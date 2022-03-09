Світ з’їхав з розуму? (І ч.)

Росія впевнено та невідворотно програє у війні проти незалежної України. Наступ практично захлинувся: захлинулося в крові своїх же хлопчаків-солдатів, кинутих у м'ясорубку жаху як гарматне м'ясо.

«Блискавична визвольна операція» перетворилася на протистояння з потужною українською армією, яка, захищаючись, завдає величезної шкоди живій силі та техніці супротивника.

Військова міць «незламної» армії РФ виявилася значно перебільшена кремлівською пропагандою. Підсумком перших семи днів війни виявився не «парад Перемоги» на Хрещатику, а тисячі тіл загиблих та поранених російських окупантів, десятки збитих літаків та сотні одиниць бронетехніки, спаленої до фону захисниками України. І це при тому, що українці – мирний народ, який не готувався до війни.

Не маючи сил на придушення опору з боку ЗСУ та пішовши стопами фашистів часів Другої Світової, окупанти влаштували справжній геноцид мирного українського народу. Мирне населення України виявляє чудеса героїзму та непохитну волю до перемоги над агресором, зупиняючи без зброї колони ворожої техніки, здійснюючи диверсії на окупованих територіях, роблячи кожен свій внесок у спільну справу захисту від віроломного агресора. Такого згуртування українці не знали за всі роки незалежності! Зараз кожен кожному – друг та підтримка.

«Ще не вмерла Україна ні Слава, ні Воля!» Наскільки пророчими виявилися горді слова гімну України тепер! Кремль не очікував, що моральний дух українців може бути на такій недосяжній висоті.

Чого не можна сказати про настрої та моральний дух окупанта. Бідні росіяни у хлопці в жаху від того, що відбувається: вони були не готові до опору. Багато хто був не готовий навіть до того, що доведеться воювати. І зараз вони гинуть на чужій землі, що проклинаються в ролі агресорів.

Незважаючи на брехливі запевнення ВЦВГД про те, що військову операцію в Україні підтримує 68-71% населення країни, проста Росія дуже далека від підтримки російської агресії.. Кремль упевнено програє не лише військову операцію, а й пропагандистську.

По всій Росії відбуваються мітинги, що вимагають від влади РФ негайного припинення війни. Поліція не встигає доставити мітингувальників до поліцейських дільниць. Тисячі затриманих, сотні порушених справ. Хочу всіх навіть дітей 6-11 років, які несуть антивоєнні плакати разом зі своїми матерями.

Діти та бабусі мирно йдуть підтримати мир, а їх агресивно хапають дорослі сильні чоловіки.

Але кремлівська еліта не здається. Розуміючи невідворотне наближення свого кінця, Путін і Ко готові йти на крайні заходи, прикриваючи своє антилюдське свавілля бравурними гаслами.

Диктатор збожеволів. Світ з’їхав з розуму. Невже ми в 21 столітті допустимо знищення людяності?