смішно, якби не було так сумно... Якщо судити з публікацій виключно західної преси, «NewFBI» від Пригожина може стати реальною силою хоч завтра. Фінансові та владні ресурси є, «Ольгинська ботоферма і тролі» теж, серйозна приватна розвідувальна (для «зливів») і воєнізована (для охорони персон і інтересів) складова в наявності. Плюс класичні медіа. Плюс аналітика. Плюс Пригожин може розраховувати як мінімум на лояльність кількох гуманітарних фондів і МЗС.
Влада Кремля розуміє, що програє на міжнародній арені країнам Заходу. Тому намагається використовувати будь-які можливі (і неможливі) засоби для реалізації своїх хворобливих намірів тотального контролю і домінування. Тому створення ще однієї прокремлівської структури, тим більше - ресурсно забезпеченої і повністю контрольованої Кремлем, може нести реальну загрозу всьому демократичному світу.
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