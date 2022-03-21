Мічені карти

14:23 27 жовтня Київ, Україна

Росія, зрозумівши подальшу неможливість використання у справі Навального позиції «грибів об'ївся» або «це нервове», починає змінювати свої інформаційні меседжі. Все частіше лунають через гучномовці Кремля думки про те, що отруєння таки було, але не з боку влади і спецслужб Росії. Навпаки, якби не відважні російські фахівці, то Навального б не врятували, бла-бла-бла...



На питання «хто замовник і хто ж винен?» - лунають розпливчасті відповіді, що «вся ця історія стала надзвичайно яскравим показником того, як Захід реагує на успіхи Росії: слідом за кожним успішним кроком (як це було з вакциною від COVID-19) слідує провокація, розгрібати яку марно: Москва завжди залишиться винною. І якщо Заходу потрібні були приводи для блокування «Північного потоку-2», то він почав їх створювати». Ось так і не менше. Знову - ... невістка!



Що маємо в залишку? Завуальовану тезу, що Навального отруїв Держдеп для подальшого використання теми отруєння для введення нових економічних, політичних і юридичних санкцій проти Росії та Європейських учасників проєкту «Північний Потік-2» і зриву завершення будівництва. Мало того - головна мета спецоперації «справа Навального» навіть не Росія. Це масштабна геополітична спецоперація Держдепу, головна мета якої - показати європейцям, «хто тут головний»! Більш того, навіть якщо ПП-2 не буде добудований, Росія втратить не так вже й багато. Є вже наявна нитка «Північного потоку», є «Турецький потік», плюс потреби в газі Китаю будуть рости, плюс Росія теж будує заводи зі скраплення газу і в перспективі зможе торгувати з усім світом, або навіть із всесвітом! Тому головні постраждалі від дій Держдепу - Європейські країни. Ось так!



Кремль постійно підбурює Європу, принижуючи натяками на неспроможність самостійного прийняття рішень і залежність від «загребущого дядька Сема».



Під час пленарного засідання дискусійного клубу "Валдай" Путін звинуватив європейців у відсутності незалежності при вирішенні питання реалізації проєкту "Північний потік-2" і похвалив Анкару, з якою Москва в короткі терміни побудувала газопровід.



"З Європою досі не можемо, роками жуємо цю тему, Європа ніяк не може проявити елементарну самостійність і суверенітет, для того, щоб реалізувати абсолютно вигідний для неї проєкт «Північний Потік-2»", - цитує РІА "Новости" главу Кремля.



А ось президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, навпаки, проводить незалежну зовнішню політику, "незважаючи ні на який тиск" ззовні, підкреслив Путін. Як приклад він навів реалізацію "Турецького потоку", який був побудований в досить короткі терміни.



Лідер Кремля вкрай жорстко висловився на адресу «недоброзичливців», які чекають "занепаду" Росії, при цьому ні на кого конкретно не вказуючи. За його словами, Москва уважно стежить за тим, що відбувається в світі, і її турбує лише те, "як би не застудитися на ваших похоронах".



Москва хоче від Німеччини, як головного політичного гравця Європи, щоб та продемонструвала своє бажання будувати з Кремлем партнерські відносини, незважаючи на вторгнення до Криму і східної України, попри вбивство Росією опонентів в парках Берліна і незважаючи на неодноразове порушення міжнародного законодавства шляхом використання забороненої хімічної зброї.



Рано чи пізно, але Європа повинна буде прийняти остаточне рішення. Безумовно, європейські політики вже давно зрозуміли, що Кремль не знає міри у брехні, погрозах, підтасовуванні фактів. Не знає міри в своїх імперських фантазіях, де, крім Москви, немає місця нікому.



Якою буде політика Європи? Або підкориться вона путінській політиці тиску, принижень і загроз, зможе наочно продемонструвати, що Росія - не той партнер, з яким розумна Європа хоче будувати власну регіональну безпеку?