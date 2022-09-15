Краще б подалі від нас...

Якби Росія знаходилася не на планеті Земля, а на відстані хоча б десятків світлових років від сонячної системи і жодним чином не впливала на нас, землян, а ми могли б отримувати новини про хід абсурдних подій на цій забутій Богом і розумом території, то на таких новинах режисери та сценаристи комедій збільшили б свій стан у сотні разів.

Країна, яку «розумом не зрозуміти» і так їм ніколи практично не блищала. А після початку «спецоперації», від невдач, втрат, проблем, руйнування хворобливих мрій та інших наслідків «блискавичної війни», росія просто виявилася «у лижах», стоячи на «асфальті». Ну не їдуть лижі по ньому, якою б брехнею їх не змащували!

Незграбні рухи, дурні падіння, приниження та роздратування, які «кремлівські лижники» намагаються приховати за твором «нового спортивного стилю пересування», мотивуючи тим, що «на карачках» до перемоги набагато ближче та швидше, ніж «кінцевим кроком».

Біг на карачках увійшов практично у всі сфери життя (якщо примітивне існування можна так назвати) російського суспільства. Переглядаючи новини з оркостану, стає зрозумілим, що й справді другої такої країни навіть шукати безглуздо. Не знайдеш! Ось де, наприклад, у якійсь ще країні, окрім Росії, кандидат від провладної партії на місцевих виборах, не маючи жодних конкурентів, зміг би програти вибори пункту «проти всіх» у бюлетені. Це ж яке треба було мати «повагу» у місцевих жителів, щоб отримати такий «переможний» результат?

Ок, зрозуміло, що це хоч і смішна, але дуже містечна новина, бо виборців там було 90. Для величезної країни це навіть не «крапля у морі».

Але на рівні всієї Росії загалом новини теж мають тотальний смак абсурду та якогось психологічного збочення. Після переведення вітчизняного російського авіапрому на «імпортозамінні» рейки та «експропріації» по аерофлоту імпортних літаків за відсутності своїх власних, «крила Росії» швидко перетворюються на якихось «загипанних ворон». Неприпустимою розкішшю став не лише туалетний папір та вологі серветки для пасажирів, а й наявність 2 (двох!) пілотів у кабіні літака. І чхати хотів аерофлот на міжнародні норми, написані кров'ю авіакатастроф, про наявність не менше 2 (двох) пілотів у кабіні одночасно. Це життя, воно тривожне! Серцевий напад, непритомність, зрештою – розлад шлунка! Хтось із двох повинен постійно тримати штурвал літака та відповідати за життя пасажирів, літака, вантажу, тих, хто на землі перебуває на траєкторії можливого падіння літака. Все логічно та підтверджено життям сотень людей. Та де логіка і де Росія?! Вона ж з іншого боку всесвіту!

Диво? Для Росії – ні! Аерофлот пішов ще далі і тепер пілоти не будуть розтинати простори аеропорту в краватках, білих сорочках і блискучих черевиках під захопленими поглядами пасажирок жіночої статі. Тепер – робота механіка та валіза з гайковими ключами та викрутками буде ознакою пілота. На думку керівництва аерофлоту, «один – теж у полі воїн». І цей «один» повинен не лише вміти пілотувати крилату машину, а й ремонтувати її за потреби, яка за відсутності імпортних запасних частин перетворюється на постійну складову процесу пілотування.

Ок. Це також якось стосується не кожного росіянина. Не кожен мешканець «необ'ємного» може дозволити собі авіаперельоти. Не по кишені. Тим більше на тлі тотального падіння економіки та зубожіння населення. Але влада Росії намагається дбати навіть про тих, кому «не по кишені» навіть прості продукти харчування.. Саме заради них прийнято рішення, що дозволяє прибрати з упаковки продуктів термін придатності. Адже, теоретично, прострочений товар має коштувати значно дешевше, тобто стати «по кишені» навіть жебракові (хоча на Росії їх немає)). Навіщо дратувати покупця інформацією, що ця консерва вже була старою навіть на «зірці перебудови»? Нехай їдять на здоров'я і не хвилюються через дрібниці.

Щоправда, «добрі мови» кажуть, що це стосується самого «терміну придатності», а лише вказівки, де цей термін шукати на упаковці. Тому тепер він може бути будь-де, навіть на внутрішній стороні тетрапака. І не знайти його "вдень із вогнем".

Майже кумедно… Але це, як кажуть, неофіційна версія рішення росстандарту. Офіційна набагато смішніша і взагалі дика. Таким чином у Росії намагаються економити фарбу, яку самі не вміють виробляти, а імпортної тепер після введення санкцій та вигнання Росії за межі цивілізованого світу, не можна.

Як тут не згадати слова героя Леоніда Бронєвого, лікаря з комедії Формула кохання.

«У нас писар у повіті був, у пачпортах рік народження однією лише циферкою позначав. Чорнило, шельмець, бач, економив.

Потім справа прояснилася, його в острог, а пачпорт переробляти вже не стали. Документ таки. Юхимців, купець, третього року народження записаний від Різдва Христового, Куликов – другого… Кутякін – першого»

Одне засмучує… Країна з шаленою злочинною владою, придуркуватими рішеннями та хворим суспільством знаходиться не на іншому боці нашої галактики…