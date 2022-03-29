20:40 22 березня Київ, Україна

Ворогу конче потрібен Київ - Серце України. Путін вважає, що захопивши столицю, він поставить на коліна всю Україну. За будь яку ціну він намагається оточити Київ, відрізати від постачання, посіяти паніку та знищити інфраструктуру багатомільйонного міста. Та йому це не вдається і ніколи не вдасться.

Ворог зазнає величезних втрат живої сили та техніки на підступах до міста. Тому, зрозумівши неможливість взяти Київ «з коліс», він зосередився на постійних ракетних обстрілах да диверсіях, які, на думку кремлівських керманичів, зламають врешті решт стійкість та моральний дух захисників і дозволять «пройти переможним парадом» по Хрещатику.

Ворог помиляється. Київ, як і всю Україну, захищають по справжньому мужні сини своєї Батьківщини. Професіонали ЗСУ, які за 8 років російської агресії відточили свою військову майстерність, як козацьку шаблю, дають нищівну відсіч агресору як «у полі», так і в умовах міських боїв.

«Другій армії світу» нічого протиставити мужнім захисникам Києва, окрім підлих ракетних обстрілів з віддалених позицій. Від таких злочинних дій страждає інфраструктура міста та мирні люди.

Тільки завдяки високому професіоналізму воїнів Збройних Сил України, які боронять Київ, більшість ракет не досягають своєї мети, а знищуються «на підльоті». Також, майстерно та вправно, професіонали ЗСУ «розправляються» з БПЛА, які ворог використовує для розвідки, наведення ракет та артилерії та поширення паніки серед місцевого населення.

Лише за сьогодні, 22 березня, ЗСУ знищили 3 ворожі безпілотні літальні апарати в межах міста Київ. Агресор «осліп» на три ока. А «сліпий» агресор – знищений агресор. Завдяки високим професійним якостям бійців української армії, російські ракети та снаряди не зможуть досягти своєї мети.

На війні важливо все. Навіть ця, маленька, на перший погляд, перемога – знищення безпілотників, насправді наближає загальну, тотальну ПЕРЕМОГУ над агресором.

Чим більше буде таких «маленьких» перемог у Армії України, тим швидше ворога буде знищено і рідна країна повернеться до миру та спокою.