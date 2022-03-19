Світова загроза

16:20 17 березня Київ, Україна

СРСР (а потім Росія) безліч разів брала участь у так званих «регіональних конфліктах». Після остаточного формування «Ялтинсько-Потсдамської» системи міжнародних відносин, саме на долю СРСР припадають випадки відвертого та неприкритого зневажання міжнародного права, коли драпірування виглядали зовсім сміховинно: Угорщина 1956 року, Чехословаччина 1968 року та Афганістан 1979 року.

Один із основоположних принципів Ялтинсько-Потсдамського міжнародного порядку – неприпустимість застосування сили та загрози її застосування у міждержавних суперечках. Цей принцип багаторазово зафіксовано у документах ООН, багатосторонніх та двосторонніх міжнародних договорах.

Безумовно, суперечки між державами можливі. Можливе суперництво. Одній державі може не подобатися внутрішній устрій, законодавство чи міжнародна політика іншої держави. Вона може виражати своє ставлення та намагатися вплинути на суперницю. Може переконувати народ та уряд цієї іншої держави, може спокушати їх якимись вигодами або, навпаки, відмовити їм у дружбі та вигідній співпраці.

Але якщо якась держава починає домагатися зміни політики свого сусіда бомбардуваннями його міст або застосуванням літаків та танків на його території – це вже є акт прямої агресії та міжнародний розбій.

Кожна радянська інтервенція породжувала серйозну міжнародну кризу. Остання із них, «інтернаціональна визвольна місія в Афганістані, закінчилася геополітичною капітуляцією та призвела врешті решт до розвалу СРСР.

Росія, як правонаступниця СРСР, протягом останніх десятиріч, неодноразово розв’язувала військові конфлікти, маскуючи їх «допомогою законним урядам суверенних країн у врегулюванні внутрішніх конфліктів». Колективний Захід, намагаючись не провокувати Росію на відверто агресивні дії та не вступати у відкриту військову конфронтацію з «божевільним Кремлем», певною мірою не звертав уваги на його військові ігрища.

Навіть у 2014 році, коли Росія анексувала український Крим та розпалила багаття війни на Донбасі, в самій Європі, США та партнери по НАТО досить невиразно висловили «на словах» свій дипломатичний протест та стурбованість. Але розмови про «неприпустимість таких дій» не справили особливого враження на Путіна та Ко. Міжнародні санкції, запроваджені проти наглого агресора теж не досягли мети. І Кремль зовсім втратив голову від своєї безкарності.

Повномасштабна війна, розв'язана Путіним проти України наприкінці лютого 2022 року - це лише частина його глобальної війни проти базових принципів цивілізованих відносин між державами. Путін веде війну за руйнування світового порядку, заснованого на вироблених Західною цивілізацією правових обмеженнях насильства. Путін веде війну за «новий світовий порядок», який узаконить його «право» диктувати свою волю сусіднім країнам та всій міжнародній спільноті під гуркіт бомбардувань житлових кварталів, лікарень та пологових будинків.