Надія на надію

22:12 26 липень Київ, Україна

На днях поцікавився інформацією про оперативну обстановку в районі проведення операції Об’єднаних сил у джерел максимально наближених до достовірних. Ділюся.

🔘 22.07.2020

Всього обстрілів - 15, у т.ч.: ОТУ "Схід" - 12, ОТУ "Північ" - 3.

З них: зі 152 мм артилерії – 0, зі 122 мм артилерії – 0, зі 120 мм мінометів – 1 (Майорськ), із 82 мм мінометів – 0, із танка – 0, із протитанкового ракетного комплексу – 0.

Обстріли населених пунктів з боку ЗС РФ – 0.

Прольоти БпЛА ЗС РФ - 3 (без перетину лінії розмежування-2, з перетином лінії розмежування та скидання ВОГ -1).

Втрати ООС - 4, у т.ч.:

загиблі – 0, померлі – 0, поранені – 4.

Вогонь ООС у відповідь – 5, у т.ч.: ОТУ "Схід" - 3, ОТУ "Північ" - 2.

Втрати особового складу російських окупаційних військ за даними розвідки – 4, у т.ч:

загиблі – 1, поранені – 3.

🔘 23.07.2020 станом на 07:00

Всього обстрілів - 0 , у т.ч.: ОТУ "Схід" - 0, ОТУ "Північ" - 0.

З них: зі 122 мм артилерії – 0, зі 120 мм мінометів – 0, із 82 мм мінометів – 0.

Втрати ООС - 0, у т.ч.: загиблі - 0,

поранені – 0.

Вогонь ООС у відповідь – 0, у т.ч.: ОТУ "Схід" - 0, ОТУ "Північ" - 0.

НУЛІ. І в наступні дні тенденція не змінилася.

Дуже хочу вірити, що так буде і надалі... Вірю.