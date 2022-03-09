Моральні виродки

16:46 02 березень Київ, Україна

Пришелепкуватий губернатор Кемеровської області Сергій Цивільєв оголосив, що тепер назва регіону в офіційних матеріалах уряду області писатиметься «КуZбас» на знак підтримки «спецоперації» Росії в Україні.

Хвора людина. Невиліковно. Треба підказати йому, що б змінив не тільки назву, а ще й герб, на якому варто відтворити зруйновану захисниками України техніку загарбника з літерою V. А ще й поміняти власне прізвище, щоби «прославити» вторгнення в Україну. Щоб у паспорті значилося – ЦиVілеV. З КуZбасу.

Верхній спікер Матвієнко (в дівоцтві Тютіна, сама ж з України), сльозно скаржиться на «тиск ззовні» та пропонує росіянам «згуртуватися для остаточного розгрому України». «Головне, що потрібне для перемоги, - це консолідація, згуртування, єдність нашого суспільства, наших лав, усіх партій, політичних сил, громадських організацій».

Начебто, зовні – жінка. Насправді – тварина, хоча й має сина та онуків. З такими нелюдьми не бажають «гуртуватися» маленькі, по 7-11 років, москвичі, які провели частину ночі у відділенні поліції за те, що прийшли зі своїми мамами до посольства України з квітами та плакатами «Ні війні».

Нормальні люди в Росії, яких багато, не можуть не страждати та не плакати від власного безсилля та сорому, дивлячись, як російська армія шпарить ракетами по мирних квітучих містах та селах України, руйнуючи житлові будинки, школи, пологові будинки.

На те, як старі та діти вже котру ніч ховаються у підвалах. На те, як малюки народжуються у підземеллях та метро. На те, як убивають мирних людей, які просто вийшли надвір за водою...