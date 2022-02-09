Маленький привід для великої війни

05:05 09 лютий Київ, Україна

Росія вперто шукає привід звинуватити Україну в усіх смертних гріхах. Нічого дивного. Знову ж таки – звичайна тактична схема злочинця і шахрая. Відволікти увагу від власних злочинів та продовжити безкарно творити зло – головна ідея такої поведінки. А ще – підготувати суспільну думку до власних злочинів таким чином, що б вони виглядали, як боротьба із ще більшим «злом».

Прості росіяни втомилися від постійної ескалації Кремлем напруги та негативного відношення до сусідньої України, яка завдяки кремлівській пропаганді стала «головною причиною» усіх негараздів Росії. Тези «руської весни» не виправдали себе на думку значної кількості навіть пропутінськи налаштованих громадян та втратили актуальність. «Побєдоносіє» перетворилось на «побєдобесіє». Стрімке падіння рівня життя та практично повне знищення соціальних прав та свобод у самій Росії стрімко руйнує навіть залишки таких омріяних владою Кремля національних скреп.

Що залишається? Варіантів не так багато. Знайти «зовнішнього ворога» та розв’язати проти нього «переможну» війну, яка «все спише». А перед цим – знайти привід. Схема стара і вже апробована у 1999 році.

Увечері 12 серпня 2021 року, близько 21:11 автобус ПАЗ-4234, який належав ТОВ «АТП-1» та прямував за маршрутом 10А у бік Південно-Західного району, стояв на зупинці «ТЦ «Галерея Чижова» на вулиці Кольцовській. Усередині автобуса було понад 30 пасажирів, всі місця для сидіння були зайняті. Під час посадки пасажирів у салоні прогримів вибух, внаслідок якого постраждали 26 людей. 5 пасажирів зазнали тяжких поранень. Дві жінки померли в реанімації.

Спочатку повідомлялося про вибух газобалонного обладнання автобуса. Потім ця версія була спростована тим фактом, що автобуси вищезгаданої моделі працюють на дизельному паливі, проте слідство не виключало незаконне переобладнання на ГБО.

Після вибуху на місце прибули співробітники ФСБ та Національного антитерористичного комітету, не виключалася версія теракту, проте ця версія на той час не знайшла підтвердження. Крім того, на думку представників ФСБ, у разі тероризму вибуховий пристрій був би з уразливими елементами. Та й хтось узяв би на себе відповідальність за цей вибух.

Іншою версією було провезення у салоні вибухонебезпечної речовини чи газового балона однією з пасажирок.

До 15 серпня черговою версією вибуху було виявлено «перебування у системі опалення, розташованій в салоні, чи біля неї невідомого вибухонебезпечного предмета». Слідством було висунуто версію про підготовлену диверсію конкуруючими підприємствами-перевізниками, що конфліктують з ТОВ «АТП-1» з метою залякування (підприємство виграло конкурс з надання транспортних послуг на кількох міських маршрутах), і розраховану на те, що вибух відбудеться в автобусі, коли він слідуватиме з маршруту до парку, чи у момент перебування на території автопарку, проте вибух стався під час роботи на маршруті.

Станом на початок 2022 року ні причини вибуху, ні підозрювані не були встановлені. Зважаючи на напругу російсько-українських відносин та агресивну позицію Кремля, багато хто передрікав появу «українського сліду» вибуху автобуса у Воронежі. Але така версія так і не з’явилася у ЗМІ Росії.

Стовідсотково, що ця «ідея» була присутня у гарячих головах кремлівської верхівки, але, схоже, була відкладена на «інші часи». Схоже, що ці «інші часи» вже наступили. 27 січня telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» повідомив, що вибух автобуса у центрі Воронежа могли влаштувати члени українського націоналістичного угруповання «Маніяки: культ убивства» («М.К.У.»). За інформацією каналу, це основна версія ФСБ Росії. За повідомленням «ВЧК-ОГПУ», українська організація також причетна до вибуху 19 жовтня у торговому центрі м. Павловськ біля Воронежу. Тоді все обійшлось без постраждалих.

Естафету з розповсюдження дезінформації підхопило видання «Московський Комсомолець». Посилаючись на «інформоване джерело», «МК» говорить про те, що причиною вибуху стала диверсія, яку влаштували вихідці з України. «На цей момент усі підозрювані встановлені. Після диверсії вони залишили територію Росії за іноземними паспортами».

За «достовірною» інформацією кремлівських пропагандистів, ФСБ РФ вважає лідером угруповання М.К.У. жителя Дніпра Єгора Краснова (2000 року народження), який із 2020 року перебуває у СІЗО "Дніпровський централ". Саме з тюремної камери, як вважає ФСБ РФ, Краснов особисто за допомогою месенджерів керує всією мережею М.К.У. та особисто спілкується з її членами. Причому за «версією» контррозвідників ФСБ Краснов нібито діє під контролем СБУ. Тобто, «головному злодію» у свій 21 рік вдалося створити терористичну організацію, яка тероризує нещасну беззахисну Росію. І керує нею він із тюрми іншої країни! Повна нісенітниця…

Було б навіть смішно, якби це не стосувалося загибелі ні в чому не винних людей. Відчувається певна аналогія з серією вибухів житлових будинків у російських містах Буйнакську, Москві та Волгодонську 4-16 вересня 1999 року, терактів проти власного народу, вчинених ФСБ з метою виправдати Другу чеченську війну та привести до влади Володимира Путіна. Чи не намагається путінська ФСБ знову таким чином виправдати можливу агресію проти України?