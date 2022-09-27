Могілізація

Пароплав «росія» під керівництвом схибленого капітана наполегливо продовжує йти в обійми Посейдона. Після всіх поневірянь останніх років, що випали на долю пасажирів приреченого лайнера з вини психічно хворого керманича і його команди, замість землі на горизонті навіть без бінокля вже добре видно полярну тварину, що стрімко наближається.

Росію «зненацька» охопила «могилізація»… Українці швидко знайшли термін, який повністю відбиває реалії того дійства, яке ввів своїм указом диктатор, намагаючись «гарматним м'ясом» заткнути дірки, які пробили ЗСУ у «непереможній та аналоговій» армії злочинців. За відсутності реальної військової сили (бо не може бути справжньої сили в зграї мародерів і ґвалтівників), Путін вирішив перевернути задом на перед вислів Сувоврова і зробити хоч щось «кількістю», а не «вмінням».

Диктатора повністю відірвано від реалій. У своєму бункері він отримує лише ту інформацію, якою "годують" його власні "приближники". По суті, путін практично не відрізняється від солодкого власного російського люду, який теж сидить на голці брехні і дезінформації, втративши зв'язок з реальністю у своєму придуманому примарному світі. Побачивши на власні очі реальний стан зібраного «по засіках» «війська», головнокомандувач при розумі мав би вже або стріляти собі у скроню, або, розбігшись, ударитися головою в бетонну стіну свого сховища. Хоча застрелитися в нього навряд чи вдасться. Психічно хворим заборонено зброю. Або, якщо мати, то тільки таке, якими зараз споряджають «жертовних бовванів» на збірних пунктах – наскрізь «іржавілих «калашах» Бог відомого якого року виготовлення. А з такої зброї навіть застрелитись неможливо.

Стадо приреченої п'яної злиднів, яке з прокльонами у бік влади отримує такі необхідні та «скріпні» чорні поліетиленові мішки, викликає огиду. «Херої» під дулами конвоїрів прямують у пекло за забаганки людини, яка вже знищила або розікрала практично все на власній батьківщині. Хоча «батьківщини» у Путіна ніколи не було. Як і не було справжніх батьків. Бо такого виродка не могли вигодувати та виростити «справжні батьки».

Було б справді смішно спостерігати за цією «могілізацією», якби «нове гарматне м'ясо» нічого не коштувало Україні та нашим захисникам. Але це війна. І тисячі п'яних орків, які безславно і швидко загинуть на фронті, все ж таки завдадуть і нашим бійцям втрати. Без цього ніяк не обійдеться, на жаль. Це для шляху життя людей нічого не варте. Ми – інші. Ми люди.

Дуже хотілося б, щоб більша частина цих «воїнів» розбіглася дорогою, інша – «згоріла» від горілки під пісні газманова, а «уперті» і «патріотичні», що залишилися самі, були знищені на першому ж пункті збору точними ударами наших химер. Ще на власній «російській» землі, щоб не забруднити нашу, вже й так багатостраждальну, українську землю.

А ще хотілося б скоріше побачити весь приречений «парохід» росії на дні, серед водоростей і крабів, що доїдають «довічного капітана».

І ритуальні нафтові плями на поверхні історії.