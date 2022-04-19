Моновлада. 2.0

12:06 21 липня Київ, Україна

11 липня в Молдові завершилися дострокові парламентські вибори. Результати виборів однозначні. Молдова обрала проєвропейський шлях розвитку країни.

Після підрахунку 100% бюлетенів Центральна виборча комісія республіки оголосила, що партія чинної президентки Молдови, проєвропейського політика Маї Санду «Дія і солідарність» (PAS) набирає 52,8% голосів.

Це дає їй 63 зі 101 депутатського мандата. Головний конкурент PAS - промосковський блок соціалістів і комуністів на чолі з двома колишніми президентами - Ігорем Додоном і Володимиром Вороніним (BECS), отримав майже вдвічі менше - 27,17% голосів (32 мандати). Партія бізнесмена Ілана Шора набрала 5,74% (6 мандатів).

Решта партій, включаючи блок відомого підприємця і в минулому «сірого кардинала» молдавської політики Ренато Усатого не змогли подолати виборчий бар'єр за пропорційною системою. Проте, згідно із законодавством Молдови, половина місць в молдавському парламенті розподіляється за підсумками виборів в одномандатних округах, де представники опозиції, можливо, ще мають шанси на успіх.

Хай там що, політичні результати цих парламентських виборів для Молдови цілком очевидні. Мая Санду тепер має в руках не тільки повноваження президента, а й повний контроль над парламентом країни. Після такої перемоги PAS має право сформувати самостійно уряд Молдови, не вступаючи в коаліції з іншими партіями і блоками. Тобто, усі важелі влади сконцентровані в одних руках – проєвропейського політика Маї Санду, яка тепер може негайно приступити до давно обіцяних масштабних реформ, основний зміст яких - боротьба з корупцією і бідністю в країні.

Кремль у черговий раз програв… Ще одна країна, яка, на думку Кремля, входить до кола його територіальних інтересів, вийшла з-під контролю та попрямувала до «ворожого» табору. Ще не вщухла гіркота Кремля від перемоги партії Пашиняна, яка набрала на парламентських виборах Вірменії більше ніж 53%, обдуривши усі сподівання Кремля. І ось тепер європейська спрямованість Санду не залишає надії Путіну на продовження білоруського сценарію.

Як відреагує Путін на таку поразку? Тим більше, що Мая Санду вже заявила, що планує зустрітися з Путіним для обговорення питання виведення військ РФ із Придністров’я. Робота над організацією зустрічі двох лідерів почнеться після того, як в Молдові буде сформовано уряд країни.

Крім того, президентка Молдови повідомила, що має намір розробити план врегулювання придністровського конфлікту. Вона зазначила, що раніше такого плану у Молдови не було. У найближчому майбутньому буде розроблений план реінтеграції, який передбачає певні кроки, метою яких є мирне вирішення придністровського питання в рамках територіальної цілісності Молдови. Тобто, разом з Молдовою, Кремль втрачає і Придністров’я.

Офіційно в Придністров'ї перебуває близько 1700 російських військових. Однак реальна чисельність контингенту невідома. Це залишки 14-ї армії, яка перебувала там після розпаду СРСР. У 1992 році російські військові виступили на боці придністровських сепаратистів і домоглися відділення цієї території від Республіки Молдова.

Незважаючи на вкрай малу площу, населення та загальну економічну неспроможність, Придністров'я має для Кремля важливе стратегічне положення, розтягнувшись вузькою смугою в 10-15 км (до 30 км) уздовж молдавсько-українського кордону, являючи собою ідеальний плацдарм для несподіваного наступу в тили української армії.

Відповідно до угод 1999 року ОБСЄ в Стамбулі, Росія взяла на себе зобов'язання вивести свої війська з Придністров'я. Але кожен раз, коли Молдова заявляє про необхідність виведення військ, Кремль починає розповідати байки про «миротворчі функції», про те, що якщо підуть ці війська, то почнеться війна в Придністров'ї.

Влада Молдови кілька разів вимагала поміняти формат цих миротворчих сил, тому що Росія, як учасник війни в Придністров'ї 1992 року, не може надавати миротворчі послуги в Придністров'ї. Але ситуація досі не змінилася і Кремль намагатиметься у будь-який спосіб зберегти статус кво сьогодення.

19 липня президенти України, Грузії та Молдавії в Батумі підписали Декларацію саміту «Асоційованого тріо» і провели спільну зустріч з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. У ході Батумської міжнародної конференції президент України Володимир Зеленський назвав розміщення військового контингенту і зброї Росії біля кордонів України, Грузії і Молдавії загрозою для всієї Європи. Керівники Асоційованого тріо вважають, що надання європейської перспективи Україні, Молдові та Грузії стане потужним стимулом і дасть поштовх для більш широких реформ.

Україна, Молдова та Грузія чітко обрали шлях на демократичні цінності, мир, спокій та процвітання своїх країн. Але у боротьбі зі спільним ворогом потрібне об’єднання зусиль для подолання зовнішньої загрози.