Маленька історія маленького міністра

В кінці XVI століття жив і воював, причому успішно воював, корейський флотоводець Лі Сун Сін, який вперше в історії створив броньований корабель, так звану «черепаху». Лі Сун Сін не тільки неодноразово перемагав у битвах японські ескадри, маючи дуже незначні втрати серед корейських моряків, а й по суті зупинив японську навалу на Корею, абсолютно порушивши логістику постачання армії загарбників підкріпленнями і зброєю. У 1598 році він остаточно розгромив японський флот, хоча сам в цій битві загинув. Корейський народ вважає Лі Сун Сіна національним героєм.
Але життєвий шлях Лі Сун Сіна не був встелений килимами. Все своє життя він боровся проти корупції і відмовлявся брати хабарі, за допомогою яких вирішувалися кадрові питання в середньовічній Кореї.
Принциповість Лі Сун Сіна, його непоступливість приводили до постійних конфліктів і розбіжностей у відносинах з начальством. Його п'ять разів істотно понижували на посадах або в званнях, а одного разу безпідставно засудили до смертної кари, і тільки обурення всього народу і заступництво кількох високопоставлених осіб врятували його, але Лі Сун Сіна відправили на флот простим матросом.
До чого ця преамбула? А ось до чого.
Майбутній національний герой будував свою кар'єру, не згинаючись і не повзаючи перед сильними світу цього. Він є прикладом для юнацтва, яке бажає присвятити своє життя служінню батьківщині.
З тих пір кар'єра Сергія Кужугетовича, тобто молодшого Шойгу, істотно прискорилася. Припав Сергій Шойгу і до двору (або в свиту) наступника Бориса Єльцина, Путіна В.В.; мабуть, за відповідними рекомендаціями першого президента Росії, а ще, мабуть тому, що не перся до певного часу на перші ролі.
В результаті надзвичайної скромності Сергій Шойгу зміг займати посаду глави МНС в урядах Віктора Черномирдіна, Сергія Кирієнка, Євгенія Примакова, Сергія Степашина, Володимира Путіна (двічі), Михайла Касьянова, Михайла Фрадкова, Віктора Зубкова. І не тільки. Мабуть, за скромність у вересні 1999 року Сергій Шойгу був удостоєний звання Героя Російської Федерації; хоча в указі було сказано: «За мужність і героїзм, проявлені при виконанні військового обов'язку в екстремальних ситуаціях».
Чесно кажучи, при нагородженні Шойгу на Положення про звання Героя РФ, затверджене Законом РФ від 20 березня 1992 року № 2553-I, просто наплювали, адже в Положенні чітко сказано, що «Звання Героя Російської Федерації присвоюється за заслуги перед державою і народом, пов'язані зі здійсненням героїчного подвигу». Якийсь такий «подвиг» здійснив генерал Шойгу, покрито мороком секретності. Так зручніше, для своїх.
Взагалі Сергій Кужугетович дуже серйозно ставиться до нагород. На грудях цього величного полководця блищать медалі «В пам'ять 1000-річчя Казані», «В пам'ять 300-річчя Санкт-Петербурга», «В пам'ять 850-річчя Москви» і «За заслуги в проведенні Всеросійського перепису населення». Недарма про нього говорять «ряджений генерал».
Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що головнокомандувач армії РФ, Путін В.В., не є професійним військовим; він взагалі не військовий. Не є професійним військовим і міністр оборони; судячи з біографії, він ще менше військовий, ніж В.В. Путін. Це означає, що у Росії в керівництві Збройними Силами двоє дилетантів, двоє пристосуванців, двоє інтриганів.
Службові обов'язки Путіна - тримати руку на червоній кнопці і приймати захопливі звіти про стан військової могутності російської армії, для якої вже немає суперників у всьому світі. Ну, якщо не в світі, то хоча б в Європі.
Тоді в чому полягають службові обов'язки С. К. Шойгу? Даємо підказку: Міністерство оборони Росії є замовником, тобто кошти з бюджету на озброєння, житло для військових, військове спорядження і т.д. проходять через Міністерство.
Тепер здогадалися? Правильно! Службові обов'язки Шойгу полягають в правильному розпилюванні військового бюджету. А він немаленький - 1,894 трлн рублів.
Розпил такої суми вимагає чимало зусиль, тому генералу Шойгу не до армії, а тим більше не до боїв: не дай Боже що, адже куля - вона дурна, хто ж тоді буде розпилювати? Для боїв у Кужугетовича є спеціально навчені люди, про яких ми розповімо наступного разу.
І для якого юнацтва може бути прикладом біографія якогось «стратега»?
До речі: родичі Сергія Шойгу по материнській лінії - уродженці України. Шойгу був хрещений у православ'я 1960 року в місті Стаханові Луганської області. Ось так.
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