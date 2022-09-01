Брехливі звинувачення кремля

Що Ви намагаєтеся якнайшвидше зробити, коли опиняєтеся поряд з абсолютним дурнем, який не розуміє людську мову, не поважає загальноприйняті норми моралі, постійно бреше та ще агресивно налаштований? Будь-яка нормальна людина намагається триматися подалі від такого суб'єкта та обходить його десятим шляхом. І те, виходить не завжди!

А що робити, якщо у ролі такого зловмисного дурня виступає ціла країна? Тим більше, що тримає в заручниках своїх злочинних намірів половину людства? До того ж, маючи у своєму злочинному арсеналі засоби ядерного примусу?

Росія захопила українську атомну електростанцію. Українська АЕС на Українській землі під час злочинної агресії проти України. Розмістила на території НАШОЇ станції свої окупаційні війська та склади боєприпасів, намагається підключити НАШУ АЕС до російської енергосистеми, замінувала територію НАШОЇ АЕС та ще сама обстрілює НАШУ станцію, погрожуючи Україні та всьому світу атомною катастрофою!

Мавпа з гранатою виглядає поруч із дурними росіянами дурною дитиною. І при цьому мавпа ще й збирає Радбез ООН для «попередження проявів ядерного тероризму з боку України»! Цинізм, відверта мерзота і відсутність навіть залишків розуму кремля і всієї росії у всьому багатстві фарб.

Учора й сьогодні зранку у Нью-Йорку (США) відбулося засідання Ради безпеки ООН. Росія намагалася схилити світ (або як мінімум учасників засідання) до звинувачень на адресу України в «ядерному тероризмі та шантажі». Україну, що захищається від зухвалого агресора на власні території!

Абсолютно звична і вже остаточно набридла маячня постпреда росії василя небензі не викликає жодного здивування. Все за кремлівськими методичками. "Росія стоїть на захисті Запорізької АЕС, не зберігає там озброєння та не обстрілює Україну з території станції". І взагалі, "з усіх сил рятує світ від ядерної катастрофи". Мавпи - вони такі - роблять тільки те, що їм вб'є в голови дресирувальник. У випадку росії – недоумкуватий.

Досить розмита та аморфна позиція гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. У своїй доповіді він заявив, що зараз "загроза ядерної безпеки на Запорізькій АЕС відсутня". Тобто щоденні обстріли, мінування та складування боєприпасів на території особливо небезпечного об'єкта – атомної електростанції – не несе в собі жодних ознак загрози?

Заяви командира окупаційного контингенту та території АЕС про готовність виконати останній наказ не є ядерним шантажем та тероризмом світового масштабу?!! Чи для керівника МАГАТЕ підтвердженням загрози є виключно радіоактивна хмара, яка накриє Україну та пів Європи?!

Зрештою, він закликав допустити місію МАГАТЕ на Запорізьку АЕС та заявив про готовність особисто очолити її. Але таке відверте «балансування» у визначеннях причин виникнення ядерної загрози та спроба «пом'якшити гострі кути» викликає відверте роздратування.

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд у своєму виступі була більш конкретною та категоричною і висловилася за виведення російських військ як із Запорізької АЕС, так і загалом із території України. На її переконання, без виведення військ загарбника, який і є причиною всіх загроз, проблеми довкола станції не припиняться.

США підтримали місію МАГАТЕ на АЕС «за дотримання суверенітету України» та закликали росію передати Україні контроль над Запорізькою атомною станцією та створити демілітаризовану зону навколо АЕС.

Представниця Франції заявила, що росія має повернути Україні контроль над ЗАЕС, захопленою під час нічим не виправданої агресії. "Україна має отримати доступ та контроль над станцією, тому що ця ситуація несе загрозу мешканцям України", - наголосила дипломат. Вона додала, що персонал МАГАТЕ має отримати доступ до станції та мати можливість спілкуватися з персоналом станції без тиску російських військових.

Представник Великобританії заявив, що дії росії суперечать правилам безпеки, встановленим МАГАТЕ та загрозливим мільйонам людей, а також закликав росію вивести свої сили зі станції та допустити на об'єкт інспекторів МАГАТЕ.

"Потрібно розуміти, що саме через присутність росії є небезпека як для людей, так і для країн, які можуть одержати наслідки ядерного інциденту в Україні", - зазначив він.

Висловилася на засіданні Ради безпеки ООН й представниця Гани. Її країна вважає, що припинення військових дій, пов'язаних із повним виведенням російських військ, є єдиним прийнятним способом відновлення миру та безпеки.

Помірний Китай, як завжди, висловив стурбованість ситуацією навколо ЗАЕС, яка «підриває безпеку» персоналу найбільшої АЕС у Європі, зазначивши, що «у разі аварії наслідки будуть серйознішими, ніж на Фукусімі».

За підсумками зустрічі місія МАГАТЕ має намір до кінця серпня відвідати з інспекцією окуповану АЕС. Росії не вдалося перекласти відповідальність за ядерну загрозу "з хворої голови на здорову".

Коментуючи хід засідання Ради безпеки ООН, постійний представник росії в ООН василь небензя заявив, що «проти рф розв'язано війну брехні, а будь-яка вина Києва відкидається». "Ми протягом пів року спостерігаємо розв'язану проти нас не просто дезінформаційну війну, а війну брехні", - зазначив небензя.

«Сьогодні знову ніхто із наших західних колег не наважився назвати речі своїми іменами. А саме – що збройні сили (України) безрозсудно обстрілюють Запорізьку АЕС. Виявляється, це одні ми створили ризики там. Тобто, обстріл Збройних сил України атомної електростанції – це що? Відповідь на ризики, створені росією», – заявив небензя.

А що ще могла сказати ручна мавпа кремля після чергової невдалої спроби спотворення правди?