Любити життя

20:50 24 березня Київ, Україна

Місяць війни назавжди змінив життя в Україні. Змінив докорінно відношення до життя! Не до війни! Українці дуже миролюбна та щира нація, тому ми завжди відверто ненавиділи війну. Змінилося відношення до самого ЖИТТЯ. Власного, життя близьких, друзів, співгромадян-українців.

Ще ніколи життя у свідомості людей не коштувало так дорого. Життя Своїх людей! Тому ми почали по справжньому цінувати кожну хвилинку спілкування з рідними та близькими, знайомими. Ми телефонуємо рідним та друзям при кожній, самій маленькій, нагоді. З однією метою – впевнитися, що у них все в порядку, що їм нічого на даний момент не загрожує. Що вони живі та здорові. Дай то Боже, щоб так було завжди. Дай боже на кожний телефонний дзвінок отримувати відповідь. Нехай стривожену. Нехай, навіть зі сльозами, але – відповідь.

Спілкування, можливість бути разом з іншими людьми, відчуття єдності та причетності під час війни відіграють особливу роль. Комунікація, окрім своїх прямих функцій, допомагає нам самим стабілізуватися та мобілізувати свої резерви, знизити тривогу, отримати та надати підтримку, відреагувати власні почуття та дати таку можливість іншому.

Навіть за часів пандемії, яка, доречи, до цих пір не закінчилася, а просто відійшла на другий план у порівнянні із жахами війни, за даними опитувань, ми спілкувалися з рідними та близькими у три рази менше, чим під час війни.

Зараз те, чим людина має можливість займатися, чим наповнювати своє життя, заспокоюватися – ці ресурси критично звужені і комунікація – це одна зі небагатьох сфер, яка зараз є таким доступним ресурсом і отже забрала на себе дуже багато. Зросла тривога за безпеку близьких під час війни, а постійний зв’язок дає можливість перевіряти стан безпеки.

Війна розділила сім’ї та близьких людей. Багато хто відправив своїх дружин, стареньких батьків та діточок подалі від фронту, від постійної небезпеки. А сам залишився боронити рідну домівку від загарбника, допомагати, кожен на своєму місці, загальній перемозі. Практично половині українців довелося тимчасово розділитися зі своєю сім’єю.

Розділення з сім’єю не з власної волі – це психологічно важке випробування, особливо під час війни, яка формує невизначеність майбутнього возз’єднання родини. Бути постійно на зв’язку з родиною і спілкуватися – важлива частина психологічної підтримки і емоційної адаптації до страшних подій.

За місяць війни ми зрозуміли, наскільки важливо відчувати поруч із собою тих, кого кохаєш усім серцем! Війна навчила нас дихати на повні груди і жити. Жити, наперекір обставинам, болі та поневірянням.