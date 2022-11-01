Світ без росії

Фінляндія чи то дозволила, чи ось-ось дозволить розміщення ядерної зброї на своїй території. Прямо на кордоні з росією...

Містеру пу все ж таки "пороблено". Хоча ні. Тому що «пороблено» - це погано, а тут, навпаки, добра сила перешкоджає злочинцеві та перешкоджає, перевертаючи «з ніг на голову» всі брудні та злочинні задуми бункерного фюрера. Росія має стримувати зловісне розширення НАТО. А НАТО не лише «розширилося», а й підійшло до самих «дверей», та ще й з ядерною зброєю.

Путіна не влаштовував світовий порядок, що склався після Другої світової війни. Диктатору дуже хотілося, щоб увесь світ залежав виключно від СРСР/росії, а зараз – від його особистих забаганок. У далекому 1945 році, коли основним мотивом світової перебудови було прагнення уникнути нових воєн і під це завдання будувалися нові європейські та загальносвітові структури, включаючи ООН, СРСР це не вдалося. До того ж, після 1991 року, ще й безславно закінчилася історія «імперії» та будівництва комунізму, а Європа стала єдиною.

Для майбутнього диктатора це вже виявилося занадто і він вирішив будь-що-будь стати «головним серед інших». Спочатку він зруйнував країну, яку йому "вклав у руки" вічно п'яний попередник. «Героїчно» впоравшись із цим завданням, путін вирішив жити без решти світу, принаймні без західного, до якого протягом кількох десятиліть все-таки належала росія. Але й Захід вирішив коригувати та перебудовувати Європу, але вже без росії.

Сучасна путінська росія визнана цивілізованим світом безнадійною для будівництва добросусідських відносин навіть на рівні «протистояння двох систем», що пішло в минуле. Путін не визнає жодних правил. Тільки власні забаганки і болюче марення враховується ним. Колективне радянське політбюро, навіть у його застійному стані, порівняно з нинішніми керівниками путінського кремля – зразок стриманої та відповідальної поведінки у словах та справах. СРСР ніколи не був "білим і пухнастим" і завжди намагався керувати в "ручному режимі" зонами свого впливу. Що й призвело зрештою до краху системи.

Але нинішній режим кремлівського диктатора взагалі спотворив власну міжнародну політику, запозичивши з минулого все найжахливіше, насамперед – зразки сталінської поведінки, і заганяє сам себе і, що гірше, усю країну у небачену та непотрібну у XXI столітті архаїку. Путінська «дипломатія» абсолютно «недоговороспроможна» і відображає лише хворобливу уяву диктатора про вигаданий, а не реальний стан речей у навколишньому світі.

Росія стала непривабливою навіть для росіян. Це дуже добре видно з тих, хто вирішив залишити «рідні берізки» та поїхав до сусідніх (і не дуже) країн. Що вже говорити про іноземних інвесторів, якщо навіть найближчі сусіди та одиночні «друзі» лише чемно посміхаються, але мріють про те, щоб інші випадково не вважали їх частиною "російського світу".

Завдяки путіну росія таки опинилась у колі «друзів». Але не тих, про яких мріяв диктатор, а друзів західного євроатлантичного світогляду. Справжніх друзів у путіна ніколи не було і тим більше зараз бути не може. Навіть ті країни, які ведуть складну геополітичну гру, Китай, Індія та деякі інші, все одно дистанціюються від схибленого політика, який почав злочинну війну практично в самому центрі Європи і заганяє себе все глибше і глибше в стратегічно невигідний кут.

Найдивовижніше для «сторонніх» геополітичних «спостерігачів» напевно те, що путін розпоряджається навіть власним населенням як нікчемною біомасою, затикаючи тілами людей дірки у реалізації своїх хворих амбіцій. Людина, що «рубає гілку, на якій сама і сидить» не може вважатися розумово дієздатною. Навіть на побутовому рівні. Нема чого й говорити про те, яке ставлення до себе викликає той дроворуб, для якого гілкою стала ціла власна країна.

Тому нове форматування світового устрою, необхідність якого спровокувала сама путінська росія, відбувається практично без участі. У світі, що влаштовує переважну більшість людства, немає місця війні та агресії. Тому в такому світі не може бути путінської росії, для якої війна та агресія підмінили розвиток та процвітання. Єдине місце, де путін може сподіватися на власне домінування – це окрема палата для буйних психіатричного стаціонару.

Щодо самої росії – тут все залежить від того, як скоро вона (росія) зрозуміє, що влада загнала її в глухий кут і вихід з нього може бути тільки один – тотальна руйнація чинного режиму бункерного диктатора і повернення зі світу навіяних його пропагандою хворобливих ілюзій в реальність, засновану на цивілізаційних нормах людства