Ми – вистоємо!

З різних джерел надходить інформація про те, що у Кремлі розгубленість. Вони не були готові до таких боїв. Тактичних планів на кілька днів та навіть тиждень не будували. Вони були впевнені, що гарно зайдуть на територію України, легко прогуляються до Києва, пройдуться парадом Хрещатиком та героями повернутися додому. Тому особливо ніхто не розписував додаткових варіантів, якщо це не спрацює.

Як любить говорити Путін: «Спочатку вв'яжись у бійку, а потім уже думай, що робити». Російська пропаганда зіграла з ними поганий жарт. Вона настільки тотальна і так довго ведеться, що самі пропагандисти в неї повірили. На другий день війни, коли за добу боїв РФ втратила близько трьох тисяч лише вбитими, сотні одиниць військової техніки та багато збитих літаків, Путін все ще намагався говорити по телевізору штампами: «Опір ведуть лише окремі групи націоналістів». Виховані на своїх же серіалах і пропагандистських фільмах про «героїчний спецназ», вони не могли повірити, що ці спецпідрозділи, що прорвалися до Києва 25 лютого, будуть повністю знищені простими українцями з тероборони, озброєними автоматами і захищати свої будинки та сім'ї від загарбників.

Простий поверховий аналіз реального стану справ у російській армії вже зроблено фахівцями. Незважаючи на нескінченні хвалебні розповіді по РосТВ про нові машини, що не мають аналогів танках «Армата», гіперзвукові супер-ракети, якими захопилися десь у Болгарії, ці розповіді так і залишилися лише оповіданнями. Насправді - ті самі старі стародавні БТР-80 і мотолиги (МТ-ЛБ). І брудні, обдерті солдати на цих мотолигах, на тлі яких боєць нашої тероборони виглядає як термінатор.

Тепер у Кремлі намагаються «на ходу» вирішити, що робити далі. Західні санкції теж оптимізму до Москви не додають. Путін збирав бізнесменів на нараду на Уралі Кажуть, щоби ніхто не полетів у паніці з РФ. На приватних літаках на аеродромах не випускають. Обговорювали фінансові проблеми та що робити далі.

Війна обходиться Росії $20 млрд на день. Розраховували на те, що зможуть упоратися з Україною за 1-4 дні. Вже відчувається нестача матеріального забезпечення, колони зупиняються через відсутність палива, солдати голодують та мародерничають. Ракет залишилося на 2-3 дні, доводиться заощаджувати. З авіацією також не вийшло, як планувалося. Щодня збиваються чергові «борти». Такого ніхто не очікував. І звичайно, у Кремлі собі уявити не могли, що в Україні є пілоти, здатні в повітряному бою збити 6 (шість!!!) літаків «великої країни» за добу. До того ж, несподіванкою для них, просочених власною пропагандою було те, що вони зустрінуть такий потужний спротив від усієї української армії та населення, яке озброюється. Тому Кремль намагається блокувати Інтернет у РФ і посилювати цензуру, щоб росіяни не побачили величезні спалені колони своєї техніки на теренах України та тисячі загиблих молодих росіян, що всіяли узбіччя наших доріг.

За результатами, вищим керівництвом РФ рішення ухвалено таке. Закінчити війну в найближчі кілька днів, інакше сили та логістика видихаються. Ставку робитимуть диверсійні групи та створення паніки серед населення. Теракти, розстріл житлових кварталів, пошкодження інфраструктури.

Завдання українців – вистояти ці дні і жодної секунди не сумніватися у перемозі. А вона, ПЕРЕМОГА, обов'язково буде за Україною!