Маленька історія маленького міністра

17:34 20 жовтня Київ, Україна

«Непохитна і легендарна... Народилася ти під прапором червоним У вісімнадцятому грізному році» (Слова з «Пісні про Радянську Армію»)

В кінці XVI століття жив і воював, причому успішно воював, корейський флотоводець Лі Сун Сін, який вперше в історії створив броньований корабель, так звану «черепаху». Лі Сун Сін не тільки неодноразово перемагав у битвах японські ескадри, маючи дуже незначні втрати серед корейських моряків, а й по суті зупинив японську навалу на Корею, абсолютно порушивши логістику постачання армії загарбників підкріпленнями і зброєю. У 1598 році він остаточно розгромив японський флот, хоча сам в цій битві загинув. Корейський народ вважає Лі Сун Сіна національним героєм.

Але життєвий шлях Лі Сун Сіна не був встелений килимами. Все своє життя він боровся проти корупції і відмовлявся брати хабарі, за допомогою яких вирішувалися кадрові питання в середньовічній Кореї.

Принциповість Лі Сун Сіна, його непоступливість приводили до постійних конфліктів і розбіжностей у відносинах з начальством. Його п'ять разів істотно понижували на посадах або в званнях, а одного разу безпідставно засудили до смертної кари, і тільки обурення всього народу і заступництво кількох високопоставлених осіб врятували його, але Лі Сун Сіна відправили на флот простим матросом.

До чого ця преамбула? А ось до чого.

Майбутній національний герой будував свою кар'єру, не згинаючись і не повзаючи перед сильними світу цього. Він є прикладом для юнацтва, яке бажає присвятити своє життя служінню батьківщині.

А тепер давайте ознайомимося з біографією однієї військової людини з дуже великими зірками на погонах.