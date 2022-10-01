Московські болота

Вивернутий божевільний розум, що продукує лише «білий шум» від «скріпного триколору», вуха, які чують тільки цей «білий шум» власних дистанційно керованих мізків і ще гучномовців пропаганди, очі, які давно не розрізняють кольору через відсутність останніх у сірому сьогоднішньому і рот , Через яке росіяни схвалюють власну хворобу, п'ють і зрідка їдять.

Будь-які розумові здібності відключені за необхідності їх використання. Володимир Семенович співав: "Не треба думати, з нами той, хто все за нас вирішить". Зурочив бард... Зурочив на всю расію, на всю націю, якою забили голову «міцною ватою» кремлівські перевертні.

Достатньо хоч трохи поринути у російський інформаційний простір (не дай Боже!), щоб зрозуміти абсолютну неможливість будь-якого спілкування з носіями «російської ідентичності». Така алогічність і непослідовність розумової діяльності не властива не лише приматам, а й тим тваринам, які перебувають на найнижчих щаблях еволюційного розвитку. Говорять, що «кожна жаба своє болото хвалить». Таке враження, що росіяни здебільшого і є саме «жабами», «тритонами» і «п'явками», що пожирають один одного в довічно каламутній рідині болотяної жижі, у неї ж (у жижу) спорожняючись і виводячи там своїх наслідків.

Ти йому «стрижений», він тобі «голений»… Навіть після тотальної переробки понад 4 тисячі тонн орчого м'яса, яке виявилося настільки дурним, що приповзло на Україну у спробі «звільнити» нас, українців, від розуму, гордості та совісті, смердюча путінська пелена не зійшла з очей росіян. Для «болотної нації» все йде «за планом» і лікування тяжкої психічної хвороби практично неможливе.

Нещодавно потрапив на очі черговий "шедевр інтелектуальної творчості" розумово скривдженого послідовника культу "птулху" на Аftershock.news. Знаєте, що головне питання у «російсько-українському конфлікті» на думку багатьох росіян? (мовою оригіналу): «Що нам робити з нелояльним українським населенням після звільнення території колишньої УРСР?»…

Якщо ви думаєте, що це «окрема думка» пацієнта московської психіатричної клініки ім.С.С.Корсакова, то ви помиляєтесь. Понад 11 тисяч переглядів за 4 (чотири!) дні, сотні схвальних відгуків та рекомендацій щодо покращення постановки до стійла московського рабства українців.

«Афтор» під впливом психотропних засобів «нарахував» цілих 15 мільйонів ворожого росії населення та «розписав», кого розстріляти, кого за ґрати, хто сам помре. Це із 25 мільйонів, які залишаться живими в Україні після завершення «визволення»...

Все за «методичками» численних російських диктаторів. Суд. Далі (мовою оригіналу):

«людина, яка відправляла донатики по 100 гривень на користь АТО, фінансувала тероризм – до 15 років;

людина, яка написала посаду фейсбуку на підтримку АТО підпадає під КК РФ Стаття 205.2. …громадське виправдання тероризму чи пропаганда тероризму – до 7 років.

волонтер, який відвіз на передову шкарпетки хероям АТО, займався матеріальним забезпеченням тероризму, тобто. посібництвом – до 20 років».

Потім «афтор» схаменувся, зрозумівши, що «росію» розірве від такої кількості політв'язнів і виявив суто «російське милосердя»:

«І що нам тепер відправить 10 млн. русофобів під статті 205.1, 205.2? Ні звичайно. Наше завдання їх видавити зі звільнених територій, насамперед групу 2. вороги, які не чинили явних злочинів (умовна інтелігенція)».

«Для збільшення ефективності законодавство має надати можливість конфіскації всього майна в засуджених, навіть якщо вони продали майно родичам. Тільки продаж чужим людям дозволить зберегти свій стан. Це необхідно для того, щоб перед втечею вони продавали все майно чужим та їдучи забирали сім'ї, втрачаючи максимально зв'язок з Україною».

Ось так… Навіть майно розділили жаб'ячі діти…

Нотатки окремого божевільного? Ні. Вміст розріджених мозку мільйонів росіян, запліднених кремлівськими селекціонерами для успішного вирощування сірої біомаси на московських болотах.

А головна помилка «афтору» закралася у підрахунку кількості «ворогів Росії» серед українців.

Нас не 15 мільйонів.

Нас рівно 100 відсотків!

І путінська «росія» цілком заслуговує на таке справедливе ставлення!

Але це до «типових росіян» навряд чи колись дійде.