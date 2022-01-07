Месседжеры разрываются от информационного напора новостей из Беларуси. Видео категории 18+ с жестоким избиением людей на улицах транслируют практически все мировые СМИ. Крики женщин, плач детей и кровь тех, кто не согласился с результатами выборов президента, не могут оставить равнодушным даже самого черствого человека!

Просматривая шокирующие кадры с яркими примерами «демократии дубинок» из головы не идут образы белорусов, которых знаю лично. А знаю и знал их немало. Это полностью спокойные и уравновешеные люди, трудолюбивые, искренние, веселые! Так как же нужно было их довести, что нужно было сделать с ними за для такого преобразования. В зверей! Я говорю о полицейских и спецназовцах. Ведь они белорусы! Что случилось в этой, далеко не самой плохой и отсталой стране, что могло вызвать такую тягу к жестокости и насилию?! Человек может получать удовольствие от избиения пожилой женщины ногами?! От плача и стона?! Или это не белорусы, а опять какие-то официально несуществующие «зеленые человечки»?!! Возможно «Дети композитора»?!! Потому что только наемникам присуща неоправданная жестокость и насилие.

Непонимание вызывает подозрение. А подозрение приводит к поиску виновных. Так появляется тяга к конспирологии и «теории великоимперского мятежа». Тем более, что основания подозревать в таких кровавых силовых акциях сторонних исполнителей из «великой империи» существуют.

Есть примеры ...

Остается надеяться на то, что Беларусь еще не очередная «провинция Кремля», а настоящая свободная процветающая страна. И что официальному Минску хватит ума не разжигать кровавую бойню в собственной стране. Потому что надеяться на «разум» Кремля никаких оснований, к сожалению, нет.

«Разам з братамі мужна вякамі

Мы баранілі родны парог,

У бітвах за волю, бітвах за долю

Свой здабывалі сцяг перамог!»

Мы с вами, свободная Беларусь!