Сподіваємось і віримо!

Кожна людина залежить від свого оточення, яке формує її світогляд, думки та настрої. Соціум також залежить від оточення. Насамперед – інформаційного. Особливо в умовах тривалого стресу, яким безумовно є кривава війна, безпідставно розпочата кремлем проти України.

Для мільйонів українців інформаційні джерела стали донором емоційної енергії, яка формує колективні емоції та настрої людей, піднімає їх на боротьбу з ворогом та дає впевненість у невідворотності нашої перемоги. Або, на жаль, падає у відчай від невиправданих очікувань та обіцянок.

Війна змушує нас чітко ділити навколишній світ на «чорний» та «білий». На думку українців, які страждають від злочинної агресії російської влади, зараз не місце для різноманітних відтінків. «Або з нами, або проти нас!». Третього не дано!

Але ми забуваємо, що війна руйнує поки що лише наше, українську землю та наше, українське, життя. Як би не була очевидна, на наш погляд, кремлівська загроза всьому живому на планеті, більшість світової спільноти все ж таки сприймає війну в Україні як щось «телевізійне», страшне, але не таке загрозливе, як ми намагаємося їм сказати. "Досить вимкнути телевізор або переключити телевізійні канали і "страшне кіно" зникне" і європеєць чи американець знову порине у свій звичний спокійний для нього навколишній світ.

Безумовно, таке ставлення не може не дратувати чи не сповнювати злістю нас, українців. Тих, хто зараз покинув свої будинки, втратив рідних та близьких. Тих, хто віддає своє життя за перемогу світла над кремлівською пітьмою. Але це дійсність. І до такої реальності слід ставитися з розумінням і не покладати надії на «єдність світової спільноти». Бо не може бути абсолютної єдності, коли практично кожна з країн – членів антипутинської коаліції – переслідує насамперед так чи інакше свої, національні та державні цілі.

Головне, щоб кінцева мета об'єднаних зусиль України та коаліціантів була спільною незалежно від географії, національності та віросповідання – боротьба з російською загрозою, яка для нас, українців, вже стала страшною реальністю. Нехай і так. Дай Боже, щоб на Вашингтон, Париж чи Берлін ніколи не падали російські бомби. Тому що це означатиме лише одне – Україна вистояла та перемогла.

І вона обов'язково переможе!

Тому не слід вимагати від друзів та партнерів неможливого. І не слід покладати всі свої надії на те, що весь світ «встане під рушницю» проти путіна та його поплічників. Тим більше, не слід зневірятися, що, на нашу думку, світова спільнота повинна і може зробити набагато більше! Партнери і так роблять стільки корисного, скільки ніколи не робили за багато десятиліть. В економічному, політичному, військовому, гуманітарному та соціальному вимірі.

Наші розчарування та зневіра грають лише «на руку» окупанту. Для путіна єдиний шанс завершити війну "не поразкою" - це "вбити клин" у партнерські відносини між країнами коаліції. Розділити настрої та думки, нівелювати спільні цілі. Перетворити, нехай навіть і «ситуативних», друзів на простих «знайомих». Тоді він отримає шанс та обов'язково скористається ним.

Світ, що нас оточує – це далеко не казка. Він жорстокий. Кому, як не українцям, це розуміти! На жаль, наші партнери далеко не казкові чарівники, які, за першим нашим бажанням, «засиплять» нас грошима та військовим спорядженням. Попереду важка довга дорога до перемоги. І головне зараз те, що на цьому шляху ми не самотні. Партнерам потрібно довіряти. Потрібно бути вдячним за будь-яку реальну допомогу, яка наближає нас до бажаної мети.

А вірити треба у свої власні сили, вправність та розум. Без жодних «але» і навіть натяків на розчарування!

Бо хто не вірить у себе, той не може розраховувати на повну довіру та допомогу з боку власного оточення.