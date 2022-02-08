Міфи путінської кліки

16:55 08 лютий Київ, Україна

Ультимативне ставлення Росії до спровокованого нею загострення ситуації на кордоні з Україною змусило США звернутися за допомогою до Ради Безпеки ООН. Постпред США при ООН Лінда Томас-Грінфілд зазначила, що Росія зібрала на західних кордонах понад сто тисяч військовослужбовців. Також, за її словами, Москва бере участь і в інших дестабілізуючих процесах, спрямованих проти України. У зв'язку з цим, як зазначається у зверненні постійного представництва США при ООН, члени Ради Безпеки повинні ретельно вивчити факти та визначити, чим ризикує і Київ, і Москва та європейські країни у разі подальшого російського вторгнення на Україну.

Проте претензії Москви поширюються не тільки на Україну, а й далі на всю Східну Європу. Російські дипломати вимагають від США та їхніх союзників вивести війська із країн, що вступили до північноатлантичного альянсу після 1997 року. Фактично Путін хоче, щоб з альянсу вигнали всіх членів Східної Європи навіть проти їхньої волі. Вони наполягають, що у 1990-х Вашингтон обіцяв Москві не розширювати НАТО на схід, але не дотримав свого слова. «Надули. Просто нахабно обдурили», - говорив Путін у грудні 2021 року. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у відповідь заперечував, що такої обіцянки не було і вона є виключно російським історичним міфом. Колишній посол США в РФ Макфол запропонував свою версію повернення до «Основного акту Росія – НАТО». «Якщо Путін вимагатиме, щоб сили НАТО повернулися до місць дислокації 1997 року, тоді ми маємо закликати російських солдатів скласти зброю та залишити Крим, Донбас, Південну Осетію, Абхазію, Калінінград тощо».

Незважаючи на усі спроби Західної дипломатії знизити градус у відношеннях між Росією та США і НАТО, Кремль вперто не бажає дослухатися розуму і продовжує накаляти напругу. Як заявив Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров в інтерв'ю «Ехо Москви», «Комсомольській правді», «Говорить Москва» та Sputnik, Росія не коригуватиме і не відмовлятиметься від умов, висунутих Кремлем США та НАТО. Головний дипломат Кремля наголосив, що пропозиції Росії щодо гарантій безпеки не є ультиматумом, але Москва не допустить, щоб західні країни ухилялися від своїх зобов'язань ОБСЄ у питаннях безпеки.

«Наші пропозиції, які були 15 грудня передані американцям і НАТОвцям, можуть здаватися позамежними, лише якщо експерт, який оцінює ці пропозиції, виходить з того, що «ну як, американці ж уже все тут забрали навколо вас, що ви починаєте ще якось метушитися, сіпатися? Давайте упокорюйтеся з тим, що є, і обмежтеся якимось мінімумом».

На думку Лаврова, прийняття Вашингтоном нового пакету санкцій проти Росії буде еквівалентним розриву відносин і РФ буде вимушена вжити заходів у відповідь, якщо із Заходом не вдасться домовитися за принципами гарантій безпеки в Європі.

На думку Лаврова, відповідь НАТО на вимоги Москви була дуже ідеологізована. «Мені було соромно за тих, хто його писав», - сказав Лавров.

Напруга не спадає. Чи зможе Рада Безпеки ООН вплинути на ситуацію не відомо. Кремль, на жаль, не справляє враження адекватного опонента, готового визнати свої помилки та дослухатися до рекомендацій міжнародної спільноти. Активувавши функцію «вороги кругом», Путін вперто штовхає світ до безодні масштабного військового конфлікту.

Та поки кремлівські начальники переймаються «фронтом» з колективним ворогом Україна-США-НАТО, в самої Росії почало підгорати в «тилу» - в ОДКБ. На кордоні Киргизії та Таджикистану сталася стрілянина з використанням вогнепальної зброї та мінометів. Бій тривав кілька годин. Є загиблі та поранені. Чи можливе щось подібне у таких «агресивних та нахабних» країнах НАТО? Наприклад, бої на кордоні Німеччини та Франції? Що ж то за така співдружність та колективна безпека по-кремлівськи, де протиріччя між її членами доходять до перестрілок. До речі, жодна із країн ОДКБ не визнала входження Криму до складу Росії. Хто у цьому винен? Теж, мабуть, країни НАТО та Америка. Щось підказує, що почни Путін війну з Україною, підтримки в ОДКБ він не знайде.