Модернізація менталітету

Україна розвивається. Розвивається сама Українська нація. Модернізація українського національного менталітету – це тривалий та складний процес змін у світогляді та цінностях українського народу, що відбувається під впливом різних чинників, таких як освіта, масова культура, економічні зміни та політичні події, революції та війни.

Український національний менталітет є складним та багатогранним, але є деякі основні риси та характеристики, які можна виділити. Це волелюбність, гостинність та теплота, сімейні цінності, повага до старших, прихильність до природи та землеробства, толерантність та співчуття, творчість та мистецтво, духовна спадщина та релігійність.

Ступінь національного патріотизму стала видатною рисою українського менталітету, яка дозволила навесні 2022 року відобразити повномасштабну страшну навалу російського ворога та відстояти своє право на незалежність та суб'єктність. Війна з Росією, яка розпочалася ще 2014 року, є одним із найважливіших моментів в історії модернізації українського менталітету. Війна показала, що українці готові захищати свою державу та цінності. Це призвело до зростання громадянської свідомості та активізації громадянського суспільства.

Добрі, творчі, щирі, працьовиті, сміливі, щедрі... Усі ми маємо. То чому ж так важко нам, українцям, жити? На своїй, Богом цієї, землі, у своїй країні? Чому ми досі не можемо досягти стану ідеальної Нації, для себе, нащадків, майбутнього? Що заважає? Війна з нахабним ворогом? Безумовно. Але й без зовнішнього ворога, тим більше, що він лише активував нашу, українську, мужність та героїзм, за сотні років історичного розвитку та за десятки років Незалежності, нам так і не вдалося збудувати нашу Бажану Країну та сформувати Ідеальну Націю Українців.

Що ж заважало та заважає такій модернізації українського менталітету? Недоліки. Наші, українські, особливості та недоліки характеру, що за складних умов розвитку українського суспільства заважають нам стати розумнішими, кращими, щасливішими. І насамперед заважає те, що ми соромимося визнавати ці недоліки, обговорювати їх і знаходити механізми використання наших особливостей не на шкоду, а на допомогу нам самим у нашому розвитку.

Якось уже так історично склалося, що ми, за допомогою різних експертів, завжди виправдовуємо себе нашою, національною, "постгеноцидною травмою" і "колоніальним синдромом". Немає жодних сумнівів, що Голодомор 1932-1933 років, який забрав життя мільйонів українців, став страшним фактором, що травмував, що призвів до формування низького рівня довіри до влади та інститутів наступних поколінь українців.

Колоніальний синдром є наслідком тривалої російської та радянської колонізації України. Ця колонізація призвела до того, що українці часто почувалися менше за своїх російських і радянських панів. Але після того, як ворог отримав "по щах" у 2022 році, мабуть, цей "синдром" вже можна було і забути і викреслити його з переліку руйнівних для менталітету нації факторів.

Але чому ми практично ніколи не говоримо про те, що заважає нам на всіх рівнях, починаючи з побутового та закінчуючи геополітичною самосвідомістю та позиціонуванням? А "такого" – на жаль – багато.

Питання про те, чи українська нація є "інфантильною", є предметом дискусії.. Немає однозначної відповіді і залежить від того, як визначається інфантильність і як вона оцінюється. Термін "тотальна інфантильність" вказує на загальну незрілу поведінку, яка відображається в дитячих або несамостійних поведінкових реакціях та відносинах. Загальний та стереотипний погляд на велику групу людей, таку як українська нація, як тотально інфантильна, є спрощенням та перебільшенням.

Чи можуть бути українці, які вже продемонстрували значний прогрес у напрямі незалежності та самодостатності, гордий та самостійний народ, який не терпить колонізації, бути інфантильним? Чи завжди ми, українці, поводимося, як дорослі, розумні та розважливі люди? Якщо відверто відповісти на це питання, то – ні, далеко не завжди.

Певна дитячість і недбалість щодо себе та навколишнього суспільства та держави взагалі у нас є.

Як і потужний комплекс "неповноцінності"...

Чомусь ми вважаємо себе такими, що поступаються американцям чи європейцям. Чому? Українська нація пережила історичні та соціокультурні виклики, які могли вплинути на формування самосвідомості та сприйняття себе. Протягом історії України були періоди підпорядкування, колонізації, культурного впливу та тиску з боку інших країн та народів. Але більшість народів також розвивалися і росли далеко не в тепличних умовах. То чому ж на нашу колективну свідомість так вплинули негаразди минулого? Адже за практично всіма характеристиками ми, українці, щонайменше, не поступаємося іншим націям!

Коріння нашого загального "синдрому жертви" теж знаходиться в давнину. Так уже трапилося... Є величезна надія на те, що ворожа агресія та НАША ПЕРЕМОГА назавжди знімуть з нас невпевненість у собі та своїх власних силах. Усі набуті "історичні синдроми" підуть у небуття і вже ніщо не заважатиме Модернізації українського національного менталітету та формуванню нашої національної свідомості. Але тішити себе надіями на те, що "війна нас виправить" не варто. Тим більше, що війна, на жаль, не виправить те, що, на думку експертів, є однією з головних бід України – непрофесіоналізм!

Так, українська армія, Захисники України, пройшовши через горнило кривавої війни, вже є справжніми професіоналами. А решта? Як ми пишемо закони? Як ми приймаємо незважені рішення? Як, зрештою, кожен із нас виконує свої професійні обов'язки? Ну, відверто, не обманюючи себе? В широкому сенсі? Від двірника до міністра чи вище? Чому нам самим так соромно буває за себе та Україну, коли ми бачимо сміття біля будинків, чи проект Закону, який суперечить Конституції та викликає огиду до "професіонала-законотворця"?

В Україні немає грошей? Ні. Вони були, є та будуть. А от непрофесійного використання коштів треба позбавлятися. І мова тут навіть не про корупцію! Це інше. Це – смерть України, яку треба випалювати вогнем! Але як багато ми втрачаємо ресурси від нашого непрофесіоналізму, що відверто можна назвати дурістю!

Україна не має справжніх професіоналів своєї справи? Ні. Але якось так сталося, що справжні професіонали будь-якої справи дуже "тихі" і "не пробивні". А галасливі та дурні впевнено лізуть щаблями кар'єрного зростання і потім мізерно керують професіоналами, змушуючи останніх "шукати щастя" в іншому місці, за кордоном.

Чому українці часто відчувають, що їхня держава не може їх захистити від внутрішніх проблем та проблем? Адже це, зрештою, призводить до недовіри до уряду, правоохоронних органів та інших інституцій! Слава Богу, армія України змогла зламати плани ворога та захистити більшість населення країни від окупації! То чому ж інші державні інституції не можуть захищати нас так само вміло, як і військові? Не під час війни (або воєнного стану, до речі, теж питання!), а у мирний довоєнний час. Адже упродовж усієї нашої Незалежності постійно виникали питання у простих українців "чому?"!!!

Поки ми самі не усвідомлюємо, що "не тупі, не скривджені, не каліки, не нещасні за визначенням", ми не станемо повноцінною щасливою Нацією. І починати треба з того, щоб перестати собі брехати та шукати виправдання у глибині століть! Україна є "тут і зараз". І ми маємо жити в ній справжнім, а не психологічними травмами минулого! Жити сьогодні та будувати своє власне майбутнє – те, що ми залишимо українським нащадкам. Вони і так хворітимуть на власні хвороби, то навіщо їм зайвий тягар? Не забути гірке минуле, ні!

А пам'ятати нас – попередників, свою Націю – переможцями проблем, які виправили помилки та забезпечили модернізацію українського національного менталітету на краще!