Метал війни

Будь-яка війна потребує дуже багато металу. Озброєння, техніка, боєприпаси – на все це йдуть сотні тисяч тон металу, які «видає на-гора» металургійна галузь.

Тому стає нагальна потреба у скороченні виробництва. Тобто – зупиняти десятки галузевих підприємств, позбавляти роботи десятки тисяч працівників. Гасити доменні печі. А це, між іншим, далеко не такий швидкий процес, як би хотілося. На повне погашення великої плавильної печі потрібен рік. І стільки ж потрібно потім – на її «запуск».



2008 року вже була подібна ситуація. Але тоді всі розуміли, що світова криза врешті решт завершиться і справи знову підуть «на лад». Зараз, поки при владі знаходяться путін та його злочинне оточення, такої впевненості немає. Навпаки, всі добре розуміють, що за життя та правління путіна санкційний тиск не тільки не зменшуватиметься, а лише зростатиме. Тому шансів для металургічної промисловості росії на вихід із кризи практично немає.



Для зменшення санкційного тиску пропонується переорієнтувати промисловість на внутрішні запити. Тобто, зовнішній попит намагаються замінити на держзамовлення. За рахунок людей (бюджету) будувати те, що народу не надто й треба, не окупиться в принципі, зате споживає багато металу. Типові приклади таких будівництв – «Південний потік», який потім був скасований через геополітику, але труб у землю було закопано на більш ніж 10 млрд доларів або «Північний потік-2», який побудований, але, вже очевидно, ніколи не запрацює. Це просто викинуті гроші. Чи насправді потрібні росії подібні проекти?



Будівництво, на яке йде велика кількість металу, наразі теж переживає важкі часи. Санкційна руйнація економічної системи та банківського сектору росії настільки підвищили ставки по іпотеці, що росіянам стало абсолютно не до придбання нового житла.



Ніякий внутрішній попит не замінить зовнішні експортні поставки. Це безнадійна справа.



Переорієнтація експорту на Індію та Китай, яку пропонує путін, взагалі виглядає безглуздою. Ці країни входять до десятки провідних світових експортерів металу, тому російський метал їм абсолютно не потрібний. Вони не віддадуть росії азійський ринок, на якому вже давно є лідерами та головними експортерами. Натомість, ринок Європи, вихід на який, завдяки санкціям, накрився для росіян «мідним тазом», Індія та Китай залюбки «заберуть собі». Можливостей та потужностей в цих країн предостатньо.



Системна криза металургійної галузі росії «потягне» за собою глибоку кризу гірничодобувної галузі, яка «наповнює» ресурсом металургію. Навіщо при гострій необхідності скорочення металургійних комбінатів мільйони тон «зайвої» сировини? Теж закриття… Теж безробіття…



І це все лише незначна частина наслідків безглуздої агресивної політики путінського кремля, яка завела росію у глухий кут. Руйнація економіки та фінансової системи призвела до глибокої загальної кризи.

Можливий на початку травня дефолт росії поставить жирну крапку на всіх сподіваннях мільйонів росіян на будь яке поліпшення умов життя. Краще вже не буде!

Поділом! По злочину й кара!

Збройні сили України з початку повномасштабної війни знищили більш ніж 5 тисяч одиниць російської техніки, перетворивши її на купу металу на 45 млн доларів.Загальна вага металобрухту, який раніше мав горду назву «друга армія Світу», що росія залишила на полях України, наближається до 100 000 тон. Вуглецева та нержавіюча сталь, алюміній, мідь, титан, магній, платина, золото та срібло очікують на переробку металургійною промисловістю України. Далі буде ще більше. Металургічні підприємства чекає дуже багато роботи. Українські металургічні підприємства.Чого не скажеш про металургію підсанкційної росії…Нещодавно путін провів нараду з питань металургічної галузі. Висновки, які пролунали під час наради, дуже невтішні для кремля. Незважаючи на галасливі промови про те, що росія не боїться будь-яких санкцій, справи в російській металургії катастрофічні. Галузь гине.Ситуація у чорній металургії (чавун, сталь, прокат) у Росії – безнадійна. Після прийняття санкцій та відмови основних світових споживачів від російського експорту виявляється, що приблизно третина виробленого металу, а це 40 млн тон, тепер залишається в Росії і просто взагалі нікому не потрібна.