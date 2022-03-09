Світ з’їхав з розуму? частина 2

Кремль вважає, що військову операцію в Україні підтримує понад 70% росіян. Ця переконаність Кремля у широкій громадській підтримці – переконаність недоумкуватого.

Весь світ бачить, що влада РФ сьогодні не встигає за діями своїх супротивників та загалом програє інформаційну кампанію по Україні.

Для перелому ситуації влада РФ готова перейти до активного формування, а також нав'язування власного порядку денного. Як вони й звикли робити – просто нав'язувати всім свої хворі думки.

З цією метою, у судомній спробі змінити ситуацію, Кремль готовий у найкоротші терміни сформувати Загальноросійський комітет «За Перемогу», що становить широку коаліцію громадських сил країни:

- що підтримують Президента РФ, Російську Армію та виступають за проведення військової операції з демілітаризації та денацифікації України;

- закликають до загальнонаціонального згуртування навколо Президента РФ та Російської держави в ім'я перемоги над зовнішніми та внутрішніми ворогами Батьківщини;

- що об'єднують усі здорові сили російського суспільства, готові як словом, а й ділом виступити проти будь-якої революційної смути, на захист миру та порядку у Росії;

- що розглядають поточний період як час унікальних можливостей для відродження величі Росії, набуття нею справжнього суверенітету, а також для колосального ривку у своєму культурному, соціально-економічному та технологічному розвитку.

Тільки... напевно... це вже пізно і не має сенсу.

І весь світ, і дедалі більше громадян РФ переконуються, що «Володимир Путін знищує сам себе». Та добре б себе… туди йому й дорога! Але він тягне у себе всю «велику росію»!

За задумом диктатора, так званий комітет «За Перемогу» має стати ідейною антитезою Антивоєнного комітету (27 лютого 2022 року про створення т.зв.. ».До Комітету увійшли Михайло Ходорковський, Гарі Каспаров, Сергій Алексашенко, Сергій Гурієв, Юрій Пивоваров, Володимир Кара-Мурза, Дмитро Гудков, Борис Зімін, Євген Чичваркін, Віктор Шендерович, Євген Кисельов), який є за своєю суттю Комітетом «ЗаПоразку» Росії колективного Заходу.

Я вважаю, що одним із перших кроків «Комітету», що створюється, може стати спроба організації в Росії багатотисячного маршу на підтримку Російської Армії «За Перемогу».

Знаючи, які колосальні ресурси Кремль звик залучати для досягнення своїх цілей, можна припустити, що нова спроба сформувати «правильну» громадську думку супроводжуватиме терор незгодних зі злочинними діями нинішньої кремлівської влади.

Кого вони туди поженуть? Тих же дітей і бабусь, яких ловили і зачиняли ще вчора, які мирно йшли з плакатами «за мир»?

Навряд чи «добровільний марш» під дулами автоматів допоможе хоч у чомусь Путіну. Весь цивілізаційний світ бачить, що відбувається насправді. Навіть із самих зазомбованих росіян поступово спадає туман, що навіюється роками, і у них відкриваються очі.

Цей марш може стати лише «останнім цвяхом» у гробниці карлика-диктатора.

Передбачаю, що над цим цвяхом уже занесено молоток долі.