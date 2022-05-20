Знайти "крайнього"

19:49 19 травня Київ, Україна

За три неповних місяці війни росія зазнала таких втрат, яких в неї не було за всю новітню історію. Військові, економічні, міжнародні, соціальні, репутаційні… Кожен наступний день лише поглиблює прірву, до якої стрімко падає недоімперія на чолі зі своїм злочинним режимом кремлівської влади.



Війна раніше вважалася рушійною силою прогресу, економіки та єдності нації. Так воно, мабуть, і є. Україна, яка спочатку вистояла під натиском, об’єдналася заради перемоги та потім почала активні контрнаступи на фронті, цілком підтверджує таку тезу.



Українці не погодилися з «назначеною» путіним роллю «слабкої жертви». «Пухнастий кролик» виявився «зубастою росомахою», яка рве «російського ведмедя» незважаючи на різницю у розмірі. Бо все вирішує не розмір і фізична сила, а – воля до перемоги.



росія сама опинилася у тій самій ролі, яку готувала для України. Послаблена санкціями та втратами на фронті, соціально нестабільна країна знаходиться на межі повного краху. Хоча робить вигляд, що сама цього не розуміє і досі впевнена у своїй непорушності та потужності. Принаймні, так говорить офіційна пропаганда кремля, висвітлюючи перебіг «переможної» ходи російської армії та наводячи дані чергових соціологічних опитувань.



Але, ті 80-90 відсотків практично одностайної підтримки політики кремля збоку населення росії така ж фікція, як і її «перемоги» на українському фронті. На відміну від України, де у перемогу над рашистами вірять 92 відсотки населення, на росії ті ж самі 92 відсотки відмовилися від відповідей на питання. А із тих, що погодилися відповісти, лише трохи більше половини, тобто приблизно 3-4 відсотки від загальної кількості опитуваних, продовжують вірити кремлю та путіну і впевнені у перемозі росії.



Більш ніж 90 відсотків населення величезної країни просто залякані режимом путіна та бояться казати правду. Але їм вже набридло і брехати… Тому вони просто мовчать. Поки що…



Розпочинаючи злочинну військову агресію проти України, путін, окрім інших, зрозумілих тільки його хворобливим мізкам, цілей, ще й намагався війною згуртувати та «пов’язати» кремлівську еліту, яка останнім часом, захопившись «війною кремлівських веж», стала менш «слухняною» до пристаркуватого диктатора.



Але й тут путін помилився. Не так сталося, як гадалося. Замість «єдності» найближчого оточення путін отримав «зпихування» провини за поразки так званої «спецоперації» з однієї «голови» на іншу. Почалася справжнє «полювання на відьом» між різними гілками силових структур.



Спочатку в «рахунку» повели «армійці». Феесбешні пташенята путіна після провалу планів довічного керманича на швидке покорення України залишилися без керівника 5-ї служби фсб росії генерал-полковника С. Беседи. Саме цей «експерт-фахівець» очолював службу оперативної інформації та міжнародних зв’язків, яка запевняла путіна у тому, що «українці зустрінуть квітами визволителів». Практично так воно і вийшло…) Генерал лише, мабуть, забув вказати, що «букети», якими зустрічатиме Україна загарбника, будуть виключно із парної кількості квітів…



Потім прийшла черга «армійців». Розпочався справжній «зорепад» високопосадовців міністерства оборони. Постійні провали наступів та втрати живої (вже мертвої…) сили як косою пройшлися по генералітету.



За втрату крейсера «москва» було заарештовано командувача чорноморського флоту віцеадмірала Ігоря Осипова. Слідчі дії також було розпочато щодо його першого заступника віцеадмірала Сергія Пінчука.

За безпрецедентні втрати особового складу та військової техніки відсторонено з посади Владислава Єршова, який командував шостою армією військових сил росії.



З цих же причин відсторонено командира першої танкової армії Західного військового округу генерал-лейтенанта Сергія Кисіля. «Попри наказ вищого керівництва» генерал відправляв на виконання каральних операцій на територію України «строковиків».



У зв'язку з незадовільним виконанням поставлених завдань відсторонено з посади командувача 22 АК південного військового округу в Криму генерал-майора Аркадія Марзоєва.

Знято з посади командира 103-ї окремої бригади матеріально-технічного забезпечення полковника Михайла Пономарьова.



фсб, намагаючись мінімізувати власну провину, у «дусі» нквс часів сталіна «шиє» справи на керівництво мо. Поки шойгу з шаленим страхом в очах рапортує путіну на «параді перемоги» – чергова папка зі справою проти нього самого та його найближчих опричників вже «проходить» коридорами Луб’янки. Нащадки «залізного фелікса» розслідують масові розкрадання коштів оборонного бюджету, які були виділені на розробку «не маючої аналогів» зброї.

Про які «новітні зразки озброєнь» може йти мова, якщо навіть порівнюючи склад індивідуальних аптечок армії росії та Збройних Сил України, пересічний росіянин впадає у розпач. Пошук та призначення винних дестабілізує і без того слабку систему управління зс рф. Що не може не впливати на військову спроможність окупанта. Тому, чим «кривавішою» буде «війна» між силовиками рашки, тим швидше Україна знищить ворога та звільнить свою територію від загарбника.

Провальна путінська «спецоперація» тільки посилила протиріччя в середині кремлівських провладних кабінетів.



Оскаженіле фсб та деморалізоване міністерство оборони ніяк не можуть посприяти омріяному путіним об’єднанню еліт. Мешканці кремлівського «фінансового олімпу», на очах яких шматують один одного «силовики», у розпачі. Вони, як і 92 відсотки простих росіян, поки що мовчать, намагаючись не потрапити «під гарячу руку» та не відправитись услід вже призначеним «цапам-відбувайлам».



А поки на росії шукають, на кого «скинути» всі провали в Україні, наші війська продовжують додавати окупантам нові приводи для пошуку крайніх та винних…