Медіафренія російських мізків

Мережа Інтернет рясніє описами безглуздостей російських ЗМІ під назвою, що їх об'єднує – «російська пропаганда пробиває дно». Це не вірно. Російська пропаганда "дно" не пробиває. Бо неможливо пробити те, чого немає. Інформаційна помийна яма рашкостану – бездонна прірва, в яку «з головою» пірнуло суспільство втраченої для людства країни.

Ситуація з контентним наповненням сучасного інформпростору путінської росії нагадує ситуацію в ЗМІ кінця 80-х - на початку 90-х років. Чим більш дика подана інформація – тим більшу увагу читачів та глядачів вона здатна привернути. Тоді це свідомо робилося для збільшення аудиторії видання чи передачі й отримання максимальних фінансових доходів. Сучасний «бум» інфодичини спровокований не жаданням надприбутків. Все це божевілля, яке ллється у вуха та очі росіян путінської росії, має на меті відвернути увагу від реалій і допомогти кремлівській владі ставити з ніг на голову страшну реальність путінського правління, яке спрямувало у прірву і успішно направляє до цілі багатомільйонної країни.

Медійний смітник має чіткі цілі та завдання. Коктейль інформаційної отрути, яким охоче пригощається російське суспільство, складається з окремих елементів. «Скрепною» складовою пропагандисти намагаються підвищити та посилити псевдоімперську свідомість росіян. Фіктивні досягнення, абсурдна героїка, химерні плани верховного жерця та перспективи, безумовно, «світлі та радісні» всієї країни. Майбутній рай для всіх та кожного.

На думку «редакторів» смітника, тільки країна під керівництвом «невтомного, геніального і богом даного керманича», яким може бути виключно ВВП, може протистояти поширенню «світового Зла», що втілює Захід та його «бойове вістря» - Україна. Звідси витікає річка бруду, якою пропаганда намагається залякати слабких на розум росіян, зображуючи перспективи агресії на багатостраждальну росію "проклятих капіталістів з вивернутими моральними підвалинами і бандерівців, які за рахунок росіян хочуть збільшити можливості свого продуктового кошику в категорії "м’ясо та м’ясні продукти".

З погляду ведення інформаційної війни всі ці складові «інформаційного коктейлю» абсолютно виправдані і необхідні. Але… Рівень, на якому знаходиться контент російських ЗМІ, свідчить про критичну розумову обмеженість самих креаторів за практично необмеженого фінансування. Це – по-перше. Навіть технічний бік цих «інформаційних виробів» знаходиться на рівні медіа СНД початку 90-х. Чого тільки вартий довічний диктатор, куряча шия якого постійно вилазить за комір сорочки, ніби натякаючи на можливість відпасти від тулуба прямо зараз. По-друге: нема чого говорити про контентне наповнення таких меседжів, від якого у нормальної людини виникає непереборне бажання повернути все те, що з'їв напередодні. Така відверта і абсурдна брехня, яку використовують російські ЗМІ, говорить про повну відсутність критичного мислення російської аудиторії та повну зневагу цієї аудиторії творців божевільного інформаційного бруду.

Третя складова, яка не піддається жодному логічному обґрунтуванню та виправданню доцільності існування, лише підкреслює загальну тупість та обмеженість масового російського споживача, який «ковтає всю мерзотність», яку йому «щедро відсипають» засоби масової інформації недокраїни та ставлення до «плебсу» найбільш розумово обмежених кухарів. Ось у цій галузі творчості російських ЗМІ дна немає зовсім.

Чаклуни та відьми заповнили медійний простір. Обговорення доцільності вживання настоянки на кротах спричиняє ажіотаж на скрепних просторах. Розмова з «інопланетянами юпітеріанської цивілізації» вже відбувається у прямому ефірі зі студії Першого каналу росії. «Сантан-тарі-ту-ту! «Ін-туки-то-то». Незрозуміло, що означає "то-то", але "ту-ту" цілком відоме. Саме з таким звуком поїхав дах росіян із приходом до влади «сантан-тарі-ту-ту» путіна. І саме з таким, знову ж таки, звуком приречений потяг росії мчить у прірву. "Ту-ту!!!"