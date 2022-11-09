Мракобісся в рясах

«По чому опіум для народу?» – питав колись Остап Бендер отця Федора. Саме з цього моменту у творі Ільфа та Петрова, крилата фраза «релігія – це опіум для народу» маркіза де Сада, яку вже потім «переспівав» карл маркс і ленін, широко пішла «в маси». Але справжня вартість такого «опіуму» стала зрозумілою лише на росії після початку агресії проти України.

Дуже дешево коштує такий «опіум» на росії. І його вартість повністю відповідає якості тієї непотрібності, що не має нічого спільного з вченням Божим, і якою охоче причащають московські попи свою сіру і нікчемну паству. Стадо баранів з атрофованими кремлівською пропагандою мізками сприймає сатанинські за своєю суттю проповіді московських перевертнів у рясах зі сльозами радості на очах. Вони вже звикли... Бо іншого, справжнього Слова Божого, росія вже не чула багато десятиліть чи навіть віків.

Вражає те, з якою впертістю рпц тягне націю в геєну вогненну, яку головний кремлівський перевертень у своїй страшній хворобі призначив «раєм» і визначив для росіян місцем кінцевої зупинки країни. А на що ще може претендувати народ росії, у якого після Страшного Суду та остаточного відокремлення гріха від чесноти залишиться лише гріх?

Гріх, до якого спонукають російські псевдопопи псевдохристиянської псевдоцеркви…

Якої "віри" "попи" можуть призвати паству до вбивства? Не до знищення ворога, що прийшов на твою землю і руйнує життя твоє! До вбивства невинних! Тих, хто ніколи не хотів і не намагався робити тобі погано! До вбивства людей похилого віку, жінок, дітей! Хто справжній сатаніст? Той, хто захищає свій дім від злочинця чи сам злочинець?

Намагаючись приховати власну сутність, кремль та російська церква мають вести розмови про «хрестовий похід проти зла», де на роль «зла» визначено Україну. Вражає терпіння Боже, яке так само нескінченно, як і його любов. Інакше як можна пояснити те, що Святі Хрести Божі ще не пропалили крізь безбожні груди попів? Але, схоже, навіть Божому всетерпінню та всепрощенню підходить кінець. Минулої неділі на окупованій Херсонщині обірвалося брехливе життя російського «священника» Михайла Васильєва, який нещодавно заявляв, що «якби жінки в росії більше народжували, їм було б простіше відправляти синів воювати».

Пророчим було падіння Гундяєва у новоросійському храмі. На жаль, навіть «зустріч» голови попа з підлогою вправила мізки російським священикам, які «побачили» у цьому «сатанинський коронавірус», а не промисел Божий. Не дивно, адже навчання у школах КДБ, через які пройшла більшість московських попів, немає нічого спільного з вивченням Слова Божого та служінням Істинній Вірі.

Розпочавши злочинну війну проти України, росія не має жодного права на Боже благословення. Російське «верховне божество», що під людською подобою засіло в бункері, приречене на люту справедливу смерть. Разом з усім своїм «воїнством» та «пастирями», які під рясами приховують хвіст і копита. Справжня Віра, яка веде українців у бій проти злочинного ворога, не залишить Злу жодного шансу.

«Ми, як народ, не прагнемо смерті тих, хто є нашими сусідами. Але оскільки вони прийшли до нашої домівки, ми захищаємо свою сім'ю, свою Батьківщину, свою землю. Наші воїни захищають усіх українців. Захищати, вбивати ворога – це не гріх. Ми захищаємо, ми не прагнемо чужого. І той, хто прийшов до нас з мечем, він від того меча і загине», - заявив Предстоятель Православної церкви України Єпіфаній.

Україну було обрано на захист світового Добра. Проти Зла. Можливо, це звучить пишномовно. Але це правда. І жодні московські перевертні в рясах не допоможуть ні путіну, ні його злочинцям перемогти Україну та українців.

Тих, обраних захисників, за ким і є справжня Правда.